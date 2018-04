5. Jak být lepší: Pomáhejte potřebným

Také jste si jednu cihlu koupili? Nebo jste přispěli na nějakou jinou sbírku, jiné nadaci ve své obci?Pomoc lidem, kteří to opravdu potřebují, je nepochybně další možností, jak být lepší.Je samozřejmě pravda, že se s různými sbírkami v poslední době roztrhl pytel. Neuplyne měsíc, kdy by se v ulicích neobjevili mladí lidé s kasičkami. A skutečností je i to, že jsou pak mnozí lidé méně ochotní sáhnout do peněženky a „zase“ na něco přispět - pochybují i o důvěryhodnosti takových akcí, když jich je tolik.Jak se s tím vypořádat? Jednou z možností je vybrat si jednu nadaci, které budete přispívat pravidelně. Fond, jehož zaměření je vám nejbližší, si můžete vybrat třeba na internetu - stačí ve vyhledávači zadat slovo nadace.Můžete si vybrat sdružení, které se zabývá péčí o nemocné nebo o životní prostředí. Mezi ověřené charitativní akce patří i takzvaná adopce na dálku (třeba: www.hk.caritas.cz/adopce), při níž přispíváte na vzdělávání konkrétního dítěte v rozvojové zemi.Pokud si vyberete, snažte se opatřit si o nadaci co nejvíce informací. Například od svých známých, na radnici a samozřejmě i přímo v sídle nadace. Seriózní nadace vám poskytne o své činnosti vyčerpávající informace včetně ověřených údajů o svém hospodaření. Tak získáte jistotu, že se vaše peníze někde „záhadně neztratí“.Některé firmy mají smlouvu s konkrétní nadací či sdružením a přispívají na jejich činnost. Může to fungovat například tak, že zaměstnanci podniku souhlasí s tím, že se jim z jejich platu každý měsíc odešle předem dohodnutá částka na konto nadace, a firma pak přidá třeba dvojnásobek částky, kterou vyberou zaměstnanci.Poměrně novou formou finanční pomocí jsou takzvané dárcovské krátké textové zprávy. Stačí jen poslat SMS na dané číslo, a tím ze svého mobilního účtu pošlete určitou částku. Takto můžete přispět třeba na oběti loňského zemětřesení v Pákistánu, které organizuje Adra (www.adra.cz).Pomáhat nemusíte jen penězi, ale konkrétními dary - třeba v kojeneckých ústavech nebo dětských domovech uvítají hračky či oblečení. A nemusí to být jenom o Vánocích.Samozřejmě, že by oblečení mělo být ve slušném stavu a starší hračky po vašich odrostlých dětech by například neměly být poškozené tak, aby se o ně někdo mohl poranit. Ideální samozřejmě je, když se o konkrétní pomoci domluvíte přímo v dětském domově nebo v jiném ústavu.