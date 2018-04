Šílíte z lepku? Preventivní bezlepková dieta ale před alergií neochrání

Kdo by měl držet bezlepkovou dietu?

Ten, komu byla indikována lékařem, tedy celiak nebo alergik na lepek. U celiaka existují jen stupně poškození střeva, u alergika můžeme alergii označit jako lehkou, střední a těžkou - podle velikosti a četnosti alergické reakce.

Čtěte v magazínu Rodina DNES Co je vlastně lepek, v kterých potravinách je obsažen a čím ho bezlepkáři nahrazují? To se dozvíte v pátek 3. dubna v magazínu MF DNES Rodina.

Může bezlepkáři uškodit půlka rohlíku?

V případě celiakie i alergie na lepek záleží na individuální citlivosti. Ani v jednom případě se nedoporučuje dietu porušovat, a už vůbec ne půlkou rohlíku. Tu si mohou dopřát lidé, kteří drží bezlepkovou dietu z nějakých jiných důvodů, například se domnívají, že detoxikují organismus.

Co se stane, když celiak nebo alergik na lepek nedodrží bezlepkovou dietu?

V případě celiaka dojde k poškození střevní sliznice, u alergika k alergické reakci. U obou je reakce závislá na množství konzumovaného lepku, případně četnosti dietních chyb.

Jak dlouho se musí dieta držet?

V případě celiakie do konce života, alergik se může po nějaké době z alergie uzdravit.

A má smysl ji držet preventivně? Například má-li člověk jen podezření na celiakii nebo prokáže-li se nemoc někomu v rodině a k dietáři se přidají i příbuzní? Může bezlepková dieta uškodit?

Bezlepková dieta zdravému člověku neuškodí. Ale není důvod držet ji dlouhodobě. Preventivní držení diety z důvodu odvrácení nemoci nemá smysl. Je potřeba si uvědomit, že zavedení diety je stále velmi náročné z ekonomických i časových důvodů. Navíc v případě pochybností o onemocnění po zavedení diety dojde ke změnám na střevní sliznici a diagnózu nelze „dotáhnout“. Střevní sliznici je nutné opět zatížit lepkem, aby mohlo dojít k obnovení „původního poškození“.

Jak se celiakie projevuje Nadýmání, plynatost, bolest břicha, průjem, zácpa, bledá stolice, hubnutí, těžká kožní vyrážka zvaná dermatitis herpitiformis, anémie (snížení počtu krevních buněk), křeče, bolesti kloubů a kostí, poruchy růstu u dětí, záchvaty, pocity mravenčení v nohou, afty v ústech a vynechávání menstruace. Celiakii mohou též provázet osteoporóza, potraty, neplodnost a poruchy vývoje plodu z nedostatku důležitých vitaminů a ostatních složek potravy. Lidé s celiakií mohou mít i další autoimunitní choroby.

Více o celiakii čtěte ZDE.

Jaké obtíže vlastně mohou poukazovat na celiakii?

U dětí jsou to kromě zažívacích potíží problémy s růstem a váhou, chudokrevnost, defekty zubní skloviny, časté afty apod. U dospělých je to složitější. Kromě trávicích problémů, váhového úbytku, chudokrevnosti a aftů je to velmi často únavový syndrom, potíže s reprodukcí, vleklé bolesti kloubů, autoimunitní zánět štítné žlázy apod.

Potřebuje vůbec organismus zdravého člověka lepek?

Nepotřebuje. Lepek je požehnáním pouze pro pekaře, protože zkvalitňuje vlastnosti těsta.