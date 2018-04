VIDEO: Dívka si přeje být chlapcem už od dvou let, chce změnu pohlaví

Lily se nikdy nechtěla strojit ani si hrát jako dívka. Nyní sní o tom, že se později stane chlapcem se vším všudy. „Myslím, že budu chtít vyhledat lékařskou pomoc, ráda bych pro přeměnu využila operace,“ sdělila Lily.

„Když jí byly dva roky, oblékla jsem ji na Velikonoce do šatů a na vlasy jsem jí dala růžovou mašli. Okamžitě si ji z hlavy sundala a neustále opakovala, abych jí tam ozdobu už nedávala. Tehdy jsem si myslela, že je normální, když se holčičky necítí pohodlně v šatech,“ sdělila matka Lily.



„Chlapecké oblečení je super na skateboard. Klučičí oblečení mám radši. Cítím se v něm pohodlněji,“ říká Lily.



Její rodiče se zatím nechtějí držet „nálepky“ transgender a spíše se zajímají, jak by mohli Lily pomoci a co je nejspíš v budoucnu čeká.

„Ona moc dobře ví, jaké jsou možnosti. Ví, že existuje operace, která by jí mohla pomoci ke změně pohlaví. Bavíme se o tom a ví, že až bude starší, může se pro operaci rozhodnout,“ svěřila se její matka.

Otevřenost dívčiných rodičů k této tématice však přináší i problémy. Na Facebooku se strhla diskuze o tom, že Lily rodiče do přeměny pohlaví tlačí. „Můj dobrý přítel mi tvrdil, že je to všechno jen moje rozhodnutí a dělám to ze svého přesvědčení. Bylo to velmi bolestivé a byla jsem hodně překvapená, když jsem to četla. Je velmi těžké být rodičem dítěte, které se rozhodne jít jinou cestou,“ myslí si. Dcera prý se vším přišla sama a oni si teď jsou jistí, že je opravdu spíš chlapcem než dívkou a v budoucnu jí nebudou v ničem bránit.

A Lily už přemýšlí i nad tím, jak se jako chlapec bude jmenovat. „Až vyrostu, možná si jméno Lily nechám. Ale možná ne. Mohla bych se jmenovat třeba Jack nebo Jackson,“ dodala dívka.