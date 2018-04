Američané si budou moci koupit lék proti rakovině

Medikament zvaný Gleevec a známý také pod odbornou zkratkou STI571 je užíván při léčbě specifické chronické leukémie, nebo též při léčbě choroby CML, při které dochází k životu ohrožujícímu přemnožení bílých krvinek. Gleevec se užívá čtyřikrát denně ve formě pilulek. Látky v nich obsažené zapříčiní šíření specifického buněčného signálu celým tělem. Následkem produkce hormonu dochází k proliferaci, bouřlivému namnožení bílých krvinek. Během užívání léku se projevují jen malé vedlejší účinky, jako jsou nevolnost, svalové křeče a otoky kolem očí.

"I když je choroba, kterou jsou léky schopny zvládnout, poměrně vzácná, protože např. v Americe byla diagnostikována ´pouze´ u šesti tisíc pacientů, nový medikament představuje obrovský obrat v léčbě, poněvadž je první, který vyhledává nejen terče rakoviny, ale jde také po těch, které rakovinu způsobují, a jsou za ni zodpovědné," říká o léku Klausner a dodává, že nový medikament může zároveň hrát roli při léčbě více než dvaceti druhů zhoubných nádorů. Ovšem sami výzkumníci dodávají, že lék ještě nebyl testován více než tři roky, takže nemohou přesně zaručit jeho dlouhodobý účinek, protože může jít pouze o pozastavení nemoci, nikoli o její úplné vyléčení.

Několik vědců přesto nešetří nadšením. "Měl jsem pacienta, který už sepisoval závěť a plánoval svoji smrt, a teď si zdráv hraje s vnoučaty na zahradě," informuje Dr. Brian J. Druker, ředitel centra pro výzkum leukémie v Portlandu ve státě Oregon, který lék vyvinul společně se švýcarským výrobcem léčiv Novartis Pharmaceuticals Corp.



Úřad pro licencování potravin a léků povolil STI571 na základě klinických testů, které ukázaly, že medikament je schopen u většiny pacientů navrátit hladinu bílých krvinek do normálu za poměrně krátkou dobu.

Nebezpečná forma leukémie je způsobena chromozomální abnormalitou, jež byla sledována u pacientů s nemocí CML v roce 1960, a tento defektní chromozóm se nazývá "filadelfský". Právě on je příčinou vzniku choroby, neboť aktivuje produkci krevního hormonu, jež způsobuje nekontrolované množení bílých krvinek. Nemoc CML se nejčastěji projevuje u lidí středního a vyššího věku. Má čtyři stádia, z nichž první je bez jakýchkoli symptomů. Když nemoc propukne, postižený je najednou příliš unavený a neschopný pohybu, cítí se strnule, má teplotu, ztrácí chuť k jídlu a v noci se potí. Konvenční léčba potom zahrnuje chemoterapii a transplantaci kostní dřeně.

Lék Gleevec je zkoumán a testován na více než 6000 pacientech celého světa od června 1998. Podle očekávání působí lék nejlépe v časných fázích nemoci. Poté, co se medikament začal testovat, podařilo se u téměř 90 procent pacientů vrátit jejich hladinu bílých krvinek do normálu a u více než třetiny z nich zcela zmizely veškeré příznaky nemoci, které lze detektovat rozborem kostní dřeně. Pouze méně než dvě procenta pacientů byla nucena léčbu přerušit kvůli vedlejším účinkům, jaké jsou známy při chemoterapii.

"Lékaře většinou neslyšíte mluvit o zázracích příliš často, ale když se podíváte na dosažené výsledky, nemůžete najít vhodnější výraz," říká Dr. Druker. Lék bohužel méně působí u těch pacientů, kteří vstupují do poslední fáze nemoci. Pak už jsou účinky většinou jen v oddálení konečné fáze choroby.

Gleevec bude k dostání patrně do dvou týdnů. I když je to velice drahá záležitost, neboť Američana přijde na 2400 dolarů za měsíc, firma Novartis se snaží vyvinout nový program, který by zaručoval prodej léků za nejnižší cenu.