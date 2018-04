Běhání mi dává sílu, vše odstartoval manželův boj s rakovinou

Toto je příběh Markéty a jejího manžela:

Ano, jsem závislá na běhu. Ačkoliv se to zdá nemožné, endorfiny jsou moje denní "droga" a nedokáži bez nich fungovat.

Běhat jsem začala před pár lety. Ocitla jsem se v náročné životní situaci, ze které nebylo a není úniku a hledala jsem nějakou formu "vyčištění hlavy" v kombinaci s vyrovnáním se s těžkou situací.

V té době totiž manžel onemocněl rakovinou plic v pokročilém stádiu.

Musela jsem se přemlouvat

Byl to blesk z čistého nebe a naděje na uzdravení byla a je minimální. Nevěděla jsem, co dělat, abych celou situaci zvládla a zároveň byla i manželovi oporou.

V kombinaci s psychicky náročnějším povoláním (pracuji jako sociální pracovnice v dětském centru a snažím se o návrat dětí do rodin či hledání jiných rodin) jsem začala pravidelně běhat.

První běh byl přímo utrpení. Uběhla jsem sedm kilometrů za hodinu. Musela jsem se dost často přemlouvat.

Po pár týdnech jsem ale zažívala ten úžasný pocit, kdy po hodině běhu jdete do sprchy téměř "po čtyřech", endorfiny pracují a vy cítíte, že máte novou energii se vším bojovat.

Zhubla jsem 15 kilo

Pochopila jsem, že při běhu nepřemýšlíte o tom, co se děje, zapomenete na různé životní osudy, i na to, co vás trápí, případně vás napadne nějaká myšlenka, kde a jak lépe pomoci.

Postupně se běh stal součástí mého každodenního života. Cítila jsem se nabitá novou energií, nacházela jsem různá lepší řešení pomoci.

Díky běhu se mi zlepšila kondice. Zhubla jsem asi 15 kilogramů, se kterými jsem léta bojovala. Cítím se psychicky vyrovnanější a vyladěnější.

Mám pocit, že při jednání se svízelným typem klienta jsem lépe psychicky vyladěná a nenechám se tak snadno - zejména ve verbální agresi z jeho strany - zahnat do úzkých.

Běh pomáhá i manželovi

Nejdůležitější však zůstává fakt, že jsem stále oporou (snad dobrou) svému muži při jeho životním boji s rakovinou. Doufám, že ještě nějakou dobu budu.

Denní dávka běhu se dnes pohybuje kolem 15 kilometrů a tělo si dokonce o ni samo říká. Protáhnou-li se pracovní povinnosti do pozdního odpoledne, doslova se cítím nesvá a těším se na to, jak vezmu běžecké boty a půjdu si zaběhat do lesa.

Našla jsem si svoji drogu, závislost. A jsem ráda, že ji mám, neboť ji považuji za zdraví prospěšnou, jak po psychické, tak po fyzické stránce.