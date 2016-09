Sex vztah nestmelí. Vydrží spolu jen páry, které rezignují, tvrdí vědci

Zvykli jsme si přijímat informace o tom, jak zdravé a pro vztah jednoznačně prospěšné je mít pravidelný sex. Čím víc, tím líp. Kdo nesouloží, nežije, utvrzují nás reklamy. Podle nichž se štěstí rovná potenci a zdraví chuti na sex. Věnovat se sexu, nejlépe pravidelně, nabádají odborníci i laikové.

Představa vztahu založeného na dostatečném množství pokud možno uspokojivého sexu je natolik mainstreamová a zakořeněná, že ti, co jsou založení jinak, mívají velké problémy se k tomu přiznat.

Markéta (36) narazila na nepochopení až odsouzení skoro u každého, komu se svěřila se svou zvláštností. Rozhodně není asexuál, naopak, je schopna prožívat vášeň a dosahuje i orgasmu. Její potíž spočívá v tom, že ji chuť na hrátky pohltí vždycky jen na začátku nového vztahu. Po pár týdnech nebo nejdéle měsících klesá, až zmizí úplně. Za svůj život měla několik sexuálních partnerů, tento scénář se však opakoval pokaždé, bez ohledu na kvalitu vztahu a provozované intimní praktiky. Přesto se cítí se naprosto zdráva a nehodlá absolvovat žádné terapie. Ráda by s někým žila a měla rodinu, ale má strach, že bude velmi těžké najít někoho, kdo by byl založen podobně, nebo komu by její odchylka od normy nevadila.

Je sex skutečně tak silným a nenahraditelným a spojovacím elementem vztahu, jak se o něm tvrdí? Některé novější vědecké výzkumy to vidí zcela jinak. A právě jim se věnuje článek s názvem Co páry drží pohromadě? (Was Paare zusammenhält?) zveřejněný v magazínu Süddeutsche Zeitung.

Mít po mnoha letech společného života málo sexu je prý zcela normální. Zvyk totiž vede k tomu, že již po třech až čtyřech letech soužití nervové buňky nevyplavují žádný dopamin, hormon euforie. Muži si však jeho hladinu čile doplní, jakmile se vyskytne nová sexuální partnerka. U žen prý výzkumy v tomto ohledu chybí. Přišlo se však na to, že například v USA 70 procent žen starších 35 let aspoň jednou zahnulo. Netřeba však zoufat, nekoná-li se po pár letech vztahu v ložnici žádná revoluce.

„Sporadické intimní kontakty v dlouhodobých partnerských vztazích ukazují na to, že se oba partneři cítí bezpečně a nepotřebují si neustále dokazovat lásku. Nemusejí se obávat, že jeden z nich ze vztahu brzy odejde. Sporadický sex dokazuje pevnou vazbu a málo obav z opuštění,“ tvrdí zmíněný článek.

I bez sexu na kuchyňské lince jsem v pohodě

O tom, že manželství po letech může docela dobře fungovat i bez souložení na kuchyňské lince nebo různých akrobacií, je přesvědčena i Simona (45).

„Když jsem se poprvé vdávala, bylo to hlavně kvůli vášni a sexu. Přehlédla jsem díky tomu, že se k sobě vůbec nehodíme, že můj manžel je despota a tyran. Skončily líbánky a začalo peklo. Než se mi podařilo rozvést, byla ze mě psychická ruina. Můj druhý manžel je chytrý a milý. Umí se postarat o rodinu, můžu se věnovat svým koníčkům. Po deseti letech vztahu spolu spíme jen občas a mně to vyhovuje. Strhávat ze sebe ještě dnes šaty nebo to dělat na kuchyňské lince opravdu nemusím. Podstatné je, že doma vládne pohoda.“

„Dlouhodobá jistota a častý, dobrý sex se vzájemně vylučují,“ tvrdí psychoterapeutka Kirsten von Sydow z Univerzity Hamburk. Podle ní je těžké druhého něčím překvapit, pokud se ti dva moc dobře znají. Proto je z vědeckého hlediska naprosto pochopitelné, že nejsou-li páry těsně před rozchodem, mluví pak o „zralé lásce“, „nové fázi partnerství“ nebo o tom, že „sex je přeceňován“ a že „dospěli do zvláště stabilního stadia vztahu.“

„Zdálo se mi, že se mi manžel vzdaluje. Už se mnou skoro vůbec nespal a mě se zmocnil strach, že má jinou,“ popisuje Jana (38) svou osobní zkušenost, které dnes lituje. „Začala jsem se hodně angažovat. Kupovala jsem si nové prádlo, sváděla ho, navrhovala nové praktiky. On byl nejdřív zděšen, pak znechucen. Prý má náročnou práci, je unavený a jestli to tak nutně potřebuju, ať si někoho najdu. To jsem udělala. Rozvedla jsem se a brzy nato zjistila, že tomu muži na mně nezáleží. Po několika avantýrách jsem dnes sama. Kdybych to řešila chytřeji, mohla jsem si zachovat svoje zázemí. Kromě postele to mezi námi špatné nebylo a jak teď zjišťuji, na ní život nestojí.“

Lepší žádný než špatný sex?

Odborníci radí nevzdávat se tělesných aktivit a provozovat aspoň nějaké, i když se nejedná klasickou soulož. Na tu se ostatně sex ani redukovat nemá. Člověk by také neměl podléhat maximalistickému tlaku na výkon a orgasmus. Hlazení a vzájemné dotyky nemusejí mít sexuální charakter, přesto na vztah působí blahodárně.

„Nespím s manželem už pár let, protože se předtím musím líbat a on kouří,“ vypráví o svých pocitech Olina (54). „Přestože si čistí zuby a vyplachuje ústa, cítím to. Kromě toho je teď dost tlustý, což mě také odpuzuje. Chemie mezi námi prostě moc nefunguje, tedy z mé strany. Jinak nám je spolu ale fajn. Kdysi jsme se opakovaně snažili, ale byl z toho vždycky paskvil, tak jsme to nakonec vzdali. Vím, že se občas v noci uspokojuje u porna, ale to mi samozřejmě nevadí. Já mám taky svůj způsob. Za ruce se vodíme, pusu si dáváme každý den, hladíme se, máme se rádi. Fakt, že spolu nespíme, nám nijak nevadí.“

Traduje se, že není nic hezčího než usmiřování po hádce v posteli. Kdo by to aspoň jednou nezažil? Tak to chodí zejména v prvních letech vztahu. Později může být sex naopak domácími spory poznamenán, nebo sloužit jako prostředek k dosažení určitého cíle. Notoricky známé jsou taktiky, kdy jeden z partnerů pomocí sexu tím druhým manipuluje. Sex totiž bývá i osvědčeným prostředkem, jak přimět partnera k něčemu nepopulárnímu, jak na něj uplatňovat svůj vliv.

Dnešní doba je však charakteristická spíše možností volby a změny, což platí i pro vztahy. Lidé se dávají dohromady a opouštějí, mnohdy však ze zcela malicherných nebo ryze hormonálních pohnutek. To jim ale, jak se ukazuje, paradoxně také žádné velké štěstí nepřináší.

„Kdo chce oslavit stříbrnou nebo zlatou svatbu, měl by si cíleně vybrat nejistého nebo tvárného partnera,“ radí ženám Julia Berkicová z bavorského Státního ústavu pro vzdělávání. Muži, kteří se vyhýbají konfliktům a neradi rozhodují, jsou totiž podle ní každopádně vhodní pro stabilní vztahy. „Muži, obávající se střetů, mají velký strach opustit svou ženu.“