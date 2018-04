Jak poznat psychopata: stačí tři z dvaceti signálů, radí psycholog

Skoro každému z nás na partnerovi ve vztahu něco vadí, co by rád změnil. Vadit může cokoli, i ona pověstná špatně zašroubovaná zubní pasta. Někomu k tomu, aby uvažoval o rozchodu, stačí nedostatek komunikace nebo empatie, to, že s partnerem doma není žádná legrace, je věčně v práci a doma s ničím nepomáhá. Jiný toleruje celou sérii nevěr, soustavné pošlapávání důvěry či dokonce pár facek.

Míra tolerance je různá a závisí na typu osobnosti. Nikoho nelze soudit, ale stejně se občas neubráníme užaslému povzdechu, že to někde skřípe víc než je zdrávo a dotyčná si takříkajíc šlape po štěstí - například žije-li s feťákem či alkoholikem.

Staré známé stigma: agresivní pijan

Možná znáte někoho, kdo se pravidelně opíjí, po návratu z hospody na ženu křičí, vzduchem létají nadávky, padne nějaká ta facka, případně se volá i policie. Scéna jako z filmu zobrazujícího syrovou realitu života v bývalém východním bloku. Tehdy se však takovéhle manželské neshody často zametaly pod koberec. Domácí násilí ještě nebylo tématem, které by se řešilo, jak je tomu dnes. Pokud se oběti alkoholiků rozhodly něco s tím udělat a násilníka nahlásit, zažívaly trapné a ponižující chvíle na policii.

„Opilý manžel mě tehdy vláčel za vlasy po schodech, nakonec se mi podařilo vymanit a doběhnout na policii,“ vzpomíná Anna (64). „Už to samotné bylo pro mě děsné, ale nejhorší ponížení mě čekalo tam. Policista se mě zeptal, jestli na to mám svědky. Tak jsem šla s oteklým okem zpátky a zvonila u sousedů. Většina jich vůbec neotevřela, ostatní jen rozpačitě zavrtěli hlavou.“

Dnes je sice situace jiná, pomoci obětem domácího násilí se zabývá mnoho institucí. Navzdory tomu se stále ještě najde hodně žen, které si takové chování nechají líbit a násilníka neopustí, i když on léčení zatvrzele odmítá.

Muž plný záhad

Jestliže alkoholik představuje nebezpečí zjevné, pak muž plný záhad to skryté. Může to být osoba s tajným románkem nebo aktivitami, o nichž se partnerka nemá dozvědět. Ta sice něco tuší, ale jistotu nemá, což jí ničí nervy. Tak jako třeba Zorka (33).

Psychopaté a psychopatky Přestože prototypu psychopata většinou odpovídá chladnokrevný muž, výzkumy potvrzují, že psychopaté se vyskytují i mezi ženami. Psychopaté a psychopatky tvoří přibližně 0,5 - 1 procento populace. Ženy psychopatky mají obvykle nižší skóre na škále PCL-R, což je způsobeno i tím, že mají ženy menší sklon ke kriminalitě, která tvoří podstatnou část testu posuzujícího psychopatické sklony.

„Na internetu jsem se seznámila s nádherným padesátiletým mužem, sice o dost starším, ale velmi charismatickým. Uváděl o sobě, že je rozvedený, a já mu to zbaštila. Podnikatel, developer, společenská smetánka, luxus... jezdili jsme spolu po celém světě, dovolené trávili na v nejdražších lokalitách, létali soukromým letadlem...Mluvil o tom, jak bude krásné, až si spolu pořídíme děťátko, prý zatím žádného potomka nemá.“

Pak přišel šok: zvonil telefon a když to Zorka vzala, ženský hlas na druhém konci se představil jako manželka přítele. „Prý jsou manželé dvacet let a rozvádět se nehodlají. Milenky střídá každý rok, má s nimi i několik dětí. Kromě toho jsem se od ní dozvěděla, že se živí něčím úplně jiným, než mi tvrdil. Pěknou špínou.“

Ani muž žijící dvojím životem nebo tající zásadní fakta o svém soukromém nebo profesním životě není ničím neobvyklým. Co se Zorky týče, udělala samozřejmě chybu, že se lépe neinformovala, než začala plánovat společnou budoucnost s někým, o němž vlastně nic nevěděla.

Na veřejnosti oblíbený, doma ponižuje

Ivana (49) je za Pavla (48) provdána čtvrt století. Její muž pracuje jako inženýr v mezinárodní firmě. Je sečtělý, veselý a zábavný, u kolegů i sousedů oblíbený. Vůči Ivaně se však chová jinak. Ponižuje ji, sprostě jí nadává. Jakmile se něco porouchá nebo nefunguje, může za to ona. Ona už dlouho bere prášky na spaní i uklidnění. Pro něj je to další důvod k verbálním útokům. Jednou si ve slabé chvíli postěžovala sousedce. Byla to chyba. Potom se totiž dozvěděla, že je nevděčná mrcha, která si neváží bohatého, báječného muže, díky němuž si můžou ona i děti žít nad poměry. Je jen jedna kamarádka, která ví, jak se věci mají. Občas se jí zeptá, proč se nerozvede, ale Ivana si jen povzdechne, že by to sama finančně neutáhla. To je sice pravda, ale člověk si musí položit otázku, jak dlouho to ještě vydrží.

Kategorie osob venku oblíbených, doma tyranizujících, není nijak zanedbatelná. Zpočátku mohou být líbezní, úžasní. Dříve či později však přijde nějaký impuls, díky němuž ukážou svou pravou tvář a od té doby ji budou ukazovat čím dál tím častěji.

Silva (36) má dodnes v paměti brutalitu bývalého přítele. Pár měsíců po seznámení se choval pěkně. Dával jí dárečky, říkal komplimenty. Zvrat nastal, když mu sdělila, že je těhotná a chce si dítě nechat. Navrhl potrat, což odmítla. Tehdy ji zbil poprvé, brzy nato ještě několikrát. Poté, co prchla na chatu a k rodičům, vyhrožoval aspoň esemeskami. Dítě porodila, naštěstí zdravé. Dnes žije bez partnera a říká, že bude dlouho trvat, než si někoho zase pustí k tělu.

Jak pokud možno včas rozpoznat, že usměvavý muž z rande může být nebezpečný? I psychiatři si tím lámou hlavy a zabývá se tím také Sandra Brownová ve své knize Jak poznat nebezpečného muže dřív, než se zamilujete. Podle ní byste se měli vyhnout těmto typům: neodbytná přísavka, bezradné dítě, citově nedostupný muž, muž s dvojím životem, duševně nemocný muž, závislý muž, násilník a tyran, citový predátor.

V posteli se to nespraví Není to sex, co partnery drží u sebe. Naopak. Málo sexu, trvalá frustrace a rezignace vedou k tomu, že se neopouštějí. (Ilustrační snímek)

Každý intimní vztah s psychopatem je riziko, kdy lze všechno ztratit a nedá se nic získat, na tom se odborníci shodují. A dodávají, že vnímavé ženy jsou dokonce schopné si včas varovných signálů všimnout, i navzdory romantickým gestům svůdníka-psychopata. Jenže ještě těžší než si všimnout je podle psychologů brát tyto signály opravdu vážně!

Signálům, které prozrazují osobnost nebezpečnou pro vztah, se podrobně věnuje mimo jiné americký psycholog Joseph Carver. Jakmile na vás vztáhne ruku, rychle pryč! Sepsal seznam dvou desítek signálů, podle nichž poznáte psychopata, zejména osobu s tendencí chorobně kontrolovat, manipulovat, zneužívat. Carver upozorňuje, že pouhé tři signály stačí na to, aby byl vztah potenciálně škodlivý.

1. Úmyslně zraňuje

Začíná to obvykle kritikou, následují nadávky a fyzické násilí.

2. Navazuje povrchní vztahy

Rychlá oddanost, lichocení, dárečky - zdánlivě pozitivní znamení jsou ve skutečnosti negativní. Jeho vztahy jsou povrchní, lehce je navazuje, lehce z nich odchází.

3. Temperamentem nahání strach

Projevy násilí, zprvu vůči neživým předmětům. Tím zastrašuje - demonstruje oběti, že totéž může udělat i jí.

4. Ničí vaši sebedůvěru

Koriguje nejmenší chybičky, jsi pod neustálou kontrolou, připadáš si jako blbec, líčí Carver pocity druhého partnera. Podrývá sebejistotu. Později máš dojem, že si špatné zacházení zasloužíš.

5. Izoluje vás

Jako šelma v přírodě izoluje svou oběť od stáda, aby ji mohla lépe napadnout, izoluje i psychopat různými manipulativními způsoby svou oběť od její rodiny a přátel.

6. Koloběh chování milé - sprosté

Například ve stejné době partnerce koupí drahé šperky a mrští jí o zeď.

7. Vždycky je to vaše vina

Nikdy neuzná svou. Jeho logika: on nebije, ale i kdyby, tak si to oběť zasloužila.

8. Děsí se opuštění

Má hrůzu z toho, že zůstane opuštěn, pokud se k tomu nerozhodne sám. Chce-li se s ním rozejít partnerka, fňuká, prosí, žebrá, slibuje všechno možné.

9. Žádné aktivity venku

Aby psychopat dosáhl větší kontroly, brání oběti nejen v kontaktu s rodinou a přáteli, ale také provozovat aktivity mimo dům. Cílem je držet ji ve finanční a emoční závislosti.

10. Paranoidní kontrola

Psychopat sleduje a špehuje svou oběť. Podezírá ji z toho, čeho se dopouští sám.

11. Na veřejnosti uvádí partnerku do rozpaků

Doma i mimo dům inklinují psychopati k tomu, že svou partnerku srážejí, uvádějí do rozpaků, izolují. Z hrdého člověka chtějí udělat svoji rohožku.

12. Nikdy mu nemůžete stačit

Takový člověk vás přesvědčí o tom, že nikdy nejste dobrá. Po mnoha měsících takové masáže chce, abyste ocenila, že vás - někoho tak bezcenného - u sebe vůbec trpí.

13. Totální zmocnění

Psychopat se cítí se být oprávněn dělat jen to, co chce: např. potrestat oběť, že neposlechla, nedodržela pravidla. Zákony, morálka a pocity jiných ho nezajímají.

14. Tví přátelé a rodina ho nemusejí

Na protesty tvé rodiny, co z tebe udělal, zareaguje, že jen žárlí na speciální lásku, jakou prožíváš. Otočí to tak, že jsou proti tobě, ne proti němu.

15. Špatné historky

Psychopat vypravuje historky o násilí, agresi, bezcitnosti vůči jiným, dává najevo, že na násilí nevidí nic špatného. Aspoň víš, jak se později bude chovat k tobě.

16. Test „servírka“

Ani během líbánek nezapomíná, jak obecně smýšlí o opačném pohlaví. Brzy se bude i k tobě chovat stejně ošklivě, jako např. k servírkám.

17. Rozpolcená pověst, jako Jekyll/Hyde

Laskavý Jekyll je pro psychopata maskou, pomocí níž se přibližuje k druhým, klame a využívá je. Zlá strana Hydea je však jeho pravá identita.

18. Jako chůze v porcelánu

Po určité době života s psychopatem máš strach, že všechno, co říkáš nebo děláš, může vyvolat jeho emocionální chlad, nevraživost.

19. Ignorace tvých pocitů, mínění

Psychopat je samolibý, mínění jiných pro něj nemá žádnou cenu. Narcisté a psychopati druhým lichotí jen proto, aby je mohli využívat a manipulovat jimi.

20. Budete z něj šílet

Svým chování narušená osobnost působí tolik škod, že brzy začnete dělat „šílené“ věci, abyste se sami před sebou obhájili. „Staneš se i paranoidní, ale až se ho zbavíš, budeš zase normální,“ slibuje Carver. Kdo se však netrhne v raném stadiu, je nepravděpodobné, že by z toho vyšel nepoznamenán.