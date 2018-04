Živoucí Ken dopadl jako Jackson, po plastické operaci se mu rozpadl nos

Naposledy si „Živoucí Ken“ u plastického chirurga v Londýně nechal upravit nos. Ale podobně jako třeba zpěvák Michael Jackson začal mít po operaci s nosem velké problémy.



Jeho tělo totiž nepřijalo implantovanou chrupavku, tkáň se mu začala propadat a muž opět skončil na operačním stole. Z jeho nosu už toho moc nezbylo a Rodrigovi hrozí, že bude zohyzděný.



V nose se mu totiž vytvořila nebezpečná infekce, která mu doslova požírá tkáň okolo. Lékaři se obávají, že mužovo tělo už další plastickou operaci nevydrží. V tom případě by se nos už nevrátil do původního stavu. Nová tkáň by vůbec nemusela být přijata.

„Ta infekce mi může zničit celý obličej. Všechna ta tkáň okolo může být kvůli infekci ohrožena. Jsem opravdu velmi vystrašený. Mám v nose díru a ta se zvětšuje. Špatně se mi kvůli tomu dýchá,“ popsal zoufalý muž britskému serveru Mirror.



Alves za plastické operace utratil neskutečnou sumu peněz. Za vysněný vzhled dal už v přepočtu přes deset a půl milionu korun. Původně tvrdil, že s operacemi ještě není u konce. Možná svou zálibu v plastické chirurgii bude muset přehodnotit kvůli zdravotnímu stavu a spokojit se tak s tím, jak vypadá teď.

Zcela jistě se ale nevzdá své další záliby v podobě navštěvování různých zkrášlujících procedur. Za ty ročně utratí zhruba tři miliony korun.

Rodrigo je svým vzhledem posedlý: