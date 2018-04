Zuzana Baudyšová: Za 15 let jsem dětem rozdělila 200 milionů

Předtím, než jste se 1. října 1993 založila svou nadaci, jste více než dvacet let pracovala v bankovnictví jako ekonomka. Měla jste velmi dobré postavení, vydělávala jste i dost peněz. Přesto jste se rozhodla s touto prací skončit a začít se naplno věnovat práci ve své nadaci. Co vás k tomuto rozhodnutí vedlo?

Již od dětství mi velmi vadilo ubližování a nespravedlnost. Zastávala jsem se spolužáků, kteří byli předmětem posměchu či šikany, zachraňovala jsem ztracená a nemocná zvířata. Určitě i některé smutné osobní zkušenosti z dětství mě vedly k lepšímu pochopení, co dítě prožívá… V minulém režimu však nebylo možné založit nadaci. To vše vedlo mému k pozdějšímu rozhodnutí založit v roce 1993 svou nadaci, kterou jsem pojmenovala Nadace Naše dítě. Vaše nadace letos slavila 15. výročí svého založení. Co považujete vy za největší úspěchy, které jste dosáhla za tuto dobu?

Za největší profesní životní úspěch považuji založení a patnáctiletou intenzivní pomoc Nadace Naše dítě, vydupání ze země celostátní bezplatné Linky bezpečí, přerozdělení více jak 200 miliónů korun ve prospěch ohrožených dětí. Velmi potřebná je i poradenská Linka právní pomoci a všechny naše osvětové projekty na pomoc týraným, opuštěným a zneužívaným dětem. Co bylo pro vás nejtěžší prosadit, aby se více respektovali práva dětí u nás?

K znalosti a respektu dětských práv určitě přispěly i celostátní projekty nadace. Mám na mysli vydání Slabikáře dětských práv, který byl rozeslán spolu s metodikou pro učitele na všechny základní školy u nás a další zdařilé osvětové publikace. Respektování dětských práv a všech článků Úmluvy o právech dítěte – která byla jednomyslně přijata 20. listopadu 1989 Valným shromážděním OSN v Ženevě a pro Českou republiku je závazná od 1. ledna 1993 - však není stále na potřebné výši zájmu našich politiků a zákonodárců. Ochrana dětí u nás bohužel stále není dostatečná. V čem hlavně spočívají tyto nedostatky?

Naše nadace je přesvědčena o tom, že vládní politika na ochranu dětí by měla brát ohled na nejvyšší zájem dítěte minimálně dle toho, jak jej definuje 3. článek již výše zmíněné Úmluvy o v právech dítěte. V ní se hovoří o tom, že dítě v zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění. Jenže jak je známo, u nás se ještě příliš mnoho dětí ocitá v dětských domovech. A pro lidi se zájmem o náhradní rodičovství existuje málo možností, jak se o těchto dětech dozvědět. Naše nadace se domnívá, že registry dětí čekajících na náhradní rodiče a zároveň počty čekatelů by měly být transparentnější a dostupnější. Dalším důvodem nedostatečné ochrany dětí u nás je, že tato problematika spadá do kompetence několika ministerstev – ministerstva práce a sociálních věci, zdravotnictví, školství a vnitra. Komunikace a koordinace spolupráce mezi těmito jednotlivými resorty je pak složitá. V naší zemi stále neexistuje – na rozdíl od jiných zemí EU - ani centrální úřad pro ochranu dítěte, který by tuto koordinační roli celé komplikované oblasti ochrany dítěte také ve spolupráci s neziskovým sektorem, zastával. Proč je tomu tak?

Po celou dobu patnácti let, co pracuji v oblasti ochrany dětí, probíhá diskuse o zřízení centrálního úřadu, či vládního výboru pro ochranu dětí - ale bohužel bez konkrétních výsledků. Vše zůstává v poloze slibů politiků. Zatím největší zájem a podporu změn v oblasti ochrany dětí jeví paní ministryně pro lidská práva a menšiny paní Džamila Stehlíková. Navštěvuje pravidelně Výbor pro dětská práva, naslouchá těmto problémům a aktivně prosazuje legislativní změny v oblasti ochrany dětí.



V České republice neexistuje ani post dětského ombudsmana, který úspěšně funguje v jiných zemích EU - například v Řecku, ve Španělsku a také v severských státech. Co všechno by padalo do kompetence dětského ombudsmana u nás? A je nějaká naděje, že tento post v blízké budoucnosti vznikne i u nás?

Máte pravdu, přestože ochránci dětí v naší zemi již řadu let žádají vytvoření pozice dětského ombudsmana, dosud není politická vůle, aby tento samostatný úřad existoval. Tuto agendu zatím zastává brněnský Veřejný ochránce práv pan Dr. Otakar Motejl, který je rovněž proti vyčlenění dětské agendy z jeho kompetencí. Působnost dětského ochránce práv by musela být upravena samostatným zákonem. Do jeho kompetence by spadaly právě případy, kdy došlo k porušení dětských práv, v souladu s jednotlivými články Úmluvy o právech dítěte. Z praxe naší nadace a frekvence případů, které se obrací na naši Linku právní pomoci víme, že dětský ombudsman by byl bohatě využíván případy porušování a nerespektování dětských práv! Česká republika doposud neratifikovala 2. Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o obchodu s dětmi, dětské prostituci a dětské pornografii z roku 2000. Proti čemu je hlavně zaměřen tento protokol?

Zmíněný protokol, který Česká republika skutečně dosud nedokázala ratifikovat, je zaměřen proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí (dětská pornografie, dětská prostituce a obchod s dětmi). Jde o stále frekventovanější témata spojená s otevřenou Evropou bez vnitřní kontroly hranic. Protokol bude rozšířen i o obchod s dětmi za účelem ilegálního osvojení, až po únosy dětí pro získání jejich orgánů k transplantaci. Za to, že jsme dosud tento opční protokol neratifikovali, jsme již velmi dlouho kritizováni na evropské půdě, zejména před naším nastupujícím prezidentstvím v Evropské Unii. V naší zemi jsou již dlouhodobě velmi nízké tresty pachatelů násilných trestných činů na dětech. Je nějaké naděje, že v budoucnu tyto pachatelé budou více potrestány?

Jsem velmi ráda, že nedávno prošla naším parlamentem novela, která zpřísňuje sazby za zločiny páchané na dětech. Je proto velká naděje, že v novém trestním zákoníku, který by měl být v příštích měsících přijat, již budou přísnější tresty za týrání, zneužívání a další formy násilí vůči dětem. Jaký je váš názor, je na to nějaká šance, aby se už v blízké budoucnosti zlepšila v České republice celková situace v oblasti dodržení Úmluvy o právech dítěte?

Vše je o kompetentních lidech této země. Říká se: Kde je dobrá vůle /věci měnit a zlepšovat/, tam je i cesta… Doufám, že i nadále bude v naší zemi dostatek osvícených, kteří budou o respektování a naplňování dětských práv usilovat! Děti potřebují naší ochranu a jsou přece budoucností každé země! Nadace Naše dítě již osm let oceňuje ochránce dětí. Můžete nám přiblížit, o jaké ceny se jedná?

Nejprve jsme udělovali Cenu dětského bezpečí, kterou jsme morálně vyzvedli naše významné osobnosti v oblasti ochrany dětí. Prvními laureáty této ceny v roce 2000 byli pan profesor Zdeněk Matějíček, který byl vynikajícím dětským psychologem a pan profesor Jiří Dunovský, též vynikající pediatr – zmíněné ocenění získali za jejich celoživotní pomoc dětem. Na tuto cenu navázala od roku 2006 cena Zlaté srdce určená rovněž osobnostem v oblasti ochrany dětí, která je zasvěcena právě panu profesoru Zdeňku Matějíčkovi. Jsme rádi, že mezi letošními oceněnými byl například i pan Eduard Trdý z Kuřimi, který zachránil Ondru a Jakuba před pokračováním jejich obzvlášť krutého týrání matkou a tetou – a zároveň tím odstartoval jeden z nejrozsáhlejších případů neobyčejně krutého týrání dětí v Čechách. Letos mezi oceněnými byla i jedna statečná dívka z Prahy, Alžběta Jirásková. Teprve dvacetiletá Alžběta obdržela naši cenu za péči o své dva mladší sourozence – čtrnáctiletou sestru a devítiletého bratra. Přestože ještě studuje vysokou školu, stará se od roku 2007 – kdy jí zemřela maminka na rakovinu - o oba sourozence sama. A nedávno si je dokonce vzala do své pěstounské péče. Je to opravdu velice statečná dívka, která se stará o celou svou rodinu a živí ji jen z brigád, na které při škole chodí.