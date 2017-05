Lucie se narodila hluchá. Díky implantátu může pracovat jako sestřička

„Hluchotu mi lékaři potvrdili ve dvou letech. Rodiče nevěděli, co se mnou bude dál a nechtěli mi celý život jen znakovat, a tak, když se dozvěděli o kochleárním implantátu, okamžitě zkontaktovali lékaře a ti mě zařadili na seznam čekatelů,“ vzpomíná sympatická sestřička.

Ve třech a půl letech slyšela první zvuky a poprvé i lidskou řeč. A začala se ji učit. „Byl pro mě velký šok a taky zázrak,“ říká. Už jako malá se rozhodla být zdravotní sestrou a dnes pomáhá i maminkám, které přijdou s dětmi na vyšetření.

„Moje maminka mi hodně pomohla. Chodily jsme spolu na logopedii, bylo to se mnou velké trápení,“ uvědomuje si Lucie.

Nový implantát zlepšil Lucii život

Před pár měsíci se kolegové rozhodli Lucii pomoct. Spojili se s Nadací Agrofert a i díky jejímu příspěvku si mohla dovolit pořídit novější typ implantátu, který stojí více než 600 tisíc korun. „Pomáhá mi, že se můžu domluvit s lidmi, když ho sundám, tak vůbec nic neslyším,“ popisuje mladá žena.

„Přístroj se skládá ze dvou částí a každá má v sobě zabudovanou cívku, v jejímž středu je magnet. Jedna část je implantovaná pod kůží za uchem a druhá drží přes kůži zvenku právě díky síle magnetů,“ vysvětluje Jiří Skřivan, přednosta ORL FN Motol. „Cívka zabezpečuje radiofrekvenční přenos z té zevní části do vnitřní. Pacient si může vnější část odložit. Sice neslyší, ale může se koupat a dělat aktivity, které by mohly tu zevní část poškozovat. Ta je ale vyrobena tak, aby vydržela vlhkost, takže nositelé mohou chodit v dešti, aniž by si to museli sundavat,“ objasňuje lékař.

Kochleární implantát je vhodný pro většinu pacientů, ale ne pro ty, kteří se jako neslyšící narodili a byli vychováváni jen znakovou řečí. Průzkumy ukázaly, že dětem s vrozenou hluchotou přináší kochleární implantát největší výhody, pokud ho dostanou v raném věku, nejlépe do dvou až tří let.

„V České republice je provedeno sto kochleárních implantací ročně, což je mnohem méně než v jiných zemích. Jde o nákladnou léčbu, která ale navrací jedince do světa řeči a zvuků a díky tomu se snižují náklady na jejich vzdělání a zvyšuje se jejich uplatnění ve společnosti, mohou chodit do normální školy, vybrat si jaké chtějí povolání. Odvádějí daně a společnosti se investovaná částka několikanásobně vrátí.“ vysvětlil nedávno Jiří Skřivan v on-line rozhovoru pro OnaDnes.cz.