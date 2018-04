Zpověď kamarádek: Jaký prožíváte orgasmus?

Můžete si o něm nastudovat tuny medicínských poznatků, ale jakmile zaklapnou dveře ložnice, lítáte v tom jen ve dvou.

Bavíte se s partnerem otevřeně o orgasmu?

Proto jsem sebrala tipy a informace od skutečných žen, a ne od lékařů, jejichž spisky těžko můžete při milování držet v jedné ruce a postupovat podle návodu. Podložte jimi nohy od postele, aby víc vydržela, a přečtěte si, co se děje v jiných ložnicích. A kuchyních. A koupelnách…

Kde jinde nasbírat nejvíc informací o orgasmu ostatních žen než na dámské jízdě. Vyrážíme autem v pěti na dlouhou cestu do Německa a já nadhazuju téma hned na výpadovce. Nikdo mi neuteče a ani nechce. Tohle téma nás všechny zajímá a baví, i když co kamarádka, to jiný názor a jiná praxe.

Co vědí o orgasmu ostatní ženy a vám by se to mohlo hodit

"Kolikrát jsem četla v knížce nebo viděla ve filmu, jak se dva seznámili a hned v první postelové scéně se otřásla země a lítaly blesky. Oba dosáhli orgasmu naráz a div nezbořili postel. To jsou TAK nebezpečné lži! Mladé holky jsou pak zoufalé, že jim to nefunguje, a někdy se i rozejdou s klukem, protože jsou přesvědčené, že to není ten pravý. S věkem přijdou na to, na co já. S novým partnerem máte třeba i dva tři měsíce období ,v záběhu‘. Musíte se oťukat, vyzkoušet a pak teprve soudit."

Markéta, 42 let

"Ve druhém manželství jsem si pěkně zavařila. Byla jsem šťastná, že jsem našla hodného chlapa, a chtěla jsem mu udělat radost. Asi třikrát jsem při milování předstírala orgasmus a on získal dojem, že nám to skvěle jde, a bylo to čím dál horší. Po dvou letech jsme se rozvedli a já jsem přesvědčená, že to bylo i kvůli tomu, že jsem nebyla spokojená v sexu. Neuměla jsem si totiž představit, že mu to řeknu třeba po půl roce předstírání..."

Petra, 29 let

"Tak jako je každá ženská jinak hluboká a vybavená, tak je to i u mužskýho. Myslet si, že jen patřičně dlouhým penisem dojde u ženy k orgasmu, to je absolutní blbost. Někde je totiž bod G jen jedno místo a jiná ženská může být citlivá po celé stěně pochvy. To potom znamená, že délka není určující. Zažila jsem absolutní orgasmus s přítelem, který neměl penis nijak zvlášť dlouhý, a bylo to něco úžasného. S nynějším partnerem dosáhnu orgasmu spíše při orálním sexu nebo při dráždění prsty – palec je u mne absolutně nejlepší délka. Já osobně si myslím, že pánové tomu přikládají příliš velký význam, jak jejich chlouba vypadá. Ostatně můj kamarád říkal: ‚Kam nedosáhnu, tam dostříknu.‘ A má dvě krásný dcery a spokojené manželství."

Iva, z internetové diskuse

Anketa: jaký byl nejlepší orgasmus mého života

"Se sexem a s alkoholem jsem začala zhruba ve stejné době, ve dvaceti. Bohužel až za deset let jsem přišla na to, že se vyplatí je kombinovat. Po dvou dvojkách červeného vína jsem měla nejlepší orgasmus svého života. Byla jsem uvolněná, citlivější a jakoby zpomalená. Teď si užívám a lituju těch ztracených deseti let."

Lucka, 30 let

"Někde jsem si kdysi přečetla, že se mají rychle střídat polohy. Nejdřív jsem manželovi málem vykopla oko při střídání z koníčka na ,zezadu‘, ale pak jsme na to přišli a vážně to funguje. Jmenované pozice (v obráceném pořadí) jsou ty závěrečné a pro mě znamenají jistý orgasmus."

Alena, 46 let

"Byli jsme v nemocnici za kamarádem patologem a chuť na sex nás přepadla v takových těch tmavých chodbách pod nemocnicí cestou z jeho kanceláře k výtahu. Bylo to trochu bizarní, ale rychlé, intenzivní a skutečně přišel nejlepší orgasmus mého života. Přemýšlíme, že si dáme domů aspoň bílé kachličky."

Evelina, 33 let