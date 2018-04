Zoufalí čínští muži si za partnerky pořizují silikonové erotické panny

Jsou stále krásné, nestárnou, mlčí, zajímá je cokoliv bude partner chtít, sex s nimi mohou mít kdykoliv se jim zachce a muže prakticky nestojí žádné peníze. Zejména ve velkých čínských městech jsou stále častěji vidět muži, kteří si s sebou všude vodí erotickou figurínu v realistickém provedení.

Erotické panny původně určené do soukromí ložnic slouží mužům jako celodenní společnice. Oblékají je do hezkých šatů a berou do restaurace na večeři i na výlet do zábavního parku.

„Muže, kteří si pořídili tyto erotické panny, můžete vidět po městě, jak s nimi jdou do kina nebo na procházku po parku,“ píše People’s Daily.

Silikonovou partnerku nosí muži doslova na rukou, protože sama chodit neumí. Zato je lehká, téměř nic neváží.

Devětadvacetiletý Sung Po má cystu v mozku a nechtěl riskovat, že by případné manželství a rodinu opustil náhlou smrtí. Silikonová žena mu tak zaplňuje prázdné místo v životě.

„Já ji mám jako dceru, nakupuju jí oblečení a pečuju o ni jako o své dítě,“ svěřil Sung v rozhovoru pro deník.

Šestatřicetiletý Čang Fan z Pekingu kupuje své panně luxusní šperky a oblečení. „Ona je ženskou variantou mě. Hledal jsem partnerku, která by byla jako já. Ale jenom tato má stejnou osobnost jako já. Rád ji vozím na výlety a fotím se s ní na ulici či v parku,“ uvedl Čang.

Čínský trh s erotickými pannami začal před lety neuvěřitelně prosperovat. Do země je dodávají Japonci, kteří tvrdí, že jen čínský trh pro ně představuje 100 miliard jüanů zisku ročně (v přepočtu asi 364 miliard korun českých).

Silikonové panny jsou oblíbené i v jiných zemích Evropy i Ameriky. Výrobci dokonce nabízejí i variantu pro ženy - silikonového partnera (jak vypadá, se podívejte zde).

Propagační video výrobce figurín: