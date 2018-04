Začněte s námi běhat. Nejde jen o to porazit muže

Jak porazit muže? Uběhnout víc kilometrů než jejich tým, který se utvoří pod hlavičkou Xman.cz. Přihlásit se může každá žena, čím více nás bude a čím více kilometrů naběháme, tím větší šance, že mužům vrátíme loňskou porážku (více si přečtěte zde).

Do závodu se registrujte ZDE. Do challenge se přihlásíte ZDE.

Podmínkou je zaregistrovat se do závodu We Run Prague, zaplatit startovné a během registrace se přidat do takzvané challenge - ženy k OnaDnes.cz, muži k Xman.cz. Souboj mezi ženami a muži o to, která ze skupin naběhá do konce května více kilometrů, se bude zaznamenávat na stránkách Nikerunning.com. Na stránkách www.onadnes.cz a www.xman.cz budete moci sledovat on-line počítadlo.

Kromě dobrého pocitu, že děláte něco pro své tělo a zdraví, můžete vyhrát i s některou z následujících cen.

O závodě Desetikilometrový závod We Run Prague se uskuteční 1. září v Praze. Trasa We Run Prague: Žluté lázně, Podolské nábřeží, Vyšehradský tunel, Rašínovo nábřeží, Mánes, Myslíkova, Spálená, Lazarská, Vodičkova, Václavské náměstí, Můstek, Na Příkopě, Prašná brána, Celetná, Staroměstské náměstí, Platnéřská, Křižovnická, Karlův most, Smetanovo nábřeží, Národní divadlo, Masarykovo nábřeží, Mánes, Náplavka, Žluté lázně. Podrobné informace najdete ZDE.

Na konci měsíce dubna a května vylosujeme vždy jednu čtenářku, která se zaregistruje do závodu přes OnaDnes.cz a přihlásí se do challenge. Vyhraje sportovní vybavení od Nike a trénink pod vedením profesionálního trenéra i s kompletním tréninkovým plánem až do závodu.

Na závěr pak na jednu z běžkyň čeká cílová prémie. Z žen přihlášených přes OnaDnes.cz, které v září úspěšně uběhnou We Run Prague, vylosujeme výherkyni, která získá plně hrazenou cestu a účast na atraktivním nočním běhu v Tel Avivu, který se koná 30. října.

Co k registraci a započítávání kilometrů v challenge potřebujete? Buď iPhone, iPod s Nike běžeckou aplikací, Nike+ SportWatch, nebo Nike+ SportBand a zároveň založený účet na Nikerunning.com.

Trénujte s profesionálem

Pak už se můžete dát do trénování, s kterým vám samozřejmě pomůžeme. Jak? Každý měsíc vám ve spolupráci s profesionálním trenérem Vladimírem Korbelem, který trénoval třeba úspěšného českého atleta Jiřího Mužíka, budeme přinášet zajímavé informace a rady, jak desetikilometrovou trasu zvládnout. Nebudou se týkat jen sportu a fyzické námahy, ale třeba i rekonvalescence nebo vhodného pitného režimu.

Chcete zkusit tak trochu jiný běh? Přijďte v úterý 17. dubna 2012 od 18 hodin v Praze na Letnou. Jedná se o školu Free Runningu/Parkouru s týmem In Motion. Na videopozvánku se můžete podívat ZDE.

Tréninkové plány tentokrát budou pro čtyři skupiny: pro ty, co jim stačí dorazit do cíle v jakémkoli čase, druhou skupinou budou běžci s ambicí zvládnout běh do jedné hodiny a patnácti minut, třetí do hodiny a čtvrtou skupinou budou běžci, kteří chtějí 10 kilometrů uběhnout v rozmezí 45 až 50 minut.

Do třetí skupiny, tedy do hodiny, se už nyní zařadila redaktorka OnaDnes.cz Petra Barochová, které se loni o pár minut nepodařilo tohoto limitu dosáhnout a která tedy bude na dálku trénovat s vámi (reportáž z loňského závodu si přečtěte zde).

Na první informace se můžete těšit už příští týden.