Alkohol s kofeinem léčí mozek

Výzkumný tým z texaské univerzity pod vedením profesora Jamese Grotty při pokusech na zvířatech zjistil, že kombinace kávy a alkoholu, kterou jim intravenózně aplikovali, podstatně snižuje riziko trvalého poškození mozku.



K poškození dochází při náhlém krvácení do mozkové tkáně. Ovšem pouze za předpokladu, že infúzní směs, již nazvali kofeinol, se vpraví do žíly maximálně do tří hodin po odeznění záchvatu.



Úspěšně prověřenou léčebnou metodu si na vlastní kůži vyzkoušelo také třiadvacet mužských a ženských pacientů v průměrném věku 71 let, kteří byli kvůli mrtvici hospitalizováni na jejich klinice. Díky kofeinolu se jejich stav pronikavě zlepšil, o osmdesát procent kleslo nebezpečí vážného a definitivního postižení mozkových buněk.



Sami vědci sice dosud neprobádali veškeré mechanismy, které se podílejí na tomto téměř zázračném a nekonvenčním procesu, nicméně nepochybují o tom, že mu postupem času přijdou na kloub. S předepisováním irské kávy, která má obdobné složení jako jejich "medicína", ale rozhodně nepočítají. Spíš před její nadměrnou konzumací varují. Ostatně, nikoli nadarmo se tvrdí, že látka, jež v malém množství působí jako lék, se při přehnané spotřebě může stát jedem.