Pět bylinek, které udělají každý pokrm zdravější

"Bylinky se u nás konečně staly zcela dostupným zbožím. Od 20 do 40 korun si dnes můžeme koupit slušné množství bylinek a výběr je konečně rozmanitý. Kromě funkce ochucovadla omáček, polévek, či čajů, mají i blahodárné účinky na naše zdraví," říká šéfkuchař školy vaření Chefparade Radek Jakubec.



A dodává, že ale musíme dbát i na správné využití jednotlivých bylinek. Tymián, rozmarýn nebo saturejka, které se často doporučují v době chřipkového onemocnění, jsou vhodné pro dlouhodobou úpravu v omáčkách, mohou se tedy přidávat rovnou do zeleninových základů, aby posílily celkové aroma a výslednou chuť jednotlivých jídel. Společně s bobkovým listem tvoří tzv. Bouquet garni, tedy svázanou kytičku dodávající aroma klasickým receptům, jako je hovězí po burgundsku nebo kohout na víně.



Bazalka, petržel, majoránka, či čerstvé oregano ztrácí varem svou přirozenou chuť, proto je dobré je do jídla přidávat až po, nebo těsně před dohotovením.

Přečtěte si, které bylinky zařadit do svého jídelníčku, abyste potěšili nejen své chuťové pohárky, ale také udělali něco pro své zdraví.



Tymián

Jedna z nejčastěji používaných léčivých bylinek se používá na všechno od zahubení mikrobů po léčbu nachlazení. Ale byla by škoda uskladňovat tymián jen v lékárničce, zkuste si na něm také pochutnat. Jen dvě čajové lžičky tohoto přírodního zázraku nám poskytnou asi 20 procent doporučené denní dávky železa. Tymián je navíc bohatý na mangan, minerál, který podporuje funkci mozku a přispívá ke zdravým kostem a zdravé pokožce.



Využití v kuchyni: Vůně a chuť tymiánu nejlépe vynikne v omáčce na těstoviny nebo na pizzu a v salátovém dresinku, tymián také výborně dochutí dušené maso, drůbež, ryby a vejce.

Recept: Zelenina pečená na tymiánu a medu

Labužníkův tip Kotletky s medvědím česnekem a tymiánem

Přísady:

450g brambor

450g celeru

450g mrkve

1 citron

225g červené cibule

extra panenský olivový olej

5 lžic medu

tymián

sůl a pepř

Postup: Nejprve kořenovou zeleninu očistěte a nakrájejte ji na větší kousky. Červenou cibuli rozkrájejte na čtvrtky. Všechnu zeleninu dejte na plech vymazaný olivovým olejem a medem, přidejte čerstvý tymián, pokapejte šťávou z citronu a dochuťte pepřem a solí. Troubu rozehřejte na 180°C a pečte asi 30-40 minut do změknutí zeleniny. Zeleninu při pečení občas promíchejte se vzniklým sosem.



Petržel

Čerstvá petrželová nať dozdobí každou polévku, chutná je i na obyčejném chlebu s máslem. Dvě polévkové lžíce čerstvé petrželky nám navíc dodají více než 150 procent doporučené denní dávky vitamínu K, který hraje důležitou roli při srážení krve, při tvorbě kostí a správné funkci jater. Petržel navíc díky obsahu chlorofylu osvěží náš dech. Můžete vyzkoušet i údajné afrodiziakální účinky petržele, na které spoléhali už obyvatelé starověkého Řecka.



Využití v kuchyni: Petržel nejlépe vynikne v kombinace se zeleninou, dochutí salát či dozdobí polévku.

Recept: Petrželové pesto



Labužníkův tip Petrželový koláč s cibulí

Přísady:

30 g petrželových lístků (bez natě)

2 rozdrcené stroužky česneku

40 g čerstvě nastrouhaného parmezánu

30 g piniových oříšků

75 ml extra panenského olivového oleje

sůl

Postup: Všechny přísady kromě oleje a soli vložte do mixéru. Mixujte asi dvě vteřiny, poté přidejte olej a trochu soli. Celou směs rozmixujte do hladka a můžete podávat na špagety nebo jen tak s opečenou bagetou.



Citronová tráva

Tato aromatická bylinka zní pro našince stále trochu exoticky, citronová tráva se totiž nejhojněji používá v jihovýchodní asijské kuchyni. Za svou osvěžující chuť a citrusovou vůni vděčí stejné látce, která se nachází v citronové kůře. Citronová tráva nejenže dodá originální chuť každému pokrmu, ale je také ceněná v přírodní medicíně pro svou schopnost ulevit při horečce, svalových křečích, podrážděném žaludku a bolestech hlavy.

Navíc je plná antioxidantů, které pomáhají chránit organismus před oxidačním stresem, který je jednou z hlavních příčin srdečních onemocnění a rakoviny. Studie také ukázali, že citronová tráva má i antimikrobiální vlastnosti a pomáhá organismu bojovat s bakterií E-coli.



Využití v kuchyni: Výrazná chuť citronové trávy nejlépe vynikne s kuřecím a hovězím masem a rybami.



Recept: Milkshake z manga a citronové trávy



Labužníkův tip Kuřecí nudličky inspirované Indií

Přísady:

2 stébla citronové trávy

280 ml mléka

2 dobře uzrálá manga, oloupaná a zbavená jádra

2 lžíce řeckého jogurtu

2 kopečky vanilkové zmrzliny

Postup: Rozdrťte citronovou trávu v hmoždíři na bylinky, dokud se neuvolní její aroma. Půl dávky mléky uvařte a přidejte citronovou trávu. Počkejte až ochucené mléko vychladne, poté citronovou trávu odstraňte. Ochucené mléko a všechny ostatní přísady dejte do mixéru a mixujte do hladka. Nalijte do vysoké sklenice a užijte si osvěžující chuť mléčného koktejlu.



Oregano

Pokud se vám z množství bylinek, které se dají při vaření používat, točí hlava a přesto byste chtěli aspoň jednu bylinku vyzkoušet, zvolte oregano. Tento klenot mezi bylinkami, který podle některých kuchařů chutná lépe v sušeném stavu, obsahuje v průměru až dvacetkrát více antioxidantů než jiné byliny a směle se na tomto poli může postavit i ovoci. Podle vědců z USDA (U.S. Department of Agriculture) má jedna lžíce čerstvého oregána stejné antioxidační vlastnosti jako jedno celé jablko.



Využití v kuchyni: Oregano se výborně hodí do středomořské kuchyně, do rajčatových omáček, salátových zálivek a na ochucení drůbeže a mořských plodů.



Recept: Citronovo oreganové brambory



Labužníkův tip Olivovo-oreganový chléb

Přísady:

2,5 kg brambor

80 ml olivového oleje

80 ml vody

plná hrst čerstvého oregana nebo půl lžíce sušeného oregana

šťáva z jednoho citrónu

Postup: Předehřejte troubu na 180°C. Brambory oloupejte, nakrájejte na plátky a vložte do pekáčku. Pokropte olivovým olejem, vodou, citronovou šťávou a oreganem. Dochuťte podle chuti solí a pepřem a pečte asi hodinu a půl do změknutí brambor.



Rozmarýn

Také rádi grilujete a myslíte si, že není nic lepšího než hezky upečený křupavý steak? Ale vystavení masa ať už červeného nebo bílého horkým plamenům nebo grilu vede ke vzniku heterocyklických aminů (HA), karcinogenních látek, které se tvoří právě při grilování nebo opékání masa. A proč o tom v souvislosti s rozmarýnem mluvíme?

Rozmarýn přidaný k masu při grilování totiž podle vědců z University v Arkansasu, Iowa State University a Kansas State University snižuje hodnoty HA o neuvěřitelných 60 až 80 procent. A to už rozhodně stojí za to zásobit se na letní grilovačky dostatkem této voňavé bylinky.



Využití v kuchyni: Výrazná chuť a aroma rozmarýnu nejlépe vynikne v zeleninových a bramborových receptech, dobře doplní i vejce a maso.

Recept: Bruschetta s rajčaty a rozmarýnem



Labužníkův tip Zeleninové clafoutis se sýrem a rozmarýnem

Přísady:

150 g cherry rajčátek

2 lžíce olivového oleje

2 lžíce rozmarýnu

2 lžíce tymiánu

1 stroužek česneku nasekaný na malé kousky

2 velké plátky opečené bagety nebo ciabatta chleba

Postup: Předehřejte troubu na 200°C. Rajčata umístěte na plech, pokapejte olejem a posypte rozmarýnem, tymiánem a česnekem. Vložte do předehřáté trouby na deset minut. Horká rajčata servírujte na opečenou bagetu.