Bylinkami proti kilům: 2. díl zelené diety

Ještě než vám vyraší bylinky v květináči nebo na zahrádce, vyrazte do přírody a nasbírejte si koš těch divokých. Mají mnoho výhod: jsou chuťově zajímavé, vypadají krásně a ještě s nimi do těla dostanete spoustu zdraví prospěšných látek. Samozřejmě musíte jít "lovit" do míst, kde nehrozí, že vaše sklizeň bude připomínat kovošrot a žumpu.

A když už si bylinky donesete domů, využijte je co nejvíce. Třeba z kopřiv, pampelišek či sedmikrásek si udělejte čaj, z pampelišek lze uvařit i skvělý "jakomed" a pesto z medvědího česneku díky konzervaci olejem můžete mít v ledničce do zásoby.

Svou intenzivní a nezvyklou chutí navíc bylinky zvládají obalamutit žaludek, který ani nepostřehne, že toho v důsledku jíte méně.

Podobných zlepšováků pro sebe určitě můžete objevit mnohem víc. Máte-li závislost na sladkém, můžete ji přelstít bílým jogurtem rozmíchaným se lžičkou granka. Chuť na brambůrky zase utišíte zeleninovými chipsy (prodává např. Marks&Spencer). Rýžové sushi nahraďte samotným lososem se sójovou omáčkou. Hlavně se nebojte experimentovat, kdo si hraje, nezlobí (se)...

Tip na oběd:

Kopřivový koláč

Příprava + chlazení 90 min. + pečení 35 min.

Na plech 20 cm, cca 6 porcí

Na těsto:

* 80 g másla

* 60 g hladké mouky

* 100 g špaldové mouky

* špetka soli

* 2 lžíce studené vody

* máslo na vymazání formy

* sezamová semínka

Na náplň:

* 2 hrsti kopřivových listů

* 400 g sýru ricotta

* 2 vejce

* 1 žloutek

* sůl

* čerstvě mletý pepř

* 50-70 g strouhaného sýru gouda

1. Předehřejeme troubu na 200 stupňů. Máslo nakrájíme na kousky. Smícháme oba mouky, sůl, máslo a vodu a vypracujeme těsto. Uděláme z něj placku, zabalíme ji do fólie a vložíme na hodinu do lednice.

2. Omyjeme kopřivy, osušíme a krátce blašírujeme ve vařící osolené vodě. Okapeme, opláchneme ve studené vodě, okapeme znovu a nahrubo nasekáme. Ušleháme ricottu s vejci, žloutkem, solí a pepřem. Vmícháme kopřivy.

3. Formu vymažeme máslem a vysypeme sezamem. Vyválíme těsto a vyložíme jím formu. Na těsto rozetřeme směs, osolíme a opepříme. Posypeme goudou a pečeme asi 35 minut. Podáváme se zeleninovým salátem.

1 porce = 1 570 kJ