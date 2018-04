AIDS je ničivější než války

Na AIDS již zemřelo 26 milionů lidí - to je polovina všech obětí druhé světové války. Přitom léky, jež smrt odloží aspoň o řadu let, jsou známy už od roku 1997.

"Dnes způsobuje AIDS v Africe více úmrtí než války, záplavy a hladomory dohromady. Je to globální nespravedlnost, je to travestie lidských práv," prohlásil proto hořce jihoafrický exprezident Nelson Mandela při svém vystoupení v Paříži, kde do dneška diskutují tisíce lékařů o boji s touto nemocí.

Mandela vyzval Evropu, aby se připojila k USA, které slíbily poskytnout na boj s touto nemocí patnáct miliard eur. Zároveň vyjádřil naději, že USA svěří větší část těchto peněz mezinárodnímu fondu pro boj s AIDS. Zatím má do něj jít jen patnáctina přislíbené částky - zbytek budou Spojené státy poskytovat jednotlivým zemím přímo.

Léky jsou - ale drahé

Evropští kritici poukazují na to, že zdánlivě velkomyslné gesto se touto cestou mění v nástroj nátlaku. Jednou z podmínek pro získání podílu na zbylých miliardách z USA je například to, že zájemce o peníze dovolí dovoz geneticky upravených plodin z USA. Tomu se však v obavě z ekologických i zdravotních důsledků brání Evropa i většina světa.

Na pařížské konferenci však ostří kritiky mířilo spíše proti nadnárodním výrobcům léčiv. Jejich snahám o stažení levných napodobenin účinných léků proti AIDS se přisuzuje velká odpovědnost za přetrvávání nemoci.

Jedinou chudší zemí, kde se prozatím podařilo AIDS zvládnout, je Brazílie - bylo to možné jen díky levným lékům z Indie a Číny. Ty však od roku 2005 zmizí z trhu. Tou dobou totiž obě země musí přistoupit na dohody TRIPS, jež chrání patentová práva výrobců léků.

V Mandelově vlasti trpí na AIDS pět milionů lidí - celá třetina z nich by měla šanci žít aspoň do roku 2010, kdyby dostala levné léky. Místní vláda však zatím jedná o tom, jaký je nejlepší program boje s AIDS. Připomíná to další problém boje s touto nemocí - i když léky jsou a i když se na ně najdou peníze, nemusí být úřady slabých afrických států schopny zajistit dopravení léčiv k nemocným.

Ale šance rostou i tady. "Je stále snazší léky distribuovat - od 40 pilulek denně v roce 1996 se dospělo ke dvěma denně," uvádí Joep Lange, předseda IAS, mezinárodní asociace pro boj s AIDS.

Léčení AIDS přitom není jen věcí humanity - brazilská vláda ušetřila na tom, že pomohla nemocným, hned několik miliard dolarů. Africe, kde nemoc řádí nejvíce, hrozí, že kvůli ní ztratí nejen miliony otců a matek, ale také mnoho z toho mála kvalifikovaných či vzdělaných lidí, kteří zde žijí.