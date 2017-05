Sarah Michelle Gellarová: Po narození dcery jsem měla poporodní deprese

Když se jí v roce 2009 narodila dcera Charlotte, cítila se herečka příšerně a měla velké obavy, že se o novorozené miminko nebude schopná postarat.

„Své děti miluji nejvíc na světě. Ale stejně jako spousta jiných žen jsem i já trpěla poporodní depresí, když se mi narodilo mé první miminko,“ svěřila se slavná představitelka Buffy, přemožitelky upírů. S manželem, hercem Freddiem Prinzem Juniorem, mají dohromady dvě děti.

„Každý den jsem doufala, že mi bude líp. Nevzdávala jsem to, ale bylo to velmi těžké období. Přesto pro mě bylo narození dítěte neskutečným požehnáním. Všechny ženy, které si teď procházejí podobnou situací, by měly vědět, že na to nejsou samy a měly by si nechat odborně pomoct,“ vzkazuje Sarah. Ona sama si před narozením prvního dítěte myslela, že ji nemůže nic překvapit, protože o mateřství hodně četla a navštěvovala i různé kurzy.

„Pravdou ale je, že vás na to nemůže připravit nic. Je to tak jedinečná událost v životě. Mít děti je nádherné, změní vám to životy. Ale vždy k lepšímu, děti naše životy obohacují,“ doplnila.

Po narození dcery chvíli váhala, zda si má pořizovat druhé dítě. Měla strach, že se po porodu a příchodu miminka domů deprese opět rozjedou a budou ještě horší. Nakonec otěhotněla, porodila chlapce Rockyho (4) a deprese se nedostavily.