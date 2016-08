Dětství Marcele začalo ve 13 letech. Teď chce být soběstačná

„Tehdy začalo mé dětství, protože to předtím se dětstvím nazvat nedá,“ říká.

Její matka se domů vracela pozdě v noci, někdy vůbec, otčím pracoval, ale často pil. Malá Marcelka tak musela suplovat sourozencům mámu a občas neměli ani co jíst. Když matka od rodiny odešla, odvezli sourozence do dětského domova. Marcelky se ujal vlastní otec a ona si připadala jako v pohádce.

„Najednou jsem měla vše, na co jsem pomyslela,“ říká Marcela. Později se ale všechno změnilo. Rány a pohlavky střídal křik a ponižování. Nevlastní matka ji vyhazovala na ulici, někdy holčička přespávala venku. Po nekonečných útrapách byla umístěna do ústavní péče.

Přes všechna trápení Marcela dobře prospívala ve škole, a tak se jí ujala jedna z vychovatelek a začala dohlížet na její učení.

„Dříve jsem ji za to neměla příliš v lásce, dnes jsem však vděčná,“ vzpomíná Marcela. Po gymnáziu nastoupila na vysokou školu a dnes ji krůček dělí od titulu inženýra. Vedle studia si našla práci, pořídila si první byt a ráda by si ho zařídila.

„Je důležité, aby si člověk dokázal uvědomit smysl života a životní hodnoty,“ říká Marcela, která se dívá na dětský domov jako na druhou šanci.

„Je už na mně vybudovat domov svým budoucím dětem a dát jim dětství, které jsem já neměla.“

Teribear hýbe Prahou

Pomoci mladým lidem z dětských domovů postavit se na vlastní nohy spadá do jednoho z deseti témat Nadace Terezy Maxové. Postupně jsme představili všechny okruhy péče o potřebné, do kterých může přispět každý. Stačí se přihlásit do charitativního nonstop happeningu Teribear hýbe Prahou.

Kdo má chuť pomoci, může tak učinit po dobu deseti dnů od 8. do 17. září v kteroukoli denní či noční hodinu. Stačí se jen registrovat, pořídit si za sto korun čip, který je už nyní ke koupi na stránkách www.teribear.cz, a přijít si zaběhat nebo se projít na vyznačený okruh na Letenské pláni v Praze. Sami se pak rozhodnete, který z deseti příběhů chcete podpořit. Pomůžete jak částkou za čip, tak padesátikorunou od partnerů akce za každý kilometr, který zdoláte na trase dlouhé 1,3 km.

Poběží i naše redakce

Generálním mediálním partnerem akce Teribear hýbe Prahou je vydavatelství MAFRA a.s. a na Letenské pláni se můžete v úterý 13. září od 14:30 hodin potkat také s redaktorkami internetového i tištěného magazínu Ona Dnes. I my chceme svými kilometry přispět na lepší život opuštěných dětí či znevýhodněných rodin.

Postupně jsme vám představili všech deset konkrétních příběhů, kde můžeme pomoci. Příští týden v hlasování rozhodnete, pro koho chcete, aby redakce běžela. Kdo chce, může běžet společně s námi.