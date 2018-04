Alergie na potraviny, nebo falešný poplach?

Ořechy, vejce, mléko, rýže, obilniny, luštěniny. To jsou potraviny, na které lidé trpí nejčastěji alergiemi. Podle odborníků, které oslovil server msn, však narůstá počet chybně diagnostikovaných potravinových alergií.

Spousta lidí se tak zbytečně vyhýbá jídlům, která by si mohli běžně dopřát, a utrácí zbytečně moc peněz za jejich náhražky. Navíc vyhýbání se určitým potravinám v důsledku chybně diagnostikované alergie může problém ještě zhoršovat, protože zejména u dětí se může rozvinout nadměrná citlivost i na jídla, která by mohly bez problémů konzumovat.

Jak ji poznáte Potravinovou alergii poznáte podle následujících příznaků: Brnění v ústech

Vyrážka, svědění nebo ekzém

Otok rtů, tváří, jazyka, krku (ale i jiných částí těla)

Dušnost, obtíže s dýcháním

Ucpaný nos

Bolest v podbřišku, průjem, nevolnost nebo zvracení

Závrať, nebo dokonce mdloby

Zrychlený pulz Míra a výskyt symptomů se liší podle stupně závažnosti alergie.

Nespolehlivé testy?

Pravou potravinovou alergií podle odhadu trpí kolem 1,5 % dospělých a 5 - 7 % dětí. Pokud máte vy nebo váš lékař podezření na potravinovou alergii, existují v podstatě tři způsoby potvrzení nebo vyvrácení její diagnózy.

Nejméně často se používá takzvaný zátěžový test, kdy pacient pojídá zvyšující se množství problematické potraviny a v odborné ambulanci sledují reakce jeho organismu. Druhou možností jsou kožní testy, které byly ještě donedávna velmi frekventovanou metodou. Při nich se extrakt z potraviny (nebo přímo samotná potravina) aplikuje na kůži (případně se vpíchne pod kůži) a sleduje se opět pacientova reakce.

V poslední době ustupují kožní testy ve prospěch vyšetření specifických protilátek třídy IgE vůči určité potravině. Krevní testy mají oproti kožnímu vyšetření hned několik výhod. Jsou rychlé, pro pacienta pohodlnější a méně náročné. Na druhou stranu odborníci stále častěji upozorňují na to, že tyto testy nemusí být vždy spolehlivé.

V roce 2007 započal výzkum, jehož výsledky byly zveřejněny v The Annals of Asthma, Allegy & Immunology. Z dlouhodobého zkoumání jednoznačně vyplynulo, že výsledky krevních testů v některých případech mohou nadhodnocovat, ale i podhodnocovat reakci imunitního systému. Studie zveřejněná v magazínu Pediatrics v roce 2003 dokonce uvádí, že pozitivní výsledek krevních testů koreluje se skutečnou potravinovou alergií v méně než polovině případů.

Nespolehlivost krevních testů je, podle odborníků, způsobena jejich neschopností rozlišovat podobné proteiny v různých potravinách. Například dítě alergické na ořechy může mít pozitivní i testy na výrobky ze sóji či fazole. Člověk s alergií na mléko může zase vykazovat falešně pozitivní výsledek na hovězí maso.

Nejčastější alergie Na tyto potraviny jsou lidé nejčastěji alergičtí: Ryby

Mořské plody

Arašídy, lískové ořechy

Vejce

Mléko

Sójové výrobky

Obilniny

Alergie může zmizet

Velmi důležitým aspektem při určování potravinové alergie je skutečnost, zda člověk toleroval tu kterou potravinu už někdy v minulosti. V případě, že tělo nevykazuje alergickou reakci, není důvod onu potravinu z jídelníčku vylučovat, ačkoli krevní testy ukáží pozitivní výsledek.

I v případě, že organismus vykazuje zjevně alergickou reakci na určitou potravinu, odborníci doporučují, aby člověk po čase podstoupil znovu testy. Zejména u dětí totiž poměrně často potravinové alergie postupem času zmizí. Typické je to zejména pro alergie na mléko, vejce, sójové výrobky a obilniny.

Dokonce i sami lékaři uznávají, že některé z používaných metod mohou přispívat k mylné diagnóze potravinových alergií. Například American Academy of Asthma, Allergy and Immunology změnila nedávno svá doporučení rodičům, podle kterých by děti mladší tří let neměly jíst vejce, ořechy a mořské plody.

V roce 2008 se zase deset tisíc britských dětí podrobilo výzkumu, jehož výsledky vyšly v The Journal of Allergy and Clinical Immunology a při kterém se zjistilo, že konzumace ořechů v časném věku naopak snižuje riziko pozdější alergie.