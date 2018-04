Bílí zabijáci v našem jídelníčku: cukr, sůl a mouka

Všechny jsou bílé, i když by jim spíše slušela varovná červená. Bílou mouku, cukr i sůl mělo v jídelníčku lidstvo už před několika stovkami let, ale v přiměřeném množství nebo jen vzácně. My si jich užíváme plnými hrstmi a pomaličku se jimi zabíjíme, řekli odborníci pro magazín Rodina DNES.