Maso nechci! 6 tipů jak na jídelníček pro malé vegetariány

1. Hlavní je pestrost

Děti rostou a vyvíjí se, proto potřebují rozmanitý jídelníček, který jejich organismu dodá všechny potřebné látky. Protože jsou dětské jazýčky mlsné a jejich smýšlení nevyzpytatelné, buďte vždy o krok před nimi a servírujte jim chutné a zároveň zdravé jídlo.

Pokud vaše ratolest přijde s tím, že nechce maso a má k tomu rozumný důvod, nerozmlouvejte jí to. Místo toho si opište seznam surovin, které by v jídelníčku vašeho malého vegetariána (od 3 let výše) neměly chybět:

Obiloviny (pečivo, těstoviny, cereálie apod.) – malé porce až 5x denně

(pečivo, těstoviny, cereálie apod.) – malé porce až 5x denně Zelenina (ideálně v salátové podobě s kvalitním rostlinným olejem) – až 3 porce denně

(ideálně v salátové podobě s kvalitním rostlinným olejem) – až 3 porce denně Ovoce (čerstvé i sušené) – menší porce 2x denně

(čerstvé i sušené) – menší porce 2x denně Mléčné zakysané výrobky (pokud možno neslazené) – 2 až 3 porce denně

(pokud možno neslazené) – 2 až 3 porce denně Semínka a ořechy (pro větší děti) – 1 dětská hrst denně či obden, může být součástí např. müsli

(pro větší děti) – 1 dětská hrst denně či obden, může být součástí např. müsli Luštěniny (mohou být i ve formě náhražky masa) – 1x denně či obden podle toho, jak je dítě snáší

(mohou být i ve formě náhražky masa) – 1x denně či obden podle toho, jak je dítě snáší Kvalitní rostlinné oleje – ideálně 1 lžičku denně

– ideálně 1 lžičku denně Vejce – 2x do týdne

– 2x do týdne Voda – kolem 2 litrů denně, vyšší příjem vlákniny vyžaduje vyšší příjem tekutin

2. Vyzkoušejte náhražky

Pokud vaše dítě odmítá jíst maso, protože je mu líto zvířátek, je to v tomto věku zcela přirozené. Na vás je, abyste se pokusili nahradit je bílkovinným koncentrátem, který obsahuje jak vitamíny, tak důležité minerální látky a vlákninu. Mezi dnes již zcela dostupné náhražky patří sojové maso, tofu, seitan, klaso, robi maso, tempeh nebo šmakoun.

V receptech je můžete nahradit všude tam, kam byste přidali maso. Hodí se do guláše i do "číny". Protože se však náhražky masa vyrábí ze sóji, pšenice, obilí, kukuřice a podobně, čtěte příbalové informace kvůli případné potravinové alergii vašich dětí.

3. Vsaďte na hrách, čočku a spol.

Luštěniny obsahují velké množství rostlinných bílkovin, vitamínů a minerálních látek. Ne všechny jsou však pro děti dobře stravitelné.

U těch menších začínejte loupanou čočkou a hráškem, později přidávejte i klasickou čočku a fazole. Ty buďto nechte vyklíčit, nebo je naložte do vodní lázně alespoň na 8 až 12 hodin.

Poté je slijte, opláchněte a vařte v nové vodě s bylinkami jako je fenykl, kmín, anýz, saturejka nebo rozmarýn doměkka. Hrách je zapotřebí vařit 1 až 2 hodiny, fazole 3 hodiny a neloupanou čočku asi 1 hodinu. Solte až ke konci vaření.

4. Doplňte vitaminy

Nevýhody a výhody vegetariánství: Bezmasá strava obsahuje málo saturovaných tuků , cholesterolu a živočišných bílkovin .

, a . Může obsahovat méně vitamínu B12 a D, omega 3 nenasycené mastné kyseliny, vápníku a železa .

. Na druhou stranu je strava vegetariánů bohatá na polysacharidy , jež jsou důležitým zdrojem pozvolna se uvolňující energie.

, jež jsou důležitým zdrojem pozvolna se uvolňující energie. Obsahuje hodně vlákniny , která má pozitivní vliv na zažívání a obranyschopnost organismu, příliš vlákniny však může škodit malým dětem .

, která má pozitivní vliv na zažívání a obranyschopnost organismu, . Je zdrojem minerálních látek jako je například hořčík a draslík, antioxidantů, folátů a fytochemikálií, jež působí jako prevence proti řadě onemocnění.

V jídelníčku vegetariána může chybět vitamin B12. Ten je přitom důležitý pro správnou funkci krvetvorby i nervového systému a snižuje riziko vzniku srdečních chorob. Pomáhá také zlepšovat paměť a podporuje koncentraci. Vitamín B12 se nachází v mléčných výrobcích, vejcích,sójových nápojích, rýži, ale také v obohacených snídaňových cereáliích, masových náhražkách a kvasnicích.

Malým vegetariánům může chybět i vitamin D. Jeho úkolem je pomoci vstřebávat a regulovat hladinu vápníku a fosforu v krvi. Působí i na imunitní systém. Nejlepším zdrojem je sluneční záření, vitamín D však najdete i v kravském a sojovém mléce, mléčné rýži, jogurtech, sýrech, vaječných žloutcích a houbách. Obohacují se jím i některé snídaňové cereálie a rostlinné margaríny.

5. Minerální látky zajistí správný růst a vývoj

Bez minerálních látek se malý vegetarián také neobejde. Vápník, který potřebuje pro správný růst kostí, zubů i pro prevenci osteoporózy, se nachází v mléčné stravě, ale také v zelené listové zelenině, brokolici, růžičkové kapustě, semínkách, ořechách, sóji a v luštěninách. Vápníkem se také obohacují některé potraviny jako rýžové mléko, snídaňové obiloviny nebo mořské řasy. Ale pozor, vyšší příjem potravin obsahujících fosfor a sodík (rafinované výrobky, sladkosti apod.) může odvádět vápník z těla ven.

Mezi další minerální látky, které mohou chybět v jídelníčku malých vegetariánů, je železo působící jako prevence chudokrevnosti. Najdete je ve fazolích, čočce, prosu a pšeničných klíčkách, pohance a žloutku nebo sušeném ovoci. Aby se železo lépe vstřebalo do organismu, je vhodné zvýšit příjem vitamínu C.

Dále se doporučuje zvýšit příjem zinku (fazole, celozrnné pečivo, sója, ovesné vločky, čočka), jódu (sýry, tvaroh, pórek, žampiony, brokolice a kuchyňská sůl s jodem) a selenu (para ořechy, sójové maso a kiwi).

6. Nezapomínejte na omega 3 mastné kyseliny

Ty by v dětském jídelníčku rozhodně neměly chybět, protože ovlivňují správný vývoj mozku a centrální nervové soustavy. Nachází se v mořských i sladkovodních rybách, korýších, vlašských ořeších, lněném semínku nebo lněném oleji, sojových bobech, sojovém oleji, řepkovém oleji nebo v pšeničných klíčcích.

Připravujte proto dítěti denně zeleninové saláty se lžičkou za studena lisovaných olejů, ideálně z řepky. Pokud odmítá jíst ryby, můžete je nahradit rybím tukem, dnes již běžně prodávaným v ochucených tobolkách nebo kapkách.