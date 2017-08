Aby dětská záda nebolela. Pohybová terapeutka poradí v on-line rozhovoru

Děti bolí záda především proto, že se nedostatečně hýbou, málo sportují. Dalšími důvody je špatné držení těla, ale rovněž výběr nevhodné školní brašny.

„Odpovědnost je na rodičích. Vývoj dítěte a jeho správný růst ovlivňuje řada denních maličkostí. Nošení školní brašny je jedna z nich, a to velmi podstatná. Zvyk, který si dítě vytvoří během prvních školních dnů, může mít pozitivní či negativní dopad na jeho další vývoj,“ říká Kateřina Fadljevičová.

A co tedy dětem pořídit? Batoh, nebo aktovku? U kvalitních brašen v dnešní době prakticky nenajdete rozdíl. „Nejdůležitější je velikost školní brašny. Výška by měla být od ramen po hřeben pánevní kosti. Dítě musí volně hýbat krkem a brašna nesmí zasahovat na hýždě,“ uvádí pohybová terapeutka.

Kateřina Fadljevičová, pohybová terapeutka Certifikovaná masérka, ale také kondiční trenérka, trenérka atletiky a zdravotního cvičení, dorn terapeut, Mistr Reiki II. stupně. Trénování druhých i sebe a vedení k zdravému životnímu stylu se věnuje již přes patnáct let, profesionálně od roku 2012, kdy služby rozšířila i o terapeutické masáže, fyzio péči a osobní koučink. Založila centrum BEZPILULEK.cz - program celostní péče a regenerace. O správné regeneraci, strečinku, myofasciálních technikách pro děti i dospělé také přednáší v rámci Asociace sportovních a zdravotních terapeutů.

Školáci jsou stále v růstu, nemají vyvinutou kostru ani svalovou tkáň jako dospělí. Každodenní nošení školní tašky tak ovlivní jejich vývoj.

„Zaměřte se tedy na ergonomické tvarování zadní části. To by mělo být pevné a tvarované podle zad dítěte,“ radí pohybová terapeutka. Právě díky němu máte záruku, že taška sedí na zádech dítěte, jak by měla. Na trhu se můžete setkat s batohy s 3D zádovým systémem, který zajišťuje správné usazení batohu na zádech.

Důležité je také polstrování ramenních popruhů. „Čím širší polstrované popruhy bude brašna mít, tím více se rozloží váha na ramena a záda,“ vysvětluje Fadljevičová. Lépe tak předejdete zátěži konkrétních částí těla. Popruhy nesmí řezat dítě do krku ani do ramen. Sedět by měly přímo uprostřed mezi ramenem a krkem. Dbejte také na to, aby dítě nosilo tašku na obou ramenou.

Ideální hmotnost tašky je do jednoho kila

Optimální hmotnost prázdné školní brašny by neměla překročit jeden kilogram. Vnitřní konstrukce, ergonomické polstrování, materiál, ze kterého je brašna vyrobena, to vše se sčítá do celkové hmotnosti. Pokud přidáte ještě učebnice, pomůcky a svačinu, pak zjistíte, že dítě má na svých zádech naloženou třeba čtvrtinu své vlastní hmotnosti, což je dost. Při výběru se tedy zaměřte na brašny s odlehčenou konstrukcí.

„Pokud je batoh plný, je pro dítě těžké udržet správně rovnováhu. Dobrý batoh by měl mít přední popruhy. Jejich zapnutím přes hrudník zajistí přenesení váhy batohu i na přední část těla a tím se váha rozloží. Podle průzkumů se tak záda dítěte odlehčí až od 20 procent,“ doporučuje pohybová terapeutka Kateřina Fadljevičová.

Dítě je během dne nucené školní brašnu několikrát zvednout a nasadit na záda. Naučte je tedy tašku také správně zvedat. Jak na to?

„Důležité je zvedání batohu na levou i na pravou stranu, aby se nepřetěžovala jen jedna strana. Při zvedání batohu naučte dítě nekulatit záda. Pokrčit nohy, narovnat záda a batoh přes poutko zvednout a za popruh nasadit na záda. To jsou základní pravidla pro šetření páteře,“ uvádí Fadljevičová .

Po zátěži je nutná i regenerace. Dělejte proto s dětmi pravidelně krátká cvičení na protažení páteře, uvolnění svalů šíje, krku a ramen. Školák by si měl během prvních školních dnů vytvořit zvyk, kdy se po příchodu ze školy protáhne.