Bruslaři jsou rychlí jako cyklisté, bez helmy riskují život

Policisté je oficiálně řadí mezi chodce. Lidé na kolečkových in-line bruslích však jezdí stejnou rychlostí jako cyklisté. A zatímco děti na kolech musí povinně nosit přilbu, na bruslích ne.

Podle lékařů je to problém. O letošních prázdninách nápadně přibylo úrazů hlavy, které si způsobili bruslaři. "Tak velký počet úrazů jsem za celou svoji kariéru neviděl," říká primář dětského oddělení jihlavské nemocnice Milan Svojsík.



"Měli jsme tu například úraz malé holčičky, jejíž přilba se po nárazu úplně roztříštila. Kdyby ji neměla, určitě by to neodnesla jen menším otřesem mozku," dodává primář Svojsík. Ve stejném nebezpečí jsou podle něj i lidé na skateboardech či koloběžkách.

"I když dá člověk ruce pod sebe, hlava je těžká a často dopadne i ona na zem. To je problém hlavně u dětí," říká šéf pražské záchranky Zdeněk Schwarz.



Zdravotníci vypočítali, že člověk bez přilby, který se pohybuje rychlostí kolem třiceti kilometrů v hodině, má sedmkrát větší riziko úrazu hlavy. Pád v takové rychlosti se dá přirovnat ke skoku z jednoho a půl metru na beton.



"Zatímco cyklisté jezdí i po lesních stezkách, bruslaři jen na asfaltu. A o to jsou úrazy horší. Přilba by měla být povinnou výbavou," říká Schwarz.

Pokus s melounem

Zkušenosti s pády na in-line bruslích má i nezávislá senátorka Soňa Paukrtová. Už dlouho se snaží do zákona prosadit povinné přilby pro lyžaře, teď je chce navrhnout i pro bruslaře.

"Najezdím hodně kilometrů, vím moc dobře, jak takové pády vypadají. Měla ho bohužel i moje dcera. Kdyby neměla přilbu a další vybavení, odnesla by to o dost hůř," říká.

Paukrtová se podílí na informační kampani, která se objeví na podzim v televizi. Bude nabádat lyžaře, aby na svazích nosili přilby. "A něco podobného bych chtěla rozjet také na jaře pro příznivce bruslení," plánuje senátorka.

"Vážné úrazy hlavy poznamenají člověka na celý život. Třeba u dětí mohou způsobit i intelektuální a další smyslové problémy," varuje záchranář Schwarz. Připomíná také vysoké náklady na léčení takových úrazů.

A jak se rozhoupat k nošení přilby? Pomůže jednoduchý, byť drastický příklad. Dejte na meloun přilbu a pusťte jej z výše vaší hlavy. Trochu se pošramotí, ale nic se mu nestane. Pak zkuste pustit meloun bez přilby. Roztříští se. Podobně to dopadne i s hlavou, která váží zhruba dvě kila.