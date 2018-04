Americkému učiteli rostl v plicích hrášek

"Nebylo mi moc dobře, hodně jsem kašlal, byl jsem velmi slabý. Lékaři mi řekli, že jsem měl v plicích hrášek, který nabobtnal a vyklíčil. Měl prý přes centimetr, což je dost veliké. Bůh má asi smysl pro humor," uvedl z nemocničního lůžka pětasedmdesátiletý pedagog z Massachusetts.

Lékaři po rentgenu prvně mysleli, že se jedná o nádor. Až po operaci mohli pacientovi sdělit šťastnou zprávu.

"Bylo to dost malé na to, aby se to dostalo do plic, ale zase dost velké na to, aby to vykašlal ven," tvrdí ošetřující lékař Jeff Spillane.

Podobný případ se odehrál v roce 2009 v Rusku, kde Artemu Sidorkinovi rostla v plicích sazenice smrku. Do operace dosáhla velikosti pěti centimetrů.