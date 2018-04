Časté pití energetických nápojů zvyšuje riziko alkoholismu

Americký výzkum uveřejněný v únorovém odborném magazínu Alcoholism: Clinical and Experimental Research zkoumal souvislost mezi alkoholismem a pitím energetických nápojů. Studie ukázala, že u lidí, kteří pijí energetické nápoje jednou týdně nebo častěji, je významně vyšší riziko závislosti na alkoholu.

Ze zjištěných dat dále vyplynulo, že studenti, kteří často pijí energetické nápoje, začínají s pitím alkoholu v nižším věku, vypijí toho během "alkoholové seance" více a častěji se u nich vyvine závislost na alkoholu.

"Střízlivá" opilost

Výsledky studie potvrzují dřívější pozorování o vlivu energetických nápojů. Energetické nápoje si mladí lidé často míchají s alkoholem, což vede ke "střízlivé" opilosti, při níž kofein maskuje příznaky vlivu alkoholu, ale nesnižuje riziko poškození organismu alkoholem.

Po konzumaci této směsi se jedinci cítí méně opilí, což vede k zvýšenému příjmu alkoholu a rizikovému chování, například k řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu. Kofein přitom nesnižuje škodlivé účinky alkoholu, jen snižuje obvyklé příznaky opilosti.

Jaká je vlastně hranice mezi přijatelným pitím a alkoholismem? Odborníci uvádějí, že klíčové je takzvané bažení po alkoholu, ale hlavně zhoršené sebeovládání ve vztahu k alkoholu.

Počet ambulantně léčených pro diagnostikované problémy způsobené alkoholem činil v roce 2005 27 400 lidí, což je jen zlomek těch, kdo jsou na alkoholu závislí.

"Podle mezinárodní studie ESPAD, která proběhla u šestnáctiletých, patří česká mládež z tohoto hlediska mezi ty nejohroženější," říká přední český odborník na léčbu závislostí doktor Karel Nešpor z Psychiatrické léčebny v Bohnicích.

Módní záležitost

"Energetické nápoje jsou hlavně mezi mladou generací módní záležitostí. Mohou být v mnohém prospěšné, třeba pro povzbuzení při dlouhé cestě autem nebo při studiu. Nic se však nemá přehánět," upozorňuje nutriční terapeutka Jitka Rusková. "Energetickým nápojům by se rozhodně měli vyhýbat lidé s chorobami srdce a cév, vysokým krevním tlakem, lidé, kteří trpí nespavostí, těhotné ženy a děti," dodává.

Rusková připomíná, že důležité je množství, které vypijeme. A samozřejmě také složení konkrétního výrobku.

"Jedna plechovka energy drinku obsahuje průměrně tolik kofeinu, jako jeden až dva šálky kávy. To by samo o sobě nevadilo, ale mělo by zůstat pouze u jedné plechovky a bez další kávy. Nepříznivý je také vysoký obsah cukru, který sice unavenému tělu dodá energii, ale na druhou stranu můžeme se zvýšeným pitím energy drinků spojovat také narůstající výskyt nadváhy a obezity," uvádí specialistka na výživu.

Začarovaný kruh

Zdůrazňuje, že po odeznění účinku vysokého podílu cukru v energetickém nápoji prudce klesá hladina cukru v krvi. To se může mimo jiné projevit nástupem další vlny těžké únavy, nervozitou nebo třesem, což vede konzumenta k další plechovce energy drinku.

"Jistým řešením by mohly být energy nápoje light, s náhradními sladidly. Nicméně mozek, který chceme takovým nápojem probrat k životu, funguje právě na glukózu, tedy cukr. Energy nápoj s náhradním sladidlem nás tedy sice může probrat, ale pokud již mozek nemá k dispozici další cukr ze svých zásob, na dlouho nám stejně nepomůže," říká Jitka Rusková.

Spíše jako lék

I ona tvrdí, že kombinace alkoholu a kofeinu v energetických nápojích je nebezpečná. "Alkohol a kofein totiž významně odvodňují organismus, proto řešit poalkoholické stavy extrémními dávkami energetických nápojů může být zdraví nebezpečné právě z důvodu velké dehydratace," zdůrazňuje.

V souvislosti s energy drinky je také nutné zmínit množství používaných bylin, které mohou mít uváděné povzbudivé účinky, ale kdo ví, jaké zdravotní dopady mohou mít v enormně vysokých dávkách. Jinou otázkou je možný vznik závislosti.

"Například ve Francii jsou některé energetické nápoje považované za léčivo a je možné je koupit jen v lékárnách, některé výrobky jsou dokonce zcela zakázané," říká Jitka Rusková. "S energetickými nápoji je třeba zacházet jako s lékem," dodává.