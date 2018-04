10 rad: hubněte krok za krokem

"Ale už to, že si člověk uvědomí, že váží víc, než by měl, a že s tím chce něco dělat, je velký krok na cestě k úspěchu," dodává gastroenterolog Pavel Kohout.

Je mimo jiné třeba uvědomit si, proč vlastně člověk váží o tolik víc, než by chtěl, kde dělá největší chyby ve výživě a jaký je jeho vztah ke stravování.

Kde se ta kila navíc vzala?

Při výběru vhodného způsobu hubnutí je třeba vyjít ze stávajícího životního stylu a z toho, kde se kila nabrala - postup bude jiný, pokud někdo váží moc, protože zajídá stres čokoládou, nebo proto, že si neumí odepřít několikrát denně porce jako pro dřevorubce.

Nejhorší, co byste mohli udělat, je zvolit nevhodný postup, třeba moc náročnou a asketickou dietu - a po částečném úspěchu se vrátit k původnímu stylu života a tím i ke kilům navíc.

Jste obézní? Změřte si to! Index BMI si vypočítejte ZDE

Příště by se vám totiž hublo zase o něco hůře, protože experimenty s hladověním naučí tělo, že musí se svými energetickými zásobami šetřit.



10 rad, jak hubnout krok za krokem

Člověk, který chce úspěšně zvládnout boj s nadbytečnými kily, by si měl vytyčit plán, kterým se bude řídit. Důležité je nedávat si nereálné plány, avšak zároveň je třeba zvolený postup dodržet.

Přinášíme desetibodový postup, který by vám měl pomoci dobrat se ideální váhy.

1. Ujasněte si, proč chcete hubnout

Motivace, která vás přivede ke shazování kil, je důležitá. A většinou nestačí, když budete hubnout jen proto, že "to dělají všichni". Můžete si třeba naplánovat, že od léta změníte šatník, lze se vsadit s kamarádkou, že zhubnete a dobrou motivací se může stát také zbavení se zdravotních potíží.

2. Proč vlastně vážíte tolik?

Aby se vám hubnutí dařilo, je dobré zjistit, kde se přebytečná kila vzala. Vážíte hodně, protože se přejídáte, nebo jste nabrala v těhotenství? Někdy váží hodně lidé, kteří se sice nepřejídají, ale jedí průměrně a vůbec se nehýbou.

Nebo jste možná zapomněli, že s věkem by měl klesat objem přijímaného jídla a hlavně kilojoulů, protože tělo ke svému provozu potřebuje méně energie. Podle toho, jaký je původ vašich obtíží, zvolte vhodný způsob hubnutí.

3. Zvažte svůj zdravotní stav

Někdy se stává, že za kila navíc mohou zdravotní potíže, ale je to spíše vzácné - bývá to důsledek potíží se štítnou žlázou, může jít o projev hormonální nerovnováhy o žen nebo o negativní vedlejší projev klimakteria.

4. O kolik chcete zhubnout?

Nedávejte si nereálné cíle, hubnout byste měli maximálně dvě až čtyři kila za měsíc. Ale je třeba brát v potaz individuální rozdíly, někdo může proto hubnout i rychleji. Pokud chcete shodit třeba třicet nebo padesát kilo, raději si vše naplánujte na roky, ne na měsíce. U postupného hubnutí je větší šance, že se kil zbavíte nastálo.

5. Vymyslete, jak na to půjdete

Základ by měl být jasný: pohyb plus změny ve stravování. Spíše než zaručeně osvědčené diety od kamarádek nebo zázračné přístroje z reklam se snažte najít způsob stravování, kterým byste se mohli řídit celý život.

Spíše než dietu, která vám potraviny zakazuje, si zvykněte jíst méně a zdravěji. Můžete ale samozřejmě zvážit i jiné možnosti, například kursy pro hubnoucí a podobně.

6. Nezkoušejte nesmysly

Co myslíte, dá se věřit tomu, že stačí spolknout pilulku nebo nalepit si náplast, nijak se neomezovat v jídle a necvičit a kila půjdou hladce pryč? Kdyby někdo takový způsob našel, jistě by byl aspirantem na objev roku.

Naproti tomu dietní koktejly a speciální tyčinky vám pomoci mohou, ale je třeba používat je přesně podle návodu. Jejich nevýhodou je, že vás neučí novému a zdravějšímu způsobu stravování. Hodí se spíše pro lidi s velkou obezitou.

7. Najděte si pomoc odborníka

Pokud máte pocit, že sami hubnutí nezvládnete, obraťte se na odborníky. Přibývá speciálních obezitologických center a také soukromých praxí, kde vás komplexně vyšetří a za úplatu provedou hubnutím podle vašich představ.

Může vám pomoci také psycholog, například v případě, že trpíte stresovým přejídáním a nevíte, jak jinak se v podobných situacích chovat. Odborná pomoc je na místě i v případě, že je přejídání důsledkem psychické nemoci jako je deprese. Zde může pomoci nasazení antidepresiv. V případě extrémní obezity může lékař pomoci i předepsáním speciálních léků.

8. Vytvořte si svůj jídelníček

Zkuste si nějaký čas psát, co a jak často jíte, abyste si uvědomili, kde děláte chyby. Nezdravé potraviny zkuste nahradit zdravějšími, zmenšete porce. Neslibujte si však, že už se nikdy nedotknete čokolády nebo paštiky, protože by vás to stresovalo. Naopak, když si tyto pochoutky občas vědomě dopřejete, je to v pořádku.

9. Vyberte si ideální pohyb

Součástí hubnutí by měl být i dostatek pohybu. A zase podobně jako u diet platí, že nehledáte pohyb, kterému se budete věnovat dočasně, ale nový životní styl, jehož nedílnou součástí bude i nějaký sport.

Ze začátku to mohou být třeba dlouhé svižné procházky nebo plavání, časem je dobré přidat kolo nebo jízdu na inline bruslích. Pokud budete hubnout pouze pomocí diet, hrozí vám, že ztratíte zejména svalovou hmotu. Pohyb navíc může příznivě ovlivnit metabolismus a chemické látky, které se díky němu vyplaví, tlumí chuť k jídlu.

10. Udržte si svou novou váhu

Mnozí obezitologové tvrdí: zhubnout je těžké, ale mnohdy je mnohem těžší si novou váhu udržet. Příliš mnoho hubnoucích totiž doplácí na to, že berou hubnutí jako nepříjemnou životní etapu, během níž si musí hodně odříkat, aby si po jejím skončení mohli zase dopřávat.

Už proto nejsou vhodné hodně drastické diety a metody hubnutí vůbec, protože svádějí k tomu, aby si dotyčný pak vše vynahradil. Od začátku je třeba k hubnutí přistupovat jako ke změně životního stylu s tím, že napříště bude člověk štíhlý.