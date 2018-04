100% účinná léčba počínající virózy

Tohle jsem vyčetl kdysi v nějaké chytré knížce, málokdo to ovšem zná. Mohu ale potvrdit, že to funguje na 100%. Při příznacích počínajícího nachlazení či virózy si napustím hodně horkou vanu a před ponořením si co největší plochu těla natřu olejem (jakýmkoliv - opalovacím, olivovým či obyčejným stolním).