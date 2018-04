Ať pacienti platí, tlačí lékaři na ministra

Před týdnem předložil její prezident Milan Kubek Julínkovi pětatřicet požadavků, které by měl ministr zdravotnictví splnit, aby lékaři byli spokojení.

Mezi nimi jsou především požadavky, aby pacienti platili - za recept, za lůžko v nemocnici, za volně prodejné léky nebo si připláceli na dopravu sanitkou v neakutních případech. Zároveň by měl ministr lékařům o deset procent zvýšit tarifní příplatek k platu.

Mnohé z požadavků, které Milan Kubek předložil novému ministrovi, však komora vůbec neschválila.

Přesněji řečeno: když mu je neschválilo představenstvo, tedy nejvyšší orgán komory, tak si prezident svolal předsedy okresních sdružení komory a nechal si od nich dokument posvětit.

Je to podobné, jako kdyby například státní rozpočet neschválila vláda a premiér by si jej nechal odsouhlasit šéfy okresních stranických buněk.

"Já jsem jen chtěl, aby se k tomu mohlo vyjádřit co nejširší fórum," hájí se Milan Kubek.

Některým lékařům však tento postup vadí. "V demokratické společnosti se přece nepostupuje tak, že když se mi něco nepovede prosadit legitimní cestou, tak to zkusím oklikou," říká Lubomír Nečas, předseda oblastní České lékařské komory ve Zlíně.

Postup šéfa České lékařské komory vyšetřovala také revizní komise ČLK. Nakonec dospěla k závěru, že Kubek svým jednáním neporušil stavovské předpisy.

"Celé to však znamená, že je jen otázkou času, kdy lékaři opět vyjdou do ulic," komentoval to lékař, který si v této souvislosti nepřál být jmenován.