Britku zabil po letu z Austrálie syndrom turistické třídy

Již krátce po přistání letadla v Londýně si mladá Britka, která se měla zanedlouho vdávat, stěžovala, že je jí nevolno. V letištní hale ztratila vědomí, a ještě než byla dopravena do nemocnice, zemřela.

Před letem byla přitom fit, navíc byla nekuřačka a nebylo to poprvé, co se vydala na dlouhý let.

"Zdá se, že to přichází náhodně. Svým způsobem je to jako ruská ruleta. Mohlo by se to stát komukoli," citoval list The Guardian jejího snoubence Tima Stuarta.



Někteří odborníci doporučují, aby k letenkám na dlouhé vzdálenosti dostávali cestující aspirin, který ředí krev.