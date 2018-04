6 nejnebezpečnějších věcí ve vašem domě

Podle studie uskutečněné na univerzitě v Severní Karolíně zemřelo jen ve Spojených státech v průběhu minulých sedmi let přes osmnáct tisíc lidí v důsledku zranění v domácnosti. Každoročně je potom ze stejného důvodu na lékařské pohotovosti ošetřeno dvanáct milionů osob.

Server Sixwise sestavil na základě statistik o zranění, úrazech a nehodách v domácnosti žebříček domácích spotřebičů, které jsou z tohoto hlediska nejnebezpečnější.

1. Radiátory a topení

Ve Spojených státech jsou radiátory a topení každoročně příčinou 21 800 domácích požárů. V jejich důsledku zemře kolem tří set osob ročně. Další nehody spojené s topením zahrnují úniky plynu, otravu, popálení a elektrický šok. Přitom vyhnout se krizovým situacím je poměrně jednoduché:

Topení musí být v dostatečné vzdálenosti od zdí, postelí, oblečení i zvířat.

Vypínejte topení, když opouštíte byt nebo jdete spát.

Nikdy nenechávejte přenosné topení bez dozoru.

Nikdy na topení nesušte ponožky či rukavice.

2.Plynové a elektrické vařiče/trouby

Nikdy nenechávejte plynové (či elektrické) vařiče a trouby bez dozoru. Vaření je totiž jednou z hlavních příčin domácích požárů a popálenin. Příčinou jsou přitom relativně nenápadné příčiny. Při vaření byste se měli vždy ujistit, zda jsou plotýnky a varná deska čisté a nejsou na nich drobky jídla, které jsou častou příčinou požáru. Statistiky také jasně varují před utěrkami položenými v blízkosti vařiče či trouby.

3. Sušičky prádla

Jak často čistíte prachový filtr ve vaší sušičce? Je to sice zdánlivě nenápadné opomenutí, nicméně statistiky dokazují, že jde o velmi častou příčinu domácích požárů. Například jen ve Spojených státech je každý rok kolem 15 500 požárů a deseti úmrtí spojeno se sušičkami prádla.



4. Elektrické mixéry

Ačkoli by se mohlo zdát, že všem svéprávným osobám je jasné, že strkat prsty do běžícího mixéru není dobrý nápad, podle statistik patří zraněním způsobeným elektrickými mixéry a šlehači čtvrté místo. Pokud do nich lidé nestrkají přímo prsty, jsou to lžíce či jiné kuchyňské nádobí, které se zcela logicky vymrští a jsou příčinou především zranění obličeje.

5. Žehličky

Podle statistik se 74 % dětí o žehličku popálilo v situaci, kdy byl na blízku někdo dospělý. Michael Carius, vedoucí pohotovosti v Norwalk Hospital v Connecticutu, k tomu říká: "Nejčastěji jsou popálené ruce, protože dítě na žehličku záměrně sáhne. Většinou jde přitom o popáleniny druhého stupně, při kterých vznikají puchýře. Ačkoli tyto popáleniny samy o sobě nejsou až tolik nebezpečné, mohou se stát zdrojem infekce či nadměrného jizvení, které se může odrazit v omezení funkčnosti kloubů a podobně."

6. Myčky nádobí

Myčky nádobí představují nebezpečí zvláště pro děti. Horká voda, ostré kuchyňské nástroje a mnoho pohyblivých částí, na něž děti rády sahají, jsou příčinou mnoha tisíc zranění ročně. Pokud máte malé děti, nikdy nenechávejte běžící myčku bez dozoru.