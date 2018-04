Čáry máry, kila pryč! Přehled bizarních diet, které rozhodně nepomůžou

Myslíte si, že ke shození tukových polštářků stačí pravidelný pohyb a vyvážená strava? V zásadě máte pravdu, ale historie je plná příkladů šílených diet, které slibovaly pohodlnější cestu k žádané váze. Jeden čas bylo populární polykat zlaté rybky, jindy jsme do sebe rvali tasemnice. Uvěřili jsme v to, že tuk lze smývat mýdlem anebo že ideální cestou k zamezení pocitu hladu je nikotinová dieta.

K opravdu svérázné metodě se odhodlala Američanka Kim Kellyová. Ta se rozhodla po třicet dní oddat speciální proteinové dietě složené převážně z mužského spermatu. Tři až šest lžiček zajídala omezeným množstvím banánů a brokolice.

Nejnovějším hitem v USA je kouzelný lesk na rty. Stačí prý pár aplikací denně a úspěch je zaručen. Balzám obsahuje zelený čaj, který má urychlit metabolismus, a L-karnitin, jenž podporuje spalování tuků. Stačí tedy olíznout rty a vše jde samo.

Chvála tělní tekutině

Co se přebytečné tekutiny v těle týká, někteří lidé jsou schopni jít opravdu do krajností, což potvrzuje i Dana Hajná z ordinace klinické psychologie a psychoterapie: "Může se stát, že lidé odmítají pít, protože jsou přesvědčeni, že přiberou po skleničce vody. Dokonce jsem se setkala s extrémem, kdy si dívka odebírala krev, aby hmotnost snížila opravdu na minimum."

Takovéto historky znějí neuvěřitelně, přitom nemají až tak překvapivé vysvětlení. "Lidé mají sklony k iracionálnímu uvažování a touží po zázračných řešeních. Často podléhají mylným domněnkám, že alternativní způsoby zafungují lépe než osvědčený medicínský přístup."

Ten říká to, ten zase ono

Existuje ještě jeden důvod, proč nebezpečné a nebo veskrze obskurní diety tolik táhnou. Téma diet je pro média lákavé a žádný ženský časopis si jej neumí a ani nechce odpustit. Jakákoliv zpráva o "zaručené dietě" se jak v tištěných, tak internetových médiích automaticky těší zvýšené pozornosti.

Dietní hity dneška MMS DIETA

V USA funguje nonstop propojení na svého osobního výživového poradce. Každé jídlo, které se rozhodnete zkonzumovat, vyfotíte do mobilu, pošlete poradci a on se vám ihned vyjádří, zda jej bez prohřešku můžete pozřít či nikoli. LIMONÁDOVÁ DIETA

Ještě před pár lety tuhle šílenost propagovala Beyoncé, aby se od ní později veřejně distancovala. V rámci desetidenního půstu popíjíte jen vodu s vymačkanými citrony nebo limetkami. V podstatě jde o prachsprosté hladovění o vodě. BAREVNÁ DIETA

V Japonsku se počátkem milénia rozšířila móda barevných brýlí, skrze které nezdravé druhy potravin vidíte v barvách, které ve vás vyvolají nechuť dotyčné jídlo jíst. Zatímco žlutá a červená prý stimulují chuť k jídlu, modré jídlo nikomu moc nefrčí.

Stačí jen sledovat debatu nad kontroverzní Atkinsonovou dietou. Média milují spojení slov, jako je "kontroverzní" a "celebrita" a "dieta". A tato "kontroverzní dieta oblíbená u hollywoodských celebrit" spočívá v konzumaci neomezeného množství masa, vajec a mléčných výrobků a naopak zakazuje sacharidy a pečivo. Zadejte si ji v Googlu a vyskočí na vás desítky a desítky článků, které ji vykládají pokaždé trochu jinak.

Vysloužila si jak varovné vědecké studie (Annals of Internal Medicine), tak i ty, které mají prokazovat, že díky této dietě například nejúčinněji snížíte hladinu cholesterolu v krvi (Journal of the American Medical Association). Nekonečné množství navzájem si protiřečících studií pomáhá vytvořit dojem, že zaručený recept nezná nikdo. A v této atmosféře se daří snáze uchytit ledasjaké bláznivině.

"Některé ženy jsou zejména na nátlak bulváru ochotny držet i bizarní diety spojené právě s celebritami," potvrzuje psycholožka Hajná a dodává: "Většinou to nemá zas tak mnoho společného s tím, že by chtěly vypadat jako ta daná slavná osobnost, ale spíš s tím, že jsou nespokojeny samy se sebou a od hubnutí si slibují větší úspěchy v osobním i profesním životě. Přitom tělesná stránka není zdaleka tak podstatná."

Šílení slavní

Média také propagují celebrity, které jsou pro udržení "správné" linie schopny pěkných úletů. "Před každým jídlem usrkávám vinný ocet, díky čemuž se mi otupí chuťové pohárky a nemám potřebu toho do sebe dostat tolik co normálně," svěřuje se supermodelka Cindy Crawfordová.

Renée Zellwegerová vzývá dietu podle krevních skupin, Madonna nedá dopustit na zónovou dietu, ačkoliv prý zároveň ničí játra. Jennifer Lopezová zase sází na vůni grapefruitu. Opět jsou tu k dispozici různě relevantní a médii zjednodušeně interpretované studie, které mají dokázat, že dennodenní patnáctiminutové čichání tohoto plodu sníží potřebu jíst. Navíc toto hořké ovoce podle všeho vylučuje aroma působící na enzymy v játrech, jež napomáhají trávení.

Hlavně nebláznit

Nakonec ani staré dobré cvičení není všespásné. Přehánět se to nemá s ničím. "Případy chorobného cvičení třeba i během noci nejsou nijak ojedinělé. Pokud rázem měníte oblečení za jiné, o několik velikostí menší, padají vám vlasy, ženy přestanou menstruovat či rodiče naleznou schované potraviny v dětském pokoji a nevidí své ratolesti jíst, je třeba mít se na pozoru a přiznat si, že je tu problém," uzavírá Hajná a výživová specialistka Kristýna Báčová ji doplňuje: "Uchýlení se k jakýmkoliv únikovým cestám, které zdánlivě působí jednodušeji, je důkazem nedostatku vůle a přesvědčení."