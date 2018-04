Co dělat, když vás bolí klouby. Trpět rozhodně nemusíte

Víte, co to je? Rázová vlna: patří k moderním způsobům léčby poúrazových stavů po distorzích kloubů, pohmožděninách, ale zejména v případě vazivových poranění kloubů, po artroskopických operacích kloubů a u řady dalších indikací. Léčba rázovou vlnou je léčebná fyzikální metoda patřící do skupiny mechanoterapií, kdy je pomocí přístroje vytvářena vysokoenergetická tlaková akustická vlna (rázová či šoková vlna - angl. shock wave). V praxi jsou používány dva typy rázových vln. Radiální vlna je v přístrojích generována mechanicky a šíří se do tkáně v rovnoběžných paprscích do hloubky 4 cm. Fokusovaná silnější rázová vlna se liší směrem paprsků, které se sbíhají ve zvolené hloubce tkáně, a tím na konkrétním místě poskytují mnohem větší energii. Prostupuje do hloubky 6-8 cm. Rázová vlna nepatří k výkonům hrazeným zdravotními pojišťovnami.

Biologická léčba: léčba kmenovými buňkami využívá vlastních buněk těla pacienta odebraných z tukové tkáně - např. z břicha nebo z kostní dřeně. Buňky jsou vyčištěny, namnoženy a pak aplikovány na postižené místo. Léčba není hrazena ze zdravotního pojištění a o jejích účincích v souvislosti s onemocněním kloubů, jako je revmatoidní artritida či osteoartróza, se vedou velmi kontroverzní debaty.