Britky se užírají představou, že jsou obézní

10:43 , aktualizováno 10:43

Většina Britek má utkvělou představu, že jsou obézní a že nemají takovou postavu, jakou by si přály. Průměrná žena v Británii vyzkoušela dvaatřicetkrát nějakou dietu. Ukázal to průzkum časopisu Top Sante, který se dotazoval více než 5000 žen. Pouze jedna žena ze sta je se svou postavou spokojena, zatímco 85 procent žen přiznává, že je křivky jejich těla každodenně znepokojují. I téměř tři čtvrtiny těch žen, které nemají nadváhu, by rády o nějakých pět kilogramů zhubly. A každá desátá tvrdí, že permanentně drží dietu.