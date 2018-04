Afrika dostane půl miliardy na boj proti AIDS

Předseda bankovního výboru Sněmovny Jim Leach označil zákon za jednu z "nejdůležitějších zdravotnických iniciativ moderní doby". Do roku 2010 bude v Africe tolik sirotků, kolik je všech dětí ve veřejných školách USA. Počtem obyvatel tvoří Afrika deset procent světové populace, avšak vyskytuje se tam 70 procent všech případů získaného selhání imunity na planetě. Na "černém" kontinentu denně choroba zabíjí 6000 lidí.Americká parlamentní komora zároveň vyzvala ministerstvo financí, aby vyčleněné prostředky zahrnulo do "afrického fondu" Světové banky. Tímto způsobem by se tak mělo shromáždit kolem jedné miliardy dolarů ročně. Zmocněnec Světové banky Debrework Zewdie potvrdil, že prostředky přislíbené Spojenými státy nejsou pro účinný boj proti AIDS v Africe dostatečné. Americká iniciativa však bude zřetelným signálem pro další vlády, aby se angažovaly více než dosud.Iniciativa USA je také přezdívána jako Marshallův plán pro Afriku. Po druhé světové válce pomáhaly Spojené státy plánem tehdejšího ministra zahraničí George Marshalla obnovit Evropu.