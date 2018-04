Čechy okouzlilo manželství na zkoušku

Kdo uklízí víc aneb jak se dohodneme? - čtěte ZDE

Tu zpracovalo ministerstvo práce a sociálních věcí.

Plyne z ní, že soužití před svatbou takzvaně nanečisto si dnes vyzkouší asi 55 procent všech párů. Je to obrovský skok: ještě před patnácti lety jich nebyla ani desetina.

"Dřív bylo soužití na zkoušku velkou výjimkou, dnes se stává pomalu normou," říká psycholog a šéf Asociace manželských a rodinných poraden Petr Šmolka.

Nejčastěji si společný život před svatbou zkoušejí vysokoškolsky vzdělaní lidé. Ti také s uzavřením manželství déle otálejí. Ale ti, kteří spolu žijí před svatbou, se také častěji rozvádějí.

"Soužití na zkoušku volí hlavně dvojice, které jsou méně konzervativní. Ale také to znamená, že jim není tolik proti mysli další manželství. A nevadí jim tudíž ani rozvod," vysvětluje Šmolka.

Statistiky to potvrzují. Lidé, kteří spolu žili nějaký čas již před manželstvím, jsou skeptičtější k tomu, že by jim k životu stačil jen jeden partner.

Než se vezmou, chodí spolu tři roky

Ale statistiky potvrzují i to, že společný život nanečisto si zkoušejí častěji starší páry, většinou nad 25 let. A naopak: těm, co do manželství skočí po hlavě, většinou není víc než čtyřiadvacet.

A z téže zprávy o rodině plyne ještě něco: než si dva lidé řeknou "ano" a navléknou si snubní prsten, třikrát si koupí nový kalendář. Tři roky je totiž průměrná doba, po kterou spolu lidé chodí, než se vezmou.

Ale zase jen v případě, že se rozhodnou společně žít ještě před manželstvím. Pokud to neudělají, znějí jim svatební zvony už po dvou letech.

"Myslím, že bude přibývat lidí, kteří si budou chtít nejdřív zkusit s někým žít, než se s ním hned svázat prstýnkem napořád," míní Michaela Marksová-Tominová z ministerstva práce a sociálních věcí.

Lidé, kteří spolu nejdřív "zkušebně" žijí, jsou navíc o něco samostatnější, což zřejmě souvisí právě i s tím, že se berou později. Mají později i děti a mají jich méně. Zato častěji žijí ve vlastním bytě.

Naopak každý pátý manželský pár, který si nevyzkoušel manželství nanečisto, žije společně s rodiči. Což je další významný rozdíl - u lidí, kteří mají za sebou společný život na zkoušku už před svatbou, je to až každé desáté partnerství.

"Přechozený vztah"

Mezi lidmi se traduje, že po zhruba dvou letech žití na zkoušku se dvojice buď rozejde, nebo vezme. A možná překvapivě - výzkumy tento lidový postřeh dokládají. "Opravdu existuje cosi jako přechozený vztah," míní Petr Šmolka. "Pokud spolu dva lidé chodí pět či sedm let, není to v pořádku."

Šmolka má na mysli především to, že takoví lidé mnohem častěji než jiní přemítají, zda se k nim ten druhý vůbec hodí či ne. "A když se nakonec vezmou, tak jim pořád v hlavě zůstává otázka: nebyl náhodu někde někdo lepší?"

Podle něj je ideální délka "chození" nejvýš tři roky. A naopak - vzít se dříve než po roce není chytré. "Je dobré strávit spolu všechna roční období, aby náhodou žena nezjistila, že v létě je sice vše v pořádku, ale celou zimu tráví partner na lyžích."