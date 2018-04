UKÁZKA: 500 receptů „pravěké“ paleodiety

Tady nenajdete žádný lepek, ani trochu obilovin, ani stopu po sóje, vůbec žádné omega-6-zpracované oleje, žádné zvláštní zpracovávané výrobky. Objevíte tu bílkoviny a živočišné tuky v mnoha obměnách, kila zeleniny a také docela dost ovoce. K tomu ořechy a semínka. A navrch samozřejmě habaděj bylinek a koření.

Kokosové mléko

Snadno ho seženete v plechovce, ale pokud si ho chcete vyrobit sami, zde je návod. Postup je jednoduchý a vyjde vás levněji než kupovat konzervy.

2 šálky (60 g) pokrájené kokosové dužiny

4 šálky (950 ml) vody

Připravte si k ruce velkou mísu a cedník vyložený dvojitou vrstvou fáčoviny. V hrnci smíchejte kokosovou dužinu s vodou a přiveďte k varu. Nechte vařit 5 minut. Pak vše přelejte do mixéru a mixujte 5 minut. Směs nalijte do cedníku vyloženou fáčovinou. Nechte chvilku zchladnout a pak začněte pomocí spodní strany lžíce pasírovat. Pokud je směs dostatečně zchladlá, spojte okraje fáčoviny do ranečku, překruťte a vyždímejte do sucha. Chcete-li, můžete zbylý kokos použít na pečení.

Kokosové mléko skladujte v dobře uzavřených láhvích nebo nádobách v lednici a spotřebujte do několika dnů.

Výsledné množství: asi 3 šálky

Výživové hodnoty v celé várce: 566 kalorií, 54 g tuku, 24 g sacharidů, 14 g dietní vlákniny, 10 g čistých sacharidů.

Omeleta s kuřetem a guacamole

1 avokádo

2 polévkové lžíce (20g) nakrájené červené cibule

1 stroužek česneku, nebo polovina velkého, prolisovaný

2 čajové lžičky limetové šťávy

55 g upečeného kuřete, nakrájeného na kostičky

4 g nadrobno nakrájených čerstvých lístů koriandru (lze vynechat)

2 polévkové lžíce (26g) kokosového oleje nebo jiného tuku

4 vejce

2 špetky mletého kmínu

2 špetky oregana

Nejprve si připravte guacamole. Rozkrojte avokádo napůl a vyjměte pecku tak, že do ní zaseknete čepel ostrého nože a otočíte. Lžící vydlabejte dužinu do mísy.

Přidejte cibuli, česnek a limetkovou šťávu a rozmačkejte vidličkou, ne však úplně dohladka, chceme, aby nám zůstalo několik větších kousků. Ochutnejte, jestli je potřeba přidat sůl. Teď nakrájejte kuře na kostičky - můžete použít i zbytky krocana. Pokrájejte také koriandr. Připravte omelety podle „Danina snadného způsobu výroby omelet“ a při míchání do každých dvou vajec přidejte špetku kmínu a oregana. Když jsou vajíčka připravená na náplň, nejprve vložte kuře, pak na něj nandejte guacamole. Posypte lžící koriandru, přiklopte a nechte dodělat do požadované konzistence. Přehněte, dejte na talíř, posypte další lžící (1g) koriandru a přiklopte, aby omeleta zůstala teplá, než uděláte druhou. podávejte s oblíbenou pálivou omáčkou.

Výsledné množství: 2 porce

Výživové hodnoty na 1 porci: 468 kalorií, 39 g tuku, 22g bílkovin, 10g sacharidů, 3g dietní vlákniny, 7g čistých sacharidů.

Zelný salát po asijsko-texasko-mexicku

5 šálků (350 g) čínského zelí

115 g čerstvých lusků cukrového hrášku

1 svazek jarních cibulek, nakrájených na kolečka

polovina červené kapie, nakrájená na kostičky

polovina šálku (80ml) habanerolimetkového balzamikového octa

Nejprve si připravte dresink. Nakrájejte čínské zelí na proužky. Odřízněte stonky lusků hrášku, zbavte lusky veškerých vláken a nastříhejte je na třetiny. Nakrájejte cibulky na kolečka včetně zelené části. Papriku nakrájejte najemno. Oloupejte pomeranč a jeho dílky nakrájejte na třetiny. Nyní všechno naházejte do velké mísy. Zalijte dresinkem a promíchejte. Před podáváním nechte salát asi hodinu chladit.



Výsledné množství: 4 porce

Výživové hodnoty na 1 porci: 304 kalorií, 25 g tuku, 7 g sacharidů, 1 g dietní vlákniny, 6 g čistých sacharidů