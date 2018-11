Moje přítelkyně se stala mužem, ale stále ji miluji, říká Američanka

„Nejprve jsem byla v šoku, když moje partnerka přiznala, že se necítí být ženou a touží po změně pohlaví. Když jsem to vstřebala, uvědomila jsem si, že ji natolik miluji, že ji v jejím rozhodnutí podpořím a začala jsem si hledat informace o kompletní změně pohlaví,“ sdělila Heather pro server The Daily Mail.

Aidan už jako dítě tušila, že nebude stejná jako ostatní dívky. Líbily se jí klučičí věci a hlavně ji přitahovaly ženy. Věděla však, že není jen lesbou. Cítila se jako chlapec.

„Bylo za tím něco víc. Dnes, když se koukám na fotky z minulosti, mi připadá, jako kdybych se díval na někoho jiného. Sám sebe nepoznávám a to období vnímám spíš jako sen,“ svěřil se šestadvacetiletý Aidan, který měl velký strach, že ho jeho partnerka kvůli změně pohlaví opustí.

Když se do sebe zamilovaly, byly to ženy. Nyní měla Heather žít s mužem, ačkoli ji muži nikdy nepřitahovali. „Víte, když někoho opravdu milujete, uděláte pro něj všechno. A to byl náš případ. Ani na chvíli mě nenapadlo ze vztahu odejít,“ sdělila Heather, která žije s Aidanem jako mužem už třetím rokem.

Aidan s fotografiemi z minulosti

Před dvěma lety se vzali a nyní jsou manželé. Když jdou po ulici, nikoho ani nenapadne, že byl krátkovlasý mladík s tyrkysovými vlasy v minulosti ženou.

Aidan a Heather plánují založení rodiny. Dítě by chtěla odnosit Heather a aby otěhotněla, bude muset podstoupit umělé oplodnění. Nyní hledají vhodného dárce spermatu. „Nejdůležitější je, že se milujeme. Nenechali jsme se odradit a zviklat a jsme šťastní,“ dodali.