Obamovi byli Američanům vzorem i jako rodiče. Jací budou Trumpovi?

Být nejsledovanějším dítětem planety a potomkem nejmocnějšího muže světa není zrovna záviděníhodné postavení. Prezidentský úřad je náročný a plně zaměstnává i manželku, takže výchova dětí často musí ustoupit do ústraní. Obamovi se ale od počátku politické kariéry Baracka rozhodli, že to zkusí jinak. Jak se jim za uplynulé roky dařilo vést normální rodinný život?



„Malio a Sasho, ze všeho, co jsem ve svém životě udělal, jsem nejvíc pyšný na to, že jsem váš táta,“ prohlásil nedávno Obama na adresu svých dospívajících dcer. A jsou to právě tato prohlášení, nefalšovaná rodičovská pýcha, díky které se Obamovi stali vzorem pro mnoho amerických rodičů. Získaly si je i životní zkušenosti Michelle jako pracující matky, která se snaží nezanedbávat rodinný život, ale ani svou a manželovu kariéru. Ze všeho nejvíc na lidi dělala dojem právě snaha o obyčejnost jejich rodinného života.



Dcery na předvolebním turné

Když se Barack, Michelle, Malia a Sasha Obamovi stěhovali do Bílého domu, bylo to pro ně vlastně poprvé, co si užili pořádného společného bydlení. Ještě před narozením první dcery začal pracovat Obama jako illinoiský zákonodárce a strávil tak spoustu hodin na cestách a mimo domov. Když byly jeho starší dceři tři roky, kandidoval do Senátu a jeho pracovní nasazení se ještě zvýšilo. Obamovi se proto rozhodli, že s sebou vezmou děti na předvolební turné a budou předstírat, že jde o rodinnou dovolenou. To ale úplně nevyšlo.



Dětství v Bílém domě není med Děti amerických prezidentů to v minulosti neměly vůbec snadné.

Syn Abrahama Lincolna byl podle dobových svědků nesnesitelný a rozmazlený. Zřejmě proto, že se mu otec volnou rukou snažil vynahradit málo pozornosti.

Oba synové šestého prezidenta Johna Quincy Addamse trpěli přehnanými nároky, mezi které patřilo i přijetí na Harvard. První syn tlak neunesl a zabil se. Druhý syn dospěl až k závěru studia. Prezident (a otec) ale odmítl pozvání na závěrečný ceremoniál, pokud jeho syn nezlepší své výsledky. Zároveň mu zakázal jet domů na Vánoce. Syn se polepšil z 45. místa ve své třídě na 24. místo, otec ale ani poté na ceremoniál nedorazil. Za pár týdnů syna ze školy vyhodili, protože se šíleně opil a běhal nahý po kampusu. Zemřel ve svých třiceti jako alkoholik. „Další dítě obětované na oltář politiky,“ uvedla tehdy jeho matka Louisa Adamsová.



Theodore Roosevelt se snažil být na děti přívětivější, přesto jim občas trochu zatopil. Málokterému dítěti dodá před zkouškami na Harvardu sebevědomí, pokud v dopise od tatínka stojí: „Není žádný prostor pro to, aby sebemíň zklamal.“

Tvrdé dětství prožila i Chelsea Clintonová, která se ve svých třinácti letech běžně stávala terčem politických komentátorů a bavičů, kteří si utahovali z jejího vzhledu a dalších charakteristik. Veřejné propírání milostných afér otce Billa Clintona pro Chelsea také jistě nebyl žádný med.



Dvojčata Bushova si během otcova pobytu v Bílém domě užily spoustu pozornosti od médií, zejména poté, co byly mladé dívky zatčeny opilé.

zdroj: Media Ite



„Cizí lidé se chtěli na dcery podívat, dotknout se jich, dát jim sušenky. Ty děti byly celebrity,“ vzpomíná Jody Kantorová, autorka knihy Obamovi pro Huffington Post. Podle jejího názoru dcery rozhodně přinesly Obamovým politické body, rodiče přesto nebyli se svým rozhodnutím spokojeni. Předsevzali si, že poskytnou svým dětem tak normální dětství, jak jen to půjde. A zájem novinářů i sponzorů se jim nezdál jako to pravé ořechové. Následně proto dívky Mailia a Sasha trávily většinu času doma v Chicagu s matkou a babičkou, zatímco otec jako senátor pendloval mezi Chicagem a Washingtonem D.C.



Touha po běžném životě

V Bílém domě plánovali Obamovi držet se modelu běžné středostavovské rodiny, jejíž potomci jezdí na letní tábory, chodí na sportovní kroužky a o Halloweenu koledují v sousedství. Zatímco některé plány vyšly, jiné se ukázaly být neslučitelné s adresou v Bílém domě. Michelle Obamová si třeba musela nechat zajít chuť vozit dcery autem do školy, protože kvůli svému bezpečnostnímu doprovodu způsobila dopravní chaos. Ani koledování se moc nepovedlo, protože sousedi i přes masky Maliu a Sashu poznali a začal se kolem nich srocovat dav zvědavců.

Radosti sportovních kroužků i letních táborů si obě dívky užívaly, i když s doprovodem vazouna v černém obleku. Bylo jim dopřáno i to, aby se s nimi do Bílého domu nastěhovala i babička, což podle mnohých bylo pro dívky zásadní. Stejně jako to, že se otec snažil pět dnů v týdnu zasednout společně se zbytkem rodiny k večeři, i když se poté často vracel ještě k pracovním povinnostem.

„Každé slovo, které vyslovíme, každý náš čin bychom měli dělat s vědomím, že nás naše děti pozorují. Jako rodiče jsme pro ně nejdůležitějšími vzory,“ pronesla třeba Michelle Obamová v loňském roce. A prozradila i to, že svým dcerám limituje přístup na internet nebo k televizi, nebo že si své pokojíčky v Bílém domě musí uklízet samy.

I přes Obamova prohlášení o tom, že nebude děti používat k politickému boji, občas k tomu přeci jen došlo. „Čím hůř to pro jeho administrativu vypadalo, tím více jsme slyšeli o dětech,“ shrnuje to lakonicky Kantorová, autorka knihy o Obamových. Na druhou stranu si ale Bílý dům s novináři vyjednal, že nebudou zveřejňovat soukromé fotky Sashy a Malii, pokud nejsou s rodiči nebo na oficiální události. Tím je prakticky (i když ne zcela) uchránili od věčného pronásledování dotěrnými papparazzi.



Obamovi jsou podle svých slov spokojeni s tím, jaké dívky z jejich dcer vyrůstají. Malia byla přijata na Harvard, ale nastoupí zřejmě až poté, co si s rodinou společně užije rok společných prázdnin.



Opulentnost Trumpových

Obamovi nechali svou dceru doma připravovat se na školní test, i když kvůli tomu zmeškala otcovo rozloučení s prezidentským úřadem. Pár týdnů zpátky přitom sociální sítě řešily, že byl Trumpův desetiletý syn Barron vzhůru ještě ve 3 hodiny ráno, aby si vyslechl otcovu řeč, která ho vzhledem k jeho věku asi příliš nezajímá.

Obamův nástupce nástupce Donald Trump by kromě politické linie nemohl snad ani jako osobnost být odlišnější. Trump jako milionář a hvězda reality show touží po výjimečnosti, jak pro sebe, tak pro své potomky. Vidět je to již na jejich každodenní prezentaci sebe samých. Obama se proslavil jako příznivce stylu normcore a dělal asistenta trenéra basketbalového týmu své dcery jako každý jiný průměrný americký otec. Donald Trump si oproti tomu libuje v opulentnosti, luxusu a zlatém nábytku. Podle slov Ivany Trumpové, matky tří z jeho dětí, byla jejich výchova vždy její záležitostí. Tak trochu to vykukuje třeba z jeho propíraného prohlášení, že kdyby jeho dcera Ivanka nebyla jeho dcerou, tak by si „dal říct“. Většina jeho dětí je již dospělá a žije vlastním životem, ale to se netýká desetiletého Barrona.



Trumpův nejmladší syn Barron podle své matky Melanie nosí častěji obleky než tepláky a po večerní koupeli si dopřává kosmetiku s obsahem kaviáru. Jeho matka zajistila, že kromě angličtiny vládne perfektně i slovinštinou, zároveň ale přiznává, že je tak tvrdohlavý, že mu říká malý Donald. Namísto hraní na hřišti si Barron většinou užívá spíš zábavy ve svém pokojíčku, resp. ve svém patře v luxusní zlaté Trump Tower. Ze sportů pak pěstuje tenis a golf. Momentálně se nebude stěhovat ani do Bílého domu, ale do konce školního roku zůstane s matkou a prarodiči v New Yorku. Jinak toho o něm ale moc nevíme, sám Donald Trump o synovi mluví minimálně a veřejných vystoupení jeho manželky je poskrovnu.



I přes veškeré bohatství a moc svého otce je ale Barron Trump stále jenom desetiletý chlapec, který musí být popraskem a pozorností kolem sebe minimálně zaskočený. Proto se již ozvalo mnoho osobností, včetně bývalé první dcery Chelsea Clintonové, které žádají veřejnost a média, aby Barrona z politické hry a urážek vynechali. Ať už je totiž politika i osobnost Donalda Trumpa jakákoliv, je zbabělé a nefér vylévat si zlost na jeho dětech.

Rozdíl v chování Obamy a Trumpa jako rodičů je ale vidět už dnes - třeba v tom, že místo rodičů se „prvního syna USA“ zastávají političtí oponenti jeho otce.