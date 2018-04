Aby Vánoce byly klidné

Ve skutečnosti jsou vánoční svátky tím nejrizikovějším obdobím roku.

Vyplývá to i z čerstvé studie vědců z univerzity v kalifornském San Diegu a v Bostonu.

Podle ní o Vánocích zemře ve Spojených státech o 12,4 procenta více lidí, než kolik činí celoroční průměr.

Autoři studie soudí, že příčinou výrazně vyšší úmrtnosti o Vánocích je mimo jiné i to, že lidé, kteří mají zdravotní potíže, v těchto dnech v menší míře vyhledávají lékařskou pomoc, aby nekazili svým blízkým sváteční náladu.

Pozor na záda, pánové!

Nejde jenom o několik svátečních dní, do krizového období je třeba započítat i čas příprav. „Zablokovaná záda, když pánové vezmou do ruky vysavač,“ odpovídá bez rozmýšlení Jana Šeblová na otázku, jaké případy ji coby lékařku záchranné služby nejvíce zaměstnávají před Vánocemi.

„Druhá půlka prosince je pro nás docela hektická doba. Lidé jsou nervózní, a tak více bourají. Také sílí deprese, a tak častěji vyjíždíme k sebevraždám či pokusům o ně,“ popisuje.

V mnoha rodinách jsou předvánoční týdny málem stejně stresující jako delší pobyt v minovém poli. Jak z toho ven?

„Dnešní uspěchaný člověk by si měl uvědomit, že nebude-li dobře hospodařit v tomto období se svým časem, nenajde-li si chvíli na odpočinek a vydechnutí, je velmi pravděpodobné, že si bude muset po svátcích najít čas na stonání, a to možná i v nemocnici,“ říká profesor Ota Gregor, lékař, který se dlouhodobě zabývá tím, jak psychika ovlivňuje celkový zdravotní stav.

„Vždyť čas je to nejcennější, co máme, a měli bychom k němu přistupovat s pokorou. Všechno se prostě stihnout nedá.“

Alergie častější než jindy

Vánoční rituály pak mnohdy připomínají soustředěný útok na vlastní zdraví. Sladké střídá tučné, k tomu alkohol podávaný jak na povzbuzení chuti k jídlu, tak na vytrávení.

Nezřídka pak dojdou zažívací potíže tak daleko, že se člověk nedobrovolně seznámí s chirurgickým týmem. O svátcích se také nejčastěji projevují potravinové alergie daň za nezvyklé experimentování s jídlem. Většinou způsobí jen pálení v ústech či změny na kůži.

„Pokud kopřivka významně a rychle nepostupuje, postačí podat antihistaminikum ve formě tablet (například volně prodejný zyrtec, claritine, zodac) či postižené místo potřít fenistil gelem. Samozřejmostí je vystříhat se dalšího požívání jídla, které reakci způsobilo. Pokud potíže přetrvávají, měli byste navštívit lékaře, aby váš stav zkontroloval,“ říká pražská dětská praktická lékařka Dana Nedělková.

Může však jít i o život. „Pokud se stav postiženého rychle zhoršuje (dechová nedostatečnost, lapání po dechu), na nic nečekejte, podejte postiženému antihistaminikum a ihned volejte pohotovost,“ dodává Nedělková.

Myslete i na antikoncepci

Nejen kvůli alergiím je proto nutné před svátky zkontrolovat stav rodinné lékárničky. Neměl by v ní chybět paralen nebo ibuprofen v tabletkách pro dospělé a v sirupu nebo čípcích pro děti, léky na zažívací obtíže, léky mírnící virózu, sirup proti kašli a kapky ulehčující průběh rýmy.

A pokud se mládež chystá mezi svátky třeba na hory, není od věci ani zajištění vhodné antikoncepce.

Lékaři radí, jak být o svátcích zdraví

Co dělat, když dostanete žlučníkový záchvat

Radí Jan Martínek, gastroenterolog IKEM Praha a Klaudiánovy nemocnice Mladá Boleslav

• může se projevit alergie na některou složku potravy (mezi příznaky patří svědění, vyrážka)

• pokud se tyto projevy vyskytnou poprvé, je nejlepší zajít k lékaři, eventuálně lze zkusit volně prodejný lék

• mějte na paměti, že čím více tuku, tím více hrozí vznik akutních žlučníkových problémů. Mohou se projevit pobolíváním a tlakem v pravém podžebří. Pak přestaňte jíst a odpočívejte, eventuálně si dopřejte pár kapek algifenu nebo tabletku No-Spy.

• pokud se potíže nezlepší, hrozí rozvoj koliky (bolest akutní, křečovitá, úporná). Léky pomoci nemusí, raději jděte k lékaři, který vás vyšetří a možná vám i píchne injekci

• nejhorší je zánět žlučníku nebo žlučových cest (k bolesti se přidá horečka, zimnice, někdy žloutenka). V tomto případě jeďte co nejrychleji do nemocnice.

Vánoce a tradiční obžerství není jen naší národní specialitou, přesto je množství používaného tuku a majonézy u nás vyšší než jinde. Pozor, žlučníkový záchvat může nastat také u člověka po odstranění žlučníku.

Nejlepší prevencí těchto obtíží je jíst s rozumem, co nejméně tučného pozor na husy a kachny na Boží hod a Štěpána - a nepřejídat se. A co když se někdo „přejí do bezvědomí“? Pak má asi štěstí, že má doma tak šikovnou kuchařku nebo kuchaře, a můžeme mu to jen závidět. Nejlepší je pak lehnout si, v klidu trávit i s pomocí sklenky piva a odpočívat.

Rozhodně je však lepší jíst více chodů než se nadlábnout do bezvědomí. Riskujeme průjem, bolesti břicha a už zmíněný žlučník.

Přehnali jste to s pitím? Rady proti kocovině

Radí Ladislav Csémy, specialista na problematiku závislostí, Psychiatrické centrum Praha

• nejčastěji vás při nemírném pití postihne silná nevolnost. Je dobré vyvolat zvracení.

• postižený by si měl lehnout, přikrýt se a pít dost tekutin.

Záleží na stupni alkoholové intoxikace. Je-li někdo natolik opilý, že omdlí, špatně dýchá, je sinalý a zpocený, může to ohrozit jeho život. V takovém případě je nezbytné jej uložit do stabilizované polohy, dbát, aby nevdechl zvratky, a ihned volat pohotovost.

Kocovina je často doprovázena úpornými bolestmi hlavy, zde pomůže čas. Z „opice“ je nejlepší se vyspat - ale pod dohledem! Částečnou úlevu přinášejí volně prodejné přípravky, které příznaky kocoviny mírní.

Popáleninu chlaďte, vodou nebo ledem

Radí Ludomír Brož, přednosta Kliniky popálenin Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha

• pokud se při vaření spálíte horkou vodou nebo rozpáleným olejem, snažte se zabránit dalšímu působení tepla

• odstraňte z postižené oblasti olej, případně oblečení nasáklé vařící vodou

• popáleninu je třeba chladit, a to tak dlouho, dokud to pacientovi přináší úlevu od bolesti. Je možné použít buď studenou vodu, nebo led, který by neměl být přiložen delší dobu na jednom místě.

• v lékárně se již dají koupit speciální chladicí prostředky

• pokud se na ráně vytvoří malý puchýřek, nechte jej zhojit. Větší puchýře nestrhávejte ani je ničím nepropichujte. Lepší je přikrýt je sterilním gázovým čtvercem nebo vyvařeným a vyžehleným kapesníkem.

Nevěřte na babské rady a popáleninu zásadně ničím nepotírejte. Když popálení pacienti na naši kliniku přicházejí, často se nestačíme divit, čím vším se jim svědci úrazu snažili pomoci. Někdo věří, že popáleninu je dobré polít červeným vínem, jiný radí tvaroh, další věří na vaječný bílek nebo na francovku. Nic z toho neplatí.

Pokud je popálenina rozsáhlá a hrozí rozvoj šoku, chladíme jen obličej a ruce. Samozřejmostí je převoz na specializované pracoviště. Zde samozřejmě platí, že čím dříve, tím lépe. Dospělí by se sem měli dostat do šesti hodin, děti do čtyř.

Aby o vánocích zbytečně nehrozily deprese

Radí MUDr. Radkin Honzák, psychiatr, Institut pro další vzdělávání ve zdravotnictví

• o Vánocích jsou psychické problémy jako deprese velmi časté. Ostatně, vysvětlení je prosté: Vánoce vznikly původně jako svátky slunovratu, kdy lidé negativně pociťovali nedostatek světla.

Tato biologická pravda platí dodnes. A všem je ouvej, jenže těm, kteří se do toho houfu nevešli, je ještě hůř! Dnes jsem měl v ordinaci 36 lidí (z nich polovina přišla mimo program), za týden to bude, dle dlouhé zkušenosti, ještě horší.

Obdivuju sestřičky, které spěchají domů péct a uklízet a podnikat všechny předvánoční kousky, že tam se mnou a s mými pacienty vydrží hodinu přesčas, a chci jim říci: děkuju.

Zimní čas, jako čas tísně, by měl být také časem mezilidské soudržnosti, kdy ti šťastnější mohou nabídnout něco těm, kteří strádají více. Nejde o hmotné statky (někdy ano), ale také o lidské soužití.

Byl dobrý zvyk, že pokud se u štědrovečerní večeře sešel lichý počet lidí, došli pozvat nejbližšího žebráka, aby s nimi povečeřel. Dobrá, nemusíme si zvát do bytu cizí lidi, ale měli bychom na ně pamatovat, protože zítra i my můžeme být pro někoho „cizí“ a blízkost druhých nám bude chybět.

V tom je asi nejvíc z poselství Vánoc, daleko víc než ze všech supermarketů. To, co lidem naší civilizace chybí, nejsou hmotné statky, ale blízkost druhých. Vánoce jsou jedním z období, kdy si to můžeme uvědomit a kdy s tím můžeme něco udělat.

Víte si rady s rybí kostí a vdechnutým oříškem?

Radí Radek Langer, ORL oddělení Klaudiánovy nemocnice Mladá Boleslav

• zapíchnutí rybí kosti hrozí zejména při nepozornosti při jídle, u dětí hlavně při pláči nebo smíchu s plnými ústy, u dospělých zvyšuje riziko používání zubních náhrad

• nejčastěji se rybí kost zabodává do patra nebo jazyka a při každém polknutí o sobě dává vědět

• u dětí je i drobné poranění sliznice dutiny úst značně bolestivé.

Drobné rybí kosti zapíchnuté v jazyku nebo ve sliznici tváře lze odstranit jednoduše pinzetou, pokud však není kůstka viditelná a přetrvávají bolesti při polykání hluboko v hrdle spolu se zvýšenou tvorbou slin, je nutné vyhledat lékařské ošetření.

Další obtíží, se kterou se můžeme setkat v tyto sváteční dny přejídání a zábavy, je vdechnutí drobných cizích těles, zejména u malých dětí.

To, kam se oříšek může při vdechnutí dostat, závisí vždy především na velikosti cizího tělesa a průměru dýchacích cest. Vdechnutí oříšků vyvolá záchvatovitý kašel, který je obranným reflexem a někdy pomůže oříšek vykašlat.

Pokud však dítě přestane kašlat, nemusí to znamenat, že je problém vyřešen, neboť při zachycení oříšků v dolních částech dýchacích cest může kašel ustat. Pokud se dítě dusí, dobře mířeným opakovaným úderem dlaní mezi lopatky zabráníme nejhoršímu, malé děti je lépe držet za nohy s hlavou dolů.

Další možností je stlačení břišní stěny, což s údery mezi lopatky pomáhá oříšek odstranit. Bude-li se vám cokoli nelíbit, raději navštivte ORL oddělení.