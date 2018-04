Aerobik se vrací. Redaktorka vyzkoušela hopsání na vibrační plošině

Možná i vy si pamatujete dobu, kdy do Česka dorazil trend cvičení aerobiku a nebyl snad nikdo, kdo by alespoň jednu hodinu dynamického cvičení nevyzkoušel. Byl to velký hit také proto, že nabídka cvičení nebyla příliš velká a cvičitelky nebyly přísné, ale veselé a milé. Jenže to už je nějaký ten pátek a od té doby se úroveň, stejně jako rychlost představování novinek ve světě fitness, každým rokem zvyšuje. Aerobik tak zastínily modernější cvičení spojená s tancem nebo třeba boxem, basic step ale ještě nehodlá upadnout v zapomnění.



K milovnicím aerobiku patří i moje maminka, která mě v době největšího aerobního boomu občas brala na lekce aerobiku s sebou. To pro mě bude aspoň nějakou malou výhodou, doufám, zatímco mířím do fitka Bomtom Power Concept. Moji dnešní lekci aerobiku na vibrační desce povede čtyřnásobná mistryně světa a pětinásobná mistryně Evropy ve sportovním aerobiku Veronika Šindelářová, tak si před ní snad neuříznu moc velkou ostudu.

Jde to lépe, ale ne samo

Současné trendy ve cvičení velí jasně - lidé mají málo času a volají proto po kratších intenzivnějších metodách, po kterých na sobě uvidí výsledky. Možná jste zaznamenaly začátky vibračních plošin, kdy se o nich občas tvrdilo, že budou cvičit za vás. Asi tušíte, že cvičení bez námahy zní moc dobře na to, aby to byla pravda. „Cvičit samozřejmě musíme samy,” směje se sympatická Veronika a vysvětluje mi, že pohyb na vibrační desce dokáže zapojit najednou až 97 procent svalových vláken, což se při běžném cvičení nestane.



Vibrace nutí svaly k zapojení se do pohybu a cvičení tak zintenzivňují. Kromě zapojení většího množství svalů mají vibrační plošiny podle provedených výzkumů i příznivý vliv i na hustotu kostí, která je důležitá zejména pro starší ženy, kterým hrozí osteoporóza.

A usměvavá Veronika připojuje několik důležitých pravidel - hlídat si postavení kolen a nikdy nestát na vibrační plošině úplně rovně s rovnými koleny. “V tu chvíli vám vibrace nebudou příjemné, protože vám rozdrkotají zuby,” varuje mě předem. Nakonec se Veronika ujistí, že nejsem těhotná a netrpím srdečními obtížemi a pak mi rychle osvěží některé základní pohyby, jejich názvy a už jdeme na věc. Veronika nastaví na monitoru vibrační desky intenzitu a délku vibrací, lekce začíná a podložka se začne lehounce rytmicky pohybovat.

Doubble V-step

Vibrační plošinu využíváme při cvičení namísto stupínku při stepaerobiku - našlapujeme na ni střídavě oběma nohama. Nejprve se přidržuji madel na plošině, při několikátém opakování série se pak i odhodlám k zapojení rukou podobně jako předcvičující. Doubble, diagonal, turnstep, V-step... termíny pohybů pro aerobik jsou u lidí s láskou k fitness celkem známé.



Veronika mě naštěstí na první lekci netrápí složitými kombinacemi pohybů, ale oťukává si mě jednoduchou, ale pěkně svižnou sestavou. Cvičení má rychlý rytmus, stejně jako běžná hodina aerobiku, ale již po několika málo minutách mi vyrazí na čele kapičky potu. Je vidět, že vibrace dávají mému tělu opravdu zabrat, nejvíc je cítím samozřejmě ve svalech nohou.

Při provádění dřepu mi najednou začne vibrovat doslova celá lebka, Veronika si ale hned všimne mého zmateného výrazu v obličeji a připomene mi, abych nepropínala kolena. Jakmile klesnu v kolenou, nepříjemný pocit v lebce ustoupí a já už si dávám mnohem lepší pozor na kolena a jejich postavení.

Když uplyne prvních devět minut, vrhám se po lahvi s vodou a rychle se Veroniky ptám, kolik devítiminutových sérií lekce má. Něco odpoví a hned mě zase žene na stroj a jdeme na druhou sérii. Jsem ale trochu zaražená. Opravdu řekla devět? Letí mi hlavou, zatímco se mé tělo usilovně snaží napodobovat Veroničiny ladné a energické pohyby. Kolik těch mistrovství v aerobiku vyhrála?



Strečink a masáž v jednom

Myšlenku musím zahnat a soustředit se, abych z vibrační desky nespadla a hýbala správnou končetinou na správnou stranu. Dřív, než se k ní zase stihnu vrátit, tak moje pochyby rozptýlí Veronika. „A je to,” oznámí mi a jde nastavit vibrační desku na jinou frekvenci, při které budeme svaly protahovat.



Veronika mi podá podložky, abych si mohla podložit tělo a na vibrující desku položit celá stehna a nechat je příjemně vytřásat vibracemi. Nakonec mi spolu s vibracemi masíruje nohy i cvičitelka a já si připadám jako v rukách šikovné masérky. Po cvičení s Veronikou z Bomtom Power Conceptu se cítím skvěle, i když mě trochu táhne zadní strana stehen z dřepů na vibrační desce.



Na rozdíl od cvičení s elektromagnetickými impulsy mám po aerobiku na vibračních deskách příjemný euforický pocit z vyplavených endorfinů, oproti opravdu vysokofrekvenčním intervalovým tréninkům jsem se zase netrápila s bolavými svaly déle než jeden den. A oproti klasickému, celkem statickému cvičení na vibrační desce, jsem se při lekci bavila. Zdá se tedy, že aerobik přeci jen ještě nepatří do fitness muzea, ale do tělocvičen na vibrační podložky.