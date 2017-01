Každý třetí Čech má v mozku vetřelce, tvrdí evoluční biolog Flegr

Zabýváte se evoluční parazitologií, co tato věda zkoumá?

Snaží se vysvětlovat vlastnosti parazitů a interakce mezi parazitem a hostitelem z pohledu evoluční biologie. Osobně se už asi čtvrt století věnuji studiu vlivu parazitů na lidské chování. A především vlivu parazita Toxoplasma gondii na chování a psychiku nakažených osob. Toxoplazma je parazit příbuzný původci malárie a nemoc, kterou způsobuje, se nazývá toxoplazmóza. Ve světě jí trpí asi každý třetí člověk.

Vy sám toxoplazmózu máte?

Ano, to byl pro mne ostatně jeden z impulzů, proč jsem se rozhodl právě tohoto parazita studovat.

Je na nakaženém jedinci vidět, že má toxoplazmózu?

Nakažený člověk vypadá, jako by byl zdravý. Zdravotní potíže má jen jeden až dva měsíce po nákaze. To mu natečou uzliny na krku, bolí ho hlava, má teploty, ale pak se uzdraví. Toxoplazmóza totiž přejde do své latentní podoby a vytvoří tzv. tkáňové cysty, které v těle člověka přetrvají do konce jeho života. Na vyléčení latentní toxoplazmózy zatím neexistuje lék.

Kolik lidí je v současné chvíli nakaženo toxoplazmou?

V Česku se uvádí asi 30 procent, celosvětově je to také zhruba třetina, ale tyto údaje se týkají zejména těhotných žen, které se nejčastěji na toxoplazmózu vyšetřují. Ve skutečnosti bude nakažených mnohem víc, tipoval bych, že v Česku to bude tak 40 % lidí, v Německu nebo ve Francii je to ještě o 10 % víc. Záleží totiž i na podnebí, ve vlhku přežívají cysty parazita déle. A také na tom, jak často lidé v té které zemi jedí syrové či polosyrové maso a kolik se v dané zemi chová koček.