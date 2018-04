Akné způsobují hormony, ne čokoláda

Jak je to možné? Podle Rulcové je příčin více, patří sem špatná životospráva, nedostatek péče o pleť, špinavé životní prostředí, ale zejména hormonální nerovnováha. "Stává se to například po porodu, když žena kojí, ale pak přestane, a podobně. Zrovna tak může akné u někoho zhoršovat hormonální antikoncepce," uvedla Rulcová.V průběhu života se s akné a jeho různými formami potýká zhruba osmdesát procent lidí, přičemž někteří se jej bez léčby nikdy nezbaví. Už dávno ale padla domněnka, že k akné mají sklon pouze dospívající. Není pravda ani to, že jde o potíž spíše kosmetickou, ovlivňovanou zejména nevhodně volenými potravinami - nejpodezřelejší byla čokoláda či kyselé okurky."Ale je pravda, že pokud někdo akné má, tyto potraviny či třeba koření mohou stav ještě zhoršit," dodala s tím, že vůbec nejhorší jsou sladkokyselá jídla. Lékařka rozhodně varuje rodiče před tím, aby své dospívající potomky, které sužuje akné, odbývali. Naopak, měli by jim poradit, na kterého lékaře se mohou obrátit. "Rozhodně by jim neměli říkat, že to přejde a ať to nijak neřeší," uvedla Rulcová.Podle ní jsou totiž mladí lidé obzvláště citliví na věci týkající se jejich vzhledu a hrozí, že kvůli nepěkným pupínkům začnou třeba chodit za školu. Navíc, stále více profesí vyžaduje dokonalý vzhled a zanedbané akné může na kůži zanechat trvalé následky. Při akné se ucpávají vlasové váčky zejména na obličeji tukem, v němž se mohou množit bakterie ty pak tuk rozkládají a pupínky jsou zarudlé a bolavé."Aby byla léčba úspěšná, musí zasáhnout co možná nejvíce příčin vedoucích k projevům akné," vysvětlila Jarmila Rulcová. Nejúčinnější bývá kombinovaná léčba, tedy mast v kombinaci s léky. Podávají se antibiotika či léky na bázi vitaminu A.Léčba však trvá několik měsíců, pojišťovna ji navíc nehradí. Když se někdy akné objeví zničehonic u člověka, který s ním nikdy problémy neměl, je to podle lékařky minimálně důvod ke zvýšení pozornosti, zvláště když se objeví další zdravotní potíže.V brněnské poradně tak dokonce v minulých letech zachránili život dvěma mladým mužům. Jednomu bylo třiadvacet, druhému osmadvacet, když před sedmi lety přišli s náhlým úporným akné k dermatoložce. Nakonec se ukázalo, že mají nádory jater a včasná operace jim pomohla Podobně se akné může náhle objevit u nádorů vaječníků či nadledvinek.