Brokolice chrání kůži před rakovinou

UV poškozuje buněčnou DNA, což může vést ke vzniku rakoviny. Lidský organismus má přirozenou schopnost poškozenou DNA opravovat, ale pokud tahle oprava jednou selže a poškozená DNA se začne replikovat, vzniká nádor.

Odborníci na výzkum rakoviny z Univerzity Johna Hopkinse v Baltimore zjistili, že látka sulforafan obsažená v brokolici a další košťálové zelenině dokáže snížit záněty vyvolané působením UV záření.

Při pokusech na dobrovolnících, jejichž kůže na zádech byla vystavena UV záření, bylo zjištěno, že po aplikaci extraktu z brokolice na ozářená místa se objevilo mnohem menší zarudnutí a poškození buněk se snížilo o 37 procent.

„Mazání krémem obsahujícím sulforafan by mohlo snížit riziko rakoviny kůže vyvolané UV zářením, nenahradilo by tradiční ochranné opalovací krémy, které paprsky UV blokují a nedovolí jim pronikat do kůže, ale mohlo by pomoci buňkám vyrovnat se s poškozením,“ tvrdí Peter Talalay z marylandského Baltimore.