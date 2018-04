12 nejšpinavějších míst, kde číhají bakterie

Ačkoli máme k dispozici a každodennímu použití celou řadu čističů a saponátů, některé bacily přežívají i na místech, kde byste je vůbec nečekali. Server msn.com sestavil ve spolupráci s lékaři a dalšími odborníky žebříček nejšpinavějších míst z našeho okolí. Při jeho čtení si uvědomte, že přibližně 80% infekcí se šíří ze špatně umytých rukou.

1. Kuchyňská linka

Kuchyňské linky a zvláště pak jejich pracovní plocha jsou špinavější než většina koupelen a toalet. Nachází se tam totiž přes čtvrt milionu bakterií na jednom čtverečním centimetru. Navíc si k tomu připočtěte bakterie, které se nachází na tak vyhlášených místech, jako je houba na mytí, dřez a kohoutky.

Snižte riziko: Umývejte pracovní plochu a dřez poté, co na nich připravíte jídlo a zvláště pokud pracujete se syrovým masem, zeleninou či ovocem. Po manipulaci s nimi byste si měli mýt ruce v teplé mýdlové vodě po dobu minimálně dvaceti sekund. Houbičku na mytí můžete jednoduše dezinfikovat, pokud ji přidáte do myčky na nádobí ve fázi vysoušení. Tak se zbavíte 99 % bakterií.

2. Toalety v letadle

Není překvapivé, že spousta mikrobů se nachází na veřejných toaletách a umývárnách, ale experti zjistili, že největší množství jich je na toaletách v letadlech. Testy dokonce prokázaly častou přítomnost E. coli na kohoutcích a madlech. Je to údajně způsobeno skutečností, že na toaletách v letadle je velmi málo místa, a je proto obtížné umýt si v malém umyvadle dokonale ruce po vykonání potřeby.

Snižte riziko: Sedátko toalety vyšlo v testech překvapivě dobře, ale stejně ho pokryjte papírem, než ho použijete. Po použití toalety si umyjte a důkladně vysušte ruce. Toaletu přiklopte ještě předtím, než spláchnete.

3. Mokré prádlo

Kdykoli vyndaváte mokré prádlo z pračky, jste ohroženi potenciální nákazou E. coli. Stačí jeden špinavý nátělník, aby se bakterie rozšířila na celý obsah pračky.

Snižte riziko: Nastavte pračku na co nejvyšší teplotu a bílé prádlo perte dohromady s bělidlem. Mokré prádlo vyndejte z pračky okamžitě po vyprání, aby bakterie neměly šanci rozmnožit se. Spodní prádlo perte odděleně (na jedněch špinavých kalhotkách či trenýrkách je přibližně půl gramu fekálií) a sušte nejméně 45 minut v sušičce, pokud ji používáte. Po věšení prádla si vždy umyjte ruce.

4. Veřejná pítka

Provedené testy ukázaly, že veřejná pítka jsou přímo semeništěm nejrůznějších bakterií a bacilů. Při stěrech bylo objeveno od šedesáti tisíc po téměř tři miliony bakterií na jednom centimetru čtverečním.

Snižte riziko: Nejjednodušším a nejlepším řešením je mít po ruce dostatek tekutin, abyste nebyli na používání pítek odkázáni.

5. Držátka nákupních vozíků

Sliny, bakterie a fekálie; to jsou jen některé ze substancí, které se nacházejí na držadlech nákupních vozíků. Na nich se bakteriím mimořádně daří, protože se jich každý den dotýkají desítky lidí. Mnozí z nich se předtím dotkli syrových potravin, v nichž řada bakterií přežívá.

Snižte riziko: Před použitím otřete držadlo nákupního vozíku papírovým ubrouskem a po jeho použití si vždy umyjte ruce.

6. Bankomaty

Infekci můžete chytit i při výběru peněz z bankomatu. Podle výzkumů je na tlačítkách bankomatu víc mikrobů než ve většině veřejných umýváren. Bankomaty se totiž myjí jen občas, ale za den na něj sáhnou desítky lidí. Naprosto ideální kombinace pro množení bacilů.

Snižte riziko: Po použití bankomatu si vždy umyjte ruce.

7. Vaše kabelka

Nedávné studie zjistily, že většina dámských kabelek má na svém dně desítky tisíc bakterií, v některých případech dokonce překročil jejich počet milion. Stěry ukázaly přítomnost bakterie Pseudomonas (která způsobuje oční infekce), stafylokoka zodpovědného za kožní infekce, také salmonelu a E. coli.

Snižte riziko: Místo, abyste pokládala kabelku na podlahu, pověste ji. To se týká především veřejných toalet. V žádném případě ji nepokládejte na kuchyňský pracovní stůl. Pokud možno si nekupujte látkové kabelky, na nichž se bakteriím daří lépe než na umělém či koženém povrchu.

8. Dětská hřiště

Jen málo míst je tak špinavých jako dětská hřiště. Když vědci dělali analýzu vzorků, našli krev, hlen, sliny a moč. Zkombinujte tyto nálezy se skutečností, že děti dávají prsty do pusy a nosu prakticky nepřetržitě, a vyjde vám míra rizika.

Snižte riziko: Noste v kabelce dezinfekční ubrousky nebo gel a několikrát za den s nimi očistěte svému dítěti ruce, zvlášť předtím, než bude svačit. Choďte na hřiště za slunečných dnů: sluneční ultrafialové záření je velmi efektivním dezinfekčním prostředkem. Většina mikrobů v horkém a suchém prostředí dlouho nepřežije.

9. Cvičební podložky a posilovací stroje

Na jógových podložkách a strojích v kardiozóně (zóna zaměřená na aerobní aktivity, nikoli jen na posilování) byl při testech opakovaně nalezen stafylokok odolávající antibiotikům. K přenosu může dojít, pokud stroj nebo podložku použijete krátce po infikovaném člověku.

Snižte riziko: Otřete stroj antibakteriálním ubrouskem před tím, než jej použijete, nebo si vezměte rukavice. Noste si na cvičení vlastní podložku, nebo na ni alespoň dejte svůj ručník. Samozřejmostí po každém cvičení je sprcha a použití mýdla.

10. Vaše vana

Jakkoli se to může jevit nesmyslné, je to pravda. Místo, kam se chodíte mýt, je samo o sobě značně špinavé. Studie prokázaly, že poměrně často se v nich nachází stafylokok, častá příčina kožních infekcí. Přítomen byl v 26% testovaných van, ale například jen pouze v 6% odpadkových košů. Na čtverečním centimetru vany se nachází přes 50 000 bakterií. Bacily a viry, které si smyjete z těla, mají ve vlhké vaně ideální prostředí k růstu a množení.

Snižte riziko: Jednou týdně umyjte vanu dezinfekčním prostředkem a vytřete dosucha. Ve vlhkém prostředí se mikrobům daří lépe. Pokud vanu použila nemocná osoba, zvláště pak člověk s kožní infekcí, je potřeba dezinfikovat vanu po každém použití.

11. Váš telefon v kanceláři

Na kancelářských telefonech, které sdílí víc lidí, se nachází víc než 25 000 mikrobů na centimetr čtvereční a stejný počet jich je i na vašem pracovním stole, klávesnici a myši. Telefony jsou pro nákazu ideální, protože ruce jsou při jeho použití v těsné blízkosti úst.

Snižte riziko: Jednoduše přetřete jednou denně stůl, klávesnici, sluchátko a myš antibakteriálním ubrouskem.

12. Hotelové dálkové ovládání

Co uděláte jako první, když se svalíte do hotelového křesla? Pokud se chováte jako většina lidí, sáhnete po dálkovém ovládání a zapnete televizi. Totéž už ale udělaly stovky hostů před vámi. Nedávná studie testovala povrchy různých předmětů v hotelovém pokoji poté, co v něm přenocovaly osoby nemocné chřipkou. Bacily se našly na ovládání, klikách dveří, vypínačích a vodovodních kohoutcích.

Snižte riziko: Před použitím těchto kritických míst je otřete antibakteriálními ubrousky, které významně sníží riziko přenosu infekce.