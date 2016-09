Odhalte příčinu oteklých nohou. S úlevou pomůže masáž i polštář

Oteklé nohy zná asi každý z nás bez rozdílu pohlaví. Možná se s nimi trápí více ženy, a to zvláště v období těhotenství. V jiném stavu totiž žena kvůli vývoji plodu v těle zadržuje větší množství tekutin, a to zvláště v druhé polovině gravidity.



Ženy jsou s touto situací sice smířeny, ale boj s oteklýma nohama vzdávat nemusí. Stačí každou chvíli měnit polohu a být v pohybu, třeba vyrazit denně na svižnější krátkou procházku. Základem by také měl být správný pitný režim.

Když dlouho sedíte

Sedíte-li nebo stojíte-li v práci každý den na nohou a nijak si to nevynahrazujete, pak si můžete zadělávat na pořádný problém. Ve chvílích, kdy se nehýbete, svaly na nohou stagnují a nepohánějí dostatečně žilní systém. Kvůli gravitaci pak krev zůstává v dolních končetinách. Důsledkem toho jsou pak oteklé nohy.

Je tedy velmi důležité se při sedavém zaměstnání pravidelně protahovat. Kupříkladu místo jízdy výtahem choďte několikrát denně po schodech nebo při cestě do práce a z práce vystupte z tramvaje na vzdálenější zastávce. V nejhorším si můžete vždy ulevit tím, že dáte nohy do zvýšené polohy.

Pozor na závažnější problémy

Otoky nohou nemusí být způsobeny jen vedrem nebo nedostatečným pohybem. Naopak mohou signalizovat vážnější zdravotní problém, který není radno podceňovat. Zvláště pozor si dávejte na problémy s ledvinami, játry nebo srdcem.

Ve chvíli, kdy špatně fungují ledviny, hromadí se v těle tekutiny a nejsnáze tak otečou nohy. Jak to? Zase je tu ona výše zmíněná gravitace. V případě, že máte oteklé nohy od kotníků dolů, mohou být důvodem srdeční problémy a následné zadržování solí. Co se týče jater, za otoky stojí bílkovina albumin, která se v poškozených játrech přestává tvořit, a tím dochází k úniku tekutiny z cév do okolních tkání. Ty se pak následně zvětšují.

Jestliže se k otokům přidají také další příznaky, jako třeba oteklé oči, únava či nechutenství, pak už s návštěvou lékaře neotálejte.

Chronická žilní choroba může nejčastěji za otoky

Statistiky jsou neúprosné. Podle nich patří právě chronická žilní choroba mezi nejčastější důvody otoků nohou. Trpí jí zhruba 50 procent populace, přičemž ženy jsou postiženy zhruba dvakrát více než muži. Tento problém se objevuje hlavně v teplých měsících, protože kvůli teplu ztrácejí nohy napětí, uvolňují se a netlačí krev efektivně zpátky k srdci jako za normálního stavu.

Současně s otoky nohou se na nich objevují také rozšířené žíly menšího či většího průsvitu. Otoky bývají nejvýraznější večer, ale později jsou znatelné trvale po celý den. Rizikovými faktory vzniku tohoto onemocnění jsou nadváha, nedostatek pohybu, statická zátěž, sedavé zaměstnání nebo větší počet těhotenství. Pomoci mohou kompresní punčochy, fyzická aktivita, pestrý jídelníček, pravidelné vyprazdňování, pohodlná obuv a normální váha.

Rady, jak svým nohám ulevit

Otoky nohou mohou být velmi nepříjemné. Určitě znáte ten pocit, když přijdete domů, nohy máte jako konve a přemýšlíte, co s tím. Kromě toho, že si ulevíte položením nohou na stůl, máme pro vás pět efektivních fíglů, díky nimž se s otoky vypořádáte rychle, a hlavně doma.

1. Změňte stravu

Za nateklýma nohama může být také vaše strava. Tedy hlavně množství soli, které svému tělu v rámci stravovacích zvyklostí dodáváte. Doporučené denní množství sodíku je zhruba 10 gramů pro muže a 8 gramů pro ženy.

Dobrým způsobem, jak dostat sodík z těla, je zařadit do jídelníčku potraviny obsahující draslík, např. petržel, avokádo, tuňáka, špenát, kuřecí a vepřové maso, sladké brambory, pažitku, česnek, banán a další.

2. Masáž tlakových bodů

Součástí tradiční čínské medicíny je také léčba různých tělesných obtíží pomocí masáže tlakových bodů. Říká se, že stlačováním těch správných akupresurních bodů lze ulevit od zácpy, bolesti, únavy, a také od oteklých nohou. I když odborníci používají akupunkturní jehličky, stejného účinku lze doma dosáhnout i díky prstům.

Při problémech s oteklýma nohama zkuste stlačovat tři body: na přední straně nohy nahoře v místě rozdvojení holenní a lýtkové kosti, ve středu lýtkového svalu zezadu a na vnější boční straně lýtkového svalu. Sedněte si na židli, uvolněte se a můžete začít. Vydechněte, přitlačte bod na dobu zhruba tří sekund a při uvolňování tlaku se pomalu nadechněte. Postupujte vždy shora dolů a masáž u každého bodu neprovádějte déle než minutu.

3. Lymfatická masáž

Jedním z důvodů, proč lidi trápí oteklé nohy, je špatný oběh lymfy. Lymfatická masáž zlepšuje krevní oběh, a tím účinně zbavuje problémů právě s hromaděním tekutiny v nohou. S domácí masáží začněte u kotníků a pokračujte nahoru směrem ke koleni. Přestože by vás to mohlo lákat, vyhněte se přílišnému tlaku a zvolte spíše jemnější formu masáže.

Na zadní straně kolene je místo, kde jsou lymfatické uzliny, a proto buďte v této oblasti citliví. Namasírujte také oblast kolem čéšky, kde bývá otok velmi výrazný. Pro dosažení ideálních výsledků opakujte tento postup na obou nohou zhruba 10krát.

4. Zacvičte si

Cvičením můžete snadno rozproudit lymfu v oblasti rukou i nohou. Cvičení je totiž ta nejúčinnější a nejrychlejší úleva při problémech s nateklýma nohama. Jedním z hlavních důvodů, proč se krev hromadí právě v nohách, je gravitace. Toto cvičení tedy využije jednoduchý trik, jak dostat krev zpět tam, kam patří.

Lehněte si na záda (stačí na zem, případně na podložku) a zvedněte ruce i nohy do výšky. Rukama i nohama začněte třást podobným způsobem, jako byste setřásali vodu při sušení. Nejde o náročné cvičení, můžete ho provádět před spaním přímo v posteli i třeba u sledování televize.

5. Pomocník polštář

I vyvýšená poloha pro nohy je dobrým pomocníkem při problémech s otoky. Je to jednoduché: srolujte ručník nebo použijte další polštář, dejte si ho do postele a položte si na něj nohy. Preferovaná výška by měla být minimálně 15 cm, aby si nohy mohly dostatečně odpočinout.

Článek vyšel v zářijovém vydání časopisu Zdraví.