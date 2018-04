10 nejčastějších otázek kolem bolesti hlavy

Následující odpovědi na nejčastěji kladené dotazy vám pomohou potížím předejít. Odpovídá na ně Petr Dočekal z neurologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

1. Bolí hlava víc ženy než muže?

Ano. Je to dané mimo jiné hormonálními výkyvy během menstruačního cyklu, v průběhu těhotenství nebo v menopauze. Platí to zejména o migrenických bolestech – na jednoho postiženého muže připadají hned tři ženy. Bolest hlavy se u žen často objevuje třeba tehdy, když změní hormonální antikoncepci nebo po nasazení hormonálních léků v přechodu. Pokud se záchvaty po nových pilulkách objevují výrazně častěji, je načase probrat to s gynekologem a najít vhodnější léčbu.

2. Ke kterému lékaři mám jít?

Nejdříve jděte za svým praktikem. Mnohé vyčte z vašeho životního stylu. Pokud byste neuspěli, zamiřte za algeziologem nebo neurologem. Najdete je ve specializovaných centrech pro léčbu bolesti, nejčastěji při neurologických klinikách. Seznam je na www. bolestihlavy.cz.

3. Bolí mě často hlava. Mám nádor na mozku?

Je to velmi nepravděpodobné. Naprostá většina případů bolesti hlavy má daleko prozaičtější vysvětlení. Navíc nádor paradoxně dlouho nijak nebolí a může se zprvu projevit jinak, třeba potížemi s řečí či koordinací pohybu.

4. Slyšel jsem o cluster headache. Co to je?

Rychlé, kruté záchvaty bolesti v okolí očí a spánků. Trvají 60 až 180 minut, mohou být častější než jednou za dva dny a mohou člověka budit ze spánku. Název vznikl od anglického cluster neboli shluk, protože má sklon objevovat se v periodách trvajících od čtyř do osmi týdnů a pak se až na půl roku bolest odmlčí. Záchvat se rozvine během několika minut. Tuto potíž provází překrvení spojivek, slzení, výtok z nosu, pocení, zúžení zornic, pokles či otok víček. Lidé ji často zaměňují za migrénu, přestože se od klasické i běžné migrény v mnoha ohledech liší. Postihuje více muže než ženy, přičemž častější je u vysokých postav. Je pro ni typické, že obvykle začíná v mládí, a je vzácná, neboť postihuje méně než jedno procento populace. Volně prodejné léky na bolest pomohou, ale jen málo.

5. Může za bolest hlavy čokoláda?

Je to spíše výjimečné, mnoho lidí to přeceňuje, ale někdy může bolest hlavy vyvolat nejen čokoláda, ale i zrající sýry, citrusové plody, alkohol nebo sójová omáčka. Pokud jste takovou souvislost vypozorovali, raději se jich vzdejte, zvlášť tehdy, pokud jste k tomu navíc ještě nevyspalí, podráždění a podobně. Vysvětlením může být i to, že při první varovné fázi se objevuje u některých nemocných silná touha po sladkém. Sáhnou pak po čokoládě a zpětně jí dávají vinu za bolest.

6. Jak souvisí bolest hlavy a čínská jídla?

Někteří lidé jsou citliví na glutamát sodný, který se v této kuchyni hojně používá, protože zvýrazňuje chuť jídla. Tato látka přitom vyvolává bolest hlavy. Jde o sůl kyseliny glutamové, která se v lidském těle chová jako nervový přenašeč. Po požití většího množství glutamátu může člověk pociťovat bolesti, návaly horka, tuhne mu svalstvo, potí se nebo ho právě rozbolí hlava. Těmto příznakům se souhrnně říká syndrom čínské kuchyně, někdy také „hot-dog“ bolest hlavy.

7. Co dělat, když nechci polykat prášky?

Jednou z metod, na kterou sázejí i lékaři, je akupunktura. Tato metoda čínské medicíny využívá stimulaci určitých bodů na těle drobnými jehličkami, které se vpichují do kůže. Malým dětem nebo těhotným ženám pomůže lék čistě mechanický – stáhněte si hlavu šátkem, pěkně pevně utaženým kolem čela. Na migrénu zas pomáhá teplo, ať už obklady, nebo třeba fénování, na běžné bolesti hlavy platí i studený obklad. Nedávejte si na čelo samotné kostky ledu nebo sáček mražené zeleniny, obalte je ručníkem. Od bolestí ze strnulých krčních a zádových svalů částečně pomůže masáž.

8. Pomůže mi káva nebo čaj?

Někdo má vyzkoušené, že mu trochu uleví, lze to přičíst kofeinu nebo theinu v nich obsažených. Ostatně kofein se přímo přidává i do některých typů léků na bolest, kde zvyšuje a urychluje jejich účinek. Ale pozor, jinak tyto nápoje tělo spíše odvodňují, což může problémy dále prohloubit. Proto si krom nich dejte ještě nejméně půl litru obyčejné vody.

9. Bolí hlava i děti? Proč?

Obvykle od krční páteře nebo od počínající migrény. Není tedy třeba hned myslet na diagnózy z nejhorších. Stačí pět koníčků za týden či hádky rodičů a citlivější dítě má problém. Příčiny jsou někdy i jednodušší – zjistěte, kolik tekutin za den dítě vypilo, kolik hodin strávilo před televizí nebo počítačem a jestli dobře vidí. Právě počínající vady zraku se totiž mohou přihlásit bolestí hlavy, vyzkoušejte tedy orientačně zrak dítěte, ještě lepší bude návštěva na dětském očním oddělení.

10. Mohou mít děti také migrénu?

Ano, může se objevit už u dětí předškolního věku a její příznaky nemusí vždy vypadat stejně jako u dospělého. Více než dospělé trápí děti a dospívající žaludeční obtíže. Někdy jim dokonce může být zle, aniž by je hlava vůbec bolela. S migrénou se více potýkají děti, kterým se dělá špatně při cestování, nemoc na rozdíl od dospělých postihuje chlapce i dívky ve stejném poměru. Ten se začne měnit až s nástupem menstruace. Dobrou prevencí u takto postižených dětí je pak pravidelný režim včetně spánku. Dětem pomohou léky proti zvracení a proti bolesti z ruky odborníka.