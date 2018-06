Snažím se být co nejvíce autentická, říká zpěvačka Lenny

Pod přezdívkou Lenny se ukrývá Lenka Filipová, dcera známé zpěvačky a kytaristky. Od dětství hraje na klavír, už v jedenácti doprovázela matku jako klavíristka na turné po světě. Absolvovala studium skladby na British and Irish Modern Music Institute v Londýně, v britské metropoli koncertovala i po klubech.

Vydala několik singlů, EP a jedno album Hearts, má za sebou úspěšná turné i festivalová vystoupení. O práci na druhé desce a chystaném podzimním turné se rozpovídala pro magazín City Life MF DNES.

Viděli jsme se zhruba před rokem, co je od té doby nového?

Vyšel nový singl a to je tak asi všechno. Jinak se nic zásadního asi nezměnilo, pořád pracuji na nové desce. Spolupracuji s německým vydavatelstvím Universal, takže uplynulý rok byl pro mě zkušební, právě co se týče spolupráce s nimi.

Co všechno taková spolupráce zahrnuje?

Přemýšlím nad ní jako nad takovou branou do zahraničí. Hudbu se snažím dělat úplně stejně, jako jsem ji dělala doposud. Vybrat dobrou produkci, grafiku, aby spolu všechno korespondovalo.

Vy si hlídáte všechny věci s tím spojené, ne jenom hudbu?

Většinou to sama iniciuji. Což je vlastně dobře, protože já nejsem moc ráda, když mi do toho někdo mluví.

Jaká je vaše celková vize?

No, já bych ráda aby to druhé album... cítím, že bude víc autentické, a mám jasnou představu ohledně grafického zpracování, kterého bych se ráda držela, podobně jako černobílé grafiky spjaté s turné.

Už podruhé zmiňujete grafické věci. Je to dost zvláštní, protože to je aspekt, který se u lidí, obzvlášť v Čechách, kteří dělají pop, moc často neobjevuje. Proč je to pro vás tak důležité?

Protože nad vším přemýšlím jako o celku. Ráda bych vydala něco jako, nevím, jestli to není úplně mimo přirovnání, ale jako knížku. Kdy obal vypovídá hodně i o obsahu a naopak. Přijde mi, že grafika u českých alb a interpretů je mnohdy fakt tragická. Určitě jsou lidi, kteří nad tím přemýšlí podobně, ale podle mě se to týká spíš alternativních kapel a interpretů. Popík si paradoxně vystačí povětšinou jen s nějakou klišé fotkou a dost hrozným fontem, což je škoda. Mě toto odvětví hodně baví.



Jak jste daleko s přípravami nové desky?

Máme spoustu věcí, kterým je třeba dát konkrétní podobu a určit, jakým směrem se ubírat. Žel to časově nevisí jenom na mně, musí to fungovat s edičními plány vydavatelství. Což je někdy trochu frustrující, protože ne vždycky to jde podle mých představ. Je to samozřejmě o dohodě, ale občas bych si ten plán představovala trochu jinak. Chtěla jsem, aby nové album vyšlo letos na podzim, ale už teď vím, že nestíháme.

Mluvíte o tom, že nové věci by měly být jiné, vykazovat nějaký posun. Jaká tedy má být a bude nová Lenny?

Textově bude lepší než Hearts, protože bude autentičtější. Celkově si myslím, že bude ještě o něco temnější.

A jak máte letos naplánované hraní po Česku?

Projedeme celý putovní festival České hrady, hrajeme na festivalu Aerodrome, za což jsem ráda, a další. Klasické festivalové léto. A na podzim bude turné, i když nebude deska. Jeho součástí bude i velký koncert ve Foru Karlín.

Snažíme se jít cestou dělat méně koncertů, ale ve větších prostorech. Finále bude právě 1. prosince ve Foru Karlín. Ráda se odrážím od věcí, které fungovaly, ale zároveň se nerada opakuji, takže hledáme něco mezi tím. Jsem fakt ráda a vděčná, že lidi na moje koncerty chodí a tím pádem si můžeme dovolit posouvat laťku výš i co se týče velikosti prostor, pódia, světel a scény.

