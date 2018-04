Antikoncepční pilulka není lék na pleť a větší prsa, má i svá rizika

Princip antikoncepce je jednoduchý: simuluje hormonální stav podobný těhotenství. Pilulka ženě dodává přísun specifických hormonů, estrogenu a gestagenu, které působí v mozku, vaječnících, vejcovodech a děloze. Ty brzdí tvorbu látek vyvolávajících ovulaci.

Estrogen se stará o stabilní menstruační cyklus a o to, aby během něj nedocházelo ke krvácení. Gestagen zabraňuje dozrávání vajíčka a kromě toho zahušťuje hlen v děložním hrdle, takže jím spermie nemají šanci proniknout.

Velká pro a malá proti

Přestože současná antikoncepční pilulka už podle odborníků pravděpodobně dosáhla minimálního možného obsahu hormonů a její vedlejší účinky jsou jen mírné, mnoho žen stále řeší otázku, zdali pro svůj organismus dělají dobře, pokud pilulky dlouhodobě užívají.

Gynekolog Jaroslav Jeníček, který o hormonální antikoncepci promluvil u příležitosti padesátého výročí jejího vzniku, je přesvědčen, že výhody převažují.

"Současné antikoncepční tablety ženám přinášejí spoustu pozitivních účinků, například pravidelný cyklus, zmírnění krevních ztrát během menstruace a potlačení menstruačních bolestí. Významně se snižuje riziko vzniku mimoděložního těhotenství. Pro mnoho žen je významný také pozitivní vliv na problematickou pleť a akné," říká Jeníček.

Zmínil i příznivý vliv hormonální antikoncepce na fyzické a psychické příznaky premenstruačního syndromu. Prokázán je také pozitivní účinek proti některým zhoubným nádorům a zánětlivým a revmatickým onemocněním.

"Kromě toho je obrovským přínosem to, že se díky antikoncepční pilulce radikálně snížil počet potratů," uvedl lékař.

I přes nespornou přidanou hodnotu antikoncepčních pilulek by byl Jaroslav Jeníček opatrný, pokud by za ním do ordinace přišla mladá dívka, která sice sexuálně nežije, ale tabletky chce užívat kvůli zlepšení pleti a větším prsům.

"V tomto případě bych se to snažil dívce rozmluvit, nejsem nakloněn tomu, aby dívky užívaly preparát jen kvůli tomu, že budou krásnější. Přestože ze zdravotního hlediska jim, pokud jsou zdravé, nic nehrozí."

Menší chuť na sex

I antikoncepční pilulky však mají vedlejší účinky. Mezi ty nejčastější patří pocit napětí v prsou, lehké bolesti hlavy, přechodný přírůstek váhy a mírné zvýšení rizika vzniku trombózy. A právě riziko tromboembolických potíží by gynekologové měli u svých pacientek pečlivě sledovat.

"Než předepíšu jakékoliv ženě jakéhokoliv věku antikoncepci, zajímá mě tromboembolická zátěž v rodině a krevní tlak," zdůraznil gynekolog. Další rizikovou skupinu pro užívání antikoncepce představují silné kuřačky, ženy s kardiovaskulárními onemocněními nebo chorobami jater a ženy silně obézní.

Mezi nepříjemné vedlejší účinky patří i snížení ženského libida – alespoň některé ženy připisují oslabení svého sexuálního apetitu právě hormonální antikoncepci. Odborníci připouštějí, že na tom může něco být.

"V takových případech doporučuji vyzkoušet jiný druh antikoncepčního preparátu. S tím, že by si ženy stěžovaly na menší sexuální vzrušivost, se nicméně setkávám jen velmi zřídka," řekl Jeníček.

Budoucí pilulka bude myslet i na dítě

Hormonální antikoncepce má dnes kromě tablet i formu injekcí, podkožních implantátů nebo náplastí. Kam směřuje její další vývoj?

"Upouští se od klasických dávkovacích režimů a zkracuje se interval, kdy se tablety s aktivní látkou nepoužívají. Díky tomu dochází k menšímu kolísání hladiny hormonů v organismu a snižuje se výskyt nepříjemných symptomů, které toto kolísání doprovázejí – bolesti hlavy, napětí v prsou nebo bolesti v pánvi," uvedl Jeníček.

Současný výzkum se zaměřuje nejen na uživatelku, ale i na její budoucí děti. Vědci nyní směřují k vývoji pilulky obohacené kyselinou listovou, která je velmi důležitá pro vývoj nervového systému plodu.

Nejnovější pilulkou, která je pro ženy dostupná už nyní, je pak hormonální antikoncepce s tělu přirozeným estrogenem.

Kromě toho vědci nepolevují v úsilí vyvinout antikoncepční pilulku pro muže. Podle gynekologa Janíčka je však objev tohoto druhu stále v nedohlednu.