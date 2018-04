Bubny, voda, květiny aneb jak bojovat proti stresu

Být pod tlakem, tedy ve stresu, je normální. Nulový stres prožívá snad jen poustevník, který nemá rodinu a stačí mu jeden hábit na dvacet let. Problém nastává ve chvíli, kdy nám dobrý stres, který nás pohání, přeroste přes hlavu. Stačí, když se nakupí drobné problémy, vy přestanete mít nadhled a vaše tělo vstoupí do stavu ohrožení.

Vyléčit takový stres a získat původní rovnováhu pak trvá stejně dlouho, jako jsme si na něj zadělávali, takže nečekejte žádná rychlá řešení.

Ano, jisté vůně a jistá jídla (mandle, čokoláda, ryby, citrusy...) vyvolávají okamžitý libý pocit uvolnění, ale vydrží jen chvíli. Jestli vás trápí bolesti hlavy, křeče v žaludku, ztuhlá ramena, špatné spaní nebo neschopnost se soustředit, pak se do léčení budete muset obout důkladněji, protože vám nepomůže ani deset pstruhů nadívaných mandlemi a obalených v sedmdesátiprocentní lindtce.

Kdo si hraje, netrpí Protistresové hračky nám zaměstnají ruce, zapojí tvořivou část mozku a tím vyrovnávají naše myšlení přetížené racionálními starostmi. Lepší než si kousat nehty. 1. DEŠŤOVÁ HŮL

Dešťová hůl má původ v Chile, kde ji indiáni používali na přivolávání deště. Je dřevěná, dutá, uvnitř jsou ve spirále umístěny přepážky, jimiž se přesýpávají kamínky. Seženete ji v prodejnách etnického dekoru. 2. MAČKACÍ PANÁČEK

Gumový panáček funguje stejně jako všechny protistresové balonky nebo kroužky. Mačkáte, mačkáte a máte se cítit lépe. Stress Ball Paul je k dostání na stránkách www.naoko.cz 3. MAGNETICKÁ SKLÁDAČKA

Ze sady kuliček Neocube sa můžete vyrobit kostku, kouli, květinu nebo náramek a náhrdelník. Bude trvat velmi dlouho, než se nabažíte toho, jak krásně fungují. Jen pozor, kuličky nesmí nikdo spolknout. www.neocube.cz 4. INTELIGENTNÍ PLASTELÍNA

Původně dětská hračka se proměnila v šikovný nástroj na rozpouštění stresu. Seženete ji v hračkářství v mnoha barevných variantách. I svítící, měnící barvu a metalickou. 5. RUČNÍ PRÁCE VŠEHO DRUHU

Jakákoliv tvořivá práce rukama uklidňuje. Ať budete hoblovat prkna na stůl nebo háčkovat ozdobné polštářky. 6. ČÍNSKÉ KULIČKY

Čínské akupresurní kuličky známé jako Tři poklady se protáčejí v dlani. Podporují návrat psychického i fyzického zdraví, podporují rozvoj mozkových funkcí a činnost vnitřních orgánů. K dostání třeba na www.bbcreative.cz.

A jedno varování: pokud trpíte chronickým stresem (neustálé osobní konflikty, manželské problémy, příliš namáhavá práce, problémy s dětmi, náročné životní podmínky), měli byste tenhle časopis spíš odložit a objednat se k lékaři.

Tluče bubeníček

Než se pustím do jednotlivých terapií, musím upozornit na něco, co mají téměř všechny společné. Snaží se propojit obě naše mozkové hemisféry a dostat do souladu oblasti života, které ovládají. Levá hemisféra, někdy zvaná mužská, zabezpečuje logické myšlení, rozumové postupy, plnění cílů a taky řeč. Pravá hemisféra, zvaná ženská, má na starosti emoce, představivost, tvořivost a zrak.

Každý z nás používá jednu hemisféru víc než tu druhou a to vede k různým psychickým, ale i fyzickým problémům. Protože obě půlky mozku také ovládají dvě poloviny našeho těla – je to křížem, levá hemisféra ovládá pravou půlku těla a naopak. Když dlouhodobě spoléháte jen na jedno ze dvou řídicích center, nutně upadnete do stresu, který se pak odstraňuje tím, že se terapeut pokusí vás naučit zacházet s oběma stránkami osobnosti stejně aktivně. Tím končím se suchou teorií a půjdeme si zabubnovat na první terapii.

Rytmické údery do bubnu doprovázené zpěvem jsou součástí terapie, kterou uplatňuje na svých klientech Pavla Štěpničková. "Sezení u mne probíhá formou rozhovoru o tom, co mého klienta trápí, o čem se právě v životě rozhoduje, a hledáme možnosti změny k lepšímu. Zakončeno bývá zážitkovou relaxací – pravidelným rytmickým bubnováním a zpěvem – pro vyladění obou mozkových hemisfér."

Pavla Štěpničková hodně cestuje a zabývá se terapiemi odlišných kultur, od kterých se hodně naučila. Díky tomu se přesvědčila, že my jako západní civilizace hromadně nadužíváme rozumovou část mozku a své emoce necháváme krnět. Jak nám v tom může pomoci bubnování? "Rytmus je tep života. Rezonující hlas bubnu vyjadřuje základní rytmické vzorce, které zná člověk z přírody – čtyři roční období, příliv a odliv, tep srdce, život a smrt. Tep bubnu taky synchronizuje mozkové polokoule a sjednocuje mužskou a ženskou energii v jedinou vitální životní sílu."

O bubnování, hudební terapii a dalších zajímavostech alternativní psychoterapie se víc dozvíte na Pavliných stránkách www.osobniterapeut. cz.

Svaly a jejich tajemství

Kineziologie je slovy definice nauka o pohybu, svalech a jejich souvztažnosti. Je to také poslední dobou hodně populární metoda terapie, kterou ale není lehké pochopit. Druhů kineziologie existují desítky, a tak jsem se s pomocí terapeutky Heleny Červenkové, která se kineziologií zabývá osmnáct let, zaměřila jen na to, co umí tento obor provést s vaším stresem. Přesněji řečeno: s distresem. Tak se totiž odborně říká negativnímu a velmi silnému stresu (zvanému "zlý stres").

"Metoda, kterou používám já, se jmenuje Three in One Concept. Pro zjednodušení používáme označení její části One Brain – Jednotný mozek," vysvětluje paní Červenková. Jak vidíte, i tady jde o správnou spolupráci pravé a levé mozkové hemisféry.

"Přijdete-li do mé poradny se zadáním řešit například pracovní stres, může vás trápit některý z následujících problémů: syndrom vyhoření, takzvaná linka dosahování cíle, historické hierarchické skupinové vztahy, zda je člověk po rodičích submisivní či dominantní a jakým způsobem podle toho vstupuje do konfliktů, biologické výkonnostní hodiny a konečně i oblíbený časový stres spojený obyčejně se zodpovědností."

Kineziolog vás jemně uchopí za zápěstí a pomocí svalového testu, kdy vaše tělo podvědomě reaguje na otázky terapeuta, zjistí, který ze jmenovaných problémů (nebo nějaký úplně jiný), je ten váš. Tak odhalí, kde máte energetické bloky, a dokáže je odstranit. Zní to složitě a také to složité je, protože kineziologie vystopovává vaše problémy v současnosti, ale i v minulosti a taková cesta ani nemůže být snadná.

Když se povede příčinu distresu odstranit hned po první návštěvě, tak to pro vás končí, pokud ne, přijdete znovu. Úspěšnost je podle Heleny Červenkové 70%.

Podrobnější informace najdete třeba v publikacích Základní kniha kineziologie (Kim da Silva) a Dejte sbohem distresu (Eva Rheinwaldová).

Síla květin pana Bacha

Anglický lékař a homeopat Edward Bach sestavil ve 30. letech minulého století jednoduchý a přitom účinný přírodní systém, který vrací harmonii našim emocím a tím i zdraví. Ze třiceti osmi rostlin připravil květové esence (buď vařením, nebo louhováním na slunci), které pomáhají při léčení všech chorob. Bachovy květové esence nejsou náhradou za klasickou medicínu, ale podporují ji. Zejména ovlivňováním psychiky pacienta. Co se stresu týče, doporučuje Klára Heytmánková, která se "bachovkami" zabývá čtyři roky, sedm z nich.

Jilm pro přepracované, olivu pro vyčerpané, netýkavku žláznatou pro podrážděné, hlodaš evropský pro skleslé, vrbu žlutou pro sebelítostivé, hořec nahořklý pro rezignované a borovici pro lidi trpící pocity viny a výčitkami.

"Jako první pomoc sestavil doktor Bach ještě takzvanou krizovou esenci, kterou si můžete brát s sebou třeba k zubaři, na pohřeb nebo na důležité jednání," radí Klára Heytmánková. Esence se většinou kapou do sklenice s vodou, krizová esence se může stříkat přímo pod jazyk. Výhodou této terapie je, že se nemůžete předávkovat a esence nezpůsobují závislost. Můžete je užívat v těhotenství i v době kojení. Další informace najdete na stránkách www. bachovky.cz nebo www.bachovaterapie.cz.

Zpátky k mámě do břicha

Znáte ten pocit, kdy byste se nejradši vrátili do prenatálního stadia a nerušeně se vznášeli v teplé plodové vodě? Protože naše matky obvykle nejsou ochotné přijmou zpět do svého těla drobečka přes metr šedesát, mám pro vás dokonalou náhradu.

Kdo zná masážní techniku shiatsu, bude teď ve výhodě. Jde o terapii schopnou uzdravovat tělo i duši, při které vámi manipuluje terapeut. Používá i prvky rehabilitace, tlak prsty a přikládání dlaní. Jak říkám, kdo to vyzkoušel na vlastní kůži, má přesnější představu. A právě ze shiatsu vychází terapie aquahealing, kterou u nás provozuje Darja Havelková se svým manželem Lukášem.

Darja studuje shiatsu a další alternativní metody od roku 1993. Provozuje školu shiatsu a prošla i výcvikem na jeho vodní variantu – watsu. Z něj potom vyšla při tvorbě aquahealingu, který funguje na stres jako hojivý zábal.

Představte si, že se vznášíte ve třicet pět stupňů teplé vodě – na nose skřipec, jaký používají akvabely – a vyškolený terapeut s vámi pomalu jezdí po hladině, protahuje jednotlivé končetiny, balí vás do klubíčka a schovává v náručí, a když jde všechno dobře, projde s vámi sérii figur pod vodou, ze které vás vynořuje přesně tehdy, když se potřebujete nadechnout.

ůZákladem je důvěra klienta k terapeutovi," vysvětluje Darja Havelková, která terapii nejraději podstupuje v rukou svého manžela. "I poprvé jsem to zkoušela s Lukášem a tahle terapie mě hned nadchla, nikde jinde se tak neuvolním," pochvaluje si máma čtyř dětí, pro kterou stres opravdu není cizí slovo. Po hodinové kúře se prý tak rozvolníte, že jste vyšší o dva centimetry. Vše probíhá v tichu nebo vám z podvodních reproduktorů hraje tichá meditační hudba a zvuky delfínů.

Více zjistíte na www.aquahealing.cz.

V hlavě to jen začíná

Přišlo mi zvláštní, že stres sídlící v mozku se léčí převážně přes tělo, a tak jsem se na to zeptala lékařky. Alexandra Kovářová se po vystudování medicíny už léta věnuje fytoterapii, kranio-sakrální terapii, shiatsu a psychosomatice, tedy duchovním příčinám nemocí.

"Když na vás dolehne stresová situace, vaše tělo se připraví k boji. V krvi vzniknou látky nutné k protiakci. Když ale žádná protiakce nepřijde (vy se stresem nebojujete), tyhle látky nahlodávají vaše cévy a způsobují aterosklerózu, vysoký tlak, žaludeční vředy a podobně," popisuje doktorka Kovářová.

"Důležité je stres neignorovat, ale přijmout ho a zpracovat. Třeba fyzicky vybít nebo odstranit vhodnou terapií." I jí osobně se nejvíc osvědčilo si každý stres uvědomit a promyšleně proti němu něco podniknout. "U mě se většinou projevuje ztuhlými svaly na krku a ramenech, takže cvičím nebo jdu na shiatsu masáž." (Více na www.shiatsu.cz.)

Slovo stres prošlo u nás podobnou devalvací jako deprese. Máme sklony nazývat stresem kdejakou mírnou nepohodu a na druhé straně ignorujeme ten skutečný, který nás může i zničit. Věřte sobě, a pokud vám stres brání ve štěstí, vyberte si terapii, která je vám blízká. Vždyť znějí docela příjemně, ne?